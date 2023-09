Ukraine aktuell: Blinken beschreibt Horror des Kriegs

US-Außenminister Antony Blinken mahnt an, die Brutalität des Krieges nicht zu vergessen, der die Menschen in der Ukraine täglich ausgesetzt sind. Kiew meldet mehrere Tote nach Artilleriefeuer im Osten. Ein Überblick.

Das Wichtigste in Kürze:

Blinken: Tägliche Kriegsgräuel in der Ukraine nicht vergessen

Kiew meldet Tote nach Artilleriefeuer

US-Regierung hält Lieferung von ATACMS-Marschflugkörpern für möglich

Polen will keine Waffen mehr an Ukraine liefern

Ukraine will Korruption von Staatsdienern wieder verstärkt verfolgen

US-Außenminister Antony Blinken hat angemahnt, den täglichen Horror des Krieges für die Menschen in der Ukraine nicht zu vergessen. "Aus der bequemen Entfernung dieses Saales ist es wirklich einfach, aus den Augen zu verlieren, wie es für die ukrainischen Opfer russischer Aggression ist", sagte Blinken bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates in New York. Er schilderte konkrete Beispiele von Kriegsgräueln in der Ukraine und beklagte, Russland bombardiere Gemeinden, Wohnhäuser, verschleppe Kinder, sperre Ukrainer unter brutalen Bedingungen ein, zerstöre Hilfsdepots und Getreidesilos. "Das ist, was ukrainische Familien jeden Tag durchleben. Das ist, was sie seit 574 Tagen dieser Invasion erleben. Es ist, was sie morgen erleiden werden, und am Tag danach."

Russlands Präsident Wladimir Putin setze darauf, dass er nur weitermachen müsse mit der Gewalt und die Ukraine und die Welt irgendwann einknicken würden, sagte Blