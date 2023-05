Ukraine aktuell: Bundeswehr bekommt 18 neue Leopard-2-Panzer

Das Wichtigste in Kürze:

Bundestag gibt grünes Licht für Kauf neuer Leopard-Kampfpanzer

Russisches Militär: Kriegsschiff übersteht Schnellboot-Angriff

Selenskyj: F-16-Kampfjets wären Zeichen für Russlands Scheitern

Russische Miliz kündigt weitere Angriffe auf Russland an

WHO-Mitglieder rügen russische Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen

Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat für die Beschaffung von 18 Kampfpanzern vom Typ Leopard 2A8 nach Teilnehmerangaben rund 525 Millionen Euro freigegeben. Sie sollen die 18 modernen Panzer vom Typ Leopard 2A6 ersetzen, die Deutschland Ende März der Ukraine überlassen hatte. Von einem "wichtigen Baustein für die Verteidigungsfähigkeiten der Streitkräfte", sprach der FDP-Haushaltspolitiker Karsten Klein. Man ersetze nicht nur das an die Ukraine abgegebene Material, sondern statte den Kampfpanzer mit neuen Abwehrsystemen aus.

Der Grünen-Haushaltspolitiker Sebastian Schäfer sagte: "Bei der schnellen Nachbeschaffung von Leopard 2 und weiteren Panzerhaubitzen nach Abgaben an die Ukraine zeigt sich, dass wir bei der Beschaffung jetzt einen neuen Weg einschlagen. Es werden marktverfügbare Produkte bestellt." Die Rahmenverträge ermöglichten zudem schnelle weitere Bestellungen. "Gleichzeitig laden wir unsere internationalen Partner ein, in dieses Beschaffungsprojekt mit einzusteigen. So können Kosten reduziert werden. Die Industrie profitiert von einer besseren Planbarkeit der Produktion." Der Leopard 2 gilt als Hauptwaffe der deutschen Panzertruppe. Er wird seit 1978 in Serie gebaut und laufend modernisiert.

Tschechien rüstet angesichts des Ukrainekrieges seine Panzertruppe auf

Der NATO-Partner Tschechien erwirbt 246 Schützenpanzer CV90 des britischen Rüstungskonzerns BAE Systems. Verteidigungsministerin Jana Cernochova sagte in Prag, die Verträge seien bereits unterzeichnet. Die Kosten belaufen sich demnach auf umgerechnet rund 2,5 Milliarden Euro. An der Herstellung der CV90-Schützenpanzer werde die tschechische Industrie beteiligt. Der CV90 (combat vehicle 90) wurde ursprünglich für die Bedürfnisse der schwedischen Armee entwickelt.

Ein Schützenpanzer CV90 der norwegischen Armee (Archivbild)

Zugleich beauftragte das Kabinett in Prag die Ministerin, mit Deutschland und etwaigen weiteren Staaten Verhandlungen über einen gemeinsamen Kauf von Leopard-Panzern in der neuesten Ausführung 2A8 aufzunehmen. Das ermögliche es, günstigere Bedingungen auszuhandeln, sagte Cernochova. Die Verhandlungen darüber stünden indes noch "ganz am Anfang".

Russisches Kriegsschiff übersteht Schnellboot-Angriff

Ein russisches Kriegsschiff ist nach Militärangaben aus Moskau im südlichen Schwarzen Meer von drei unbemannten Schnellbooten angegriffen worden. Das Verteidigungsministerium in Moskau machte für die Attacke vom frühen Mittwochmorgen die Ukraine verantwortlich. Die drei Boote, auch Drohnenschiffe genannt, seien zerstört worden, sagte ein Sprecher. Das angegriffene Aufklärungsschiff "Iwan Churs" befindet sich demnach etwa 140 Kilometer nordöstlich von der Bosporus-Meerenge, um Erdgasleitungen Turkish Stream und Blue Stream abzusichern. Im April vergangenen Jahres war das Flaggschiff "Moskwa" der russischen Schwarzmeerflotte gesunken. Russland sprach von einer "Explosion an Bord". Die Ukraine erklärte, das Kriegsschiff durch Raketenbeschuss versenkt zu haben.

Selenskyj: F-16-Kampfjets wären Zeichen für Russlands Scheitern

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj verbindet große Hoffnungen mit den in Aussicht gestellten Kampfjets des US-Typs F-16. Sie würden nicht nur die Verteidigung des Landes stärken, sondern wären ein starkes Signal dafür, dass Russland mit seiner Aggression scheitern werde, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Ansprache. Je schneller eine Entscheidung über die Flugzeuge umgesetzt werde, desto besser. "Das Wichtigste ist die Geschwindigkeit in der Ausbildung und in der Lieferung."

Präsident Wolodymyr Selenskyj zeichnet in Vuhledar ukrainische Soldaten aus

US-Präsident Joe Biden hatte am Rande des G7-Gipfels führender demokratischer Wirtschaftsmächte vergangene Woche grundsätzlich den Weg dafür freigemacht, im Rahmen einer Koalition von Verbündeten F-16-Jets an die Ukraine zu liefern. Ukrainische Kampfpiloten sollen zum Fliegen der Maschinen ausgebildet werden.

Selenskyj wandte sich auch an die Menschen im Iran mit dem Aufruf, die Lieferung iranischer Kamikaze-Drohnen an Russland nicht zu unterstützen. Man habe in der Ukraine zwar gelernt, die meisten Angriffe mit den Shahed-Angriffsdrohnen zu stoppen, aber es gebe dennoch Treffer. Die Drohnen-Angriffe auf Zivilisten würden zwar von Russland verübt - "aber mit ihren Waffen".

Russische Miliz kündigt weitere Angriffe auf Russland an

Nach den jüngsten Angriffen auf Ziele in der russischen Grenzregion hat der Anführer einer russischen Freiwilligenmiliz neue Vorstöße angekündigt. "Ich denke, Sie werden uns wieder auf der anderen Seite sehen", sagte Denis Kapustin, Kommandeur des Russischen Freiwilligenkorps (RVC), vor Reportern auf der ukrainischen Seite der Grenze. "Ich kann die bevorstehenden Dinge nicht verraten, ich kann nicht einmal die Richtung verraten." Die russisch-ukrainische Grenze sei ziemlich lang. "Es wird wieder einen Ort geben, an dem es heiß hergeht."

Belgorod wird erneut Ziel von Drohnenangriffen (24.02.2023)

Der RVC hat die jüngsten Angriffe auf Ziele in der Grenzregion Bolgorod für sich reklamiert. Dieser und die Legion Freiheit Russlands bestehen nach eigenen Angaben aus russischen Kämpfern, die gegen die Regierung in Moskau sind. Sie agieren demnach von der Ukraine aus. Russland hat dagegen ukrainische Nationalisten verantwortlich gemacht und erklärte am Dienstag, die Angreifer seien zurückgedrängt worden. Mehr als 70 von ihnen seien getötet worden. Die Milizen dementierten die russischen Angaben über die Verluste. Die Ukraine weist eine Verwicklung in die Aktionen zurück.

WHO-Mitglieder rügen russische Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen

Die Mitgliedsstaaten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) haben die Attacken Russlands auf Gesundheitseinrichtungen in der Ukraine verurteilt. Mit einer deutlichen Mehrheit von 80 zu neun Stimmen bei 52 Enthaltungen wurde ein Resolutionsentwurf beschlossen, den Kiew und verbündete Staaten eingebracht hatten. Darin wird der russische Angriff auf die Ukraine "auf das schärfste verurteilt" und Moskau aufgefordert, "sofort alle Angriffe auf Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen" in der Ukraine zu stoppen.

26 der 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union stimmten der Resolution zu - lediglich Ungarn blieb der Abstimmung fern. Gegen die Vorlage stimmten neben Russland unter anderen China, Nordkorea, Syrien, Belarus, Kuba und Algerien. Nach jüngsten WHO-Daten sind in der Ukraine bisher 974 Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen festgestellt worden, 101 Menschen kamen demnach dabei ums Leben.

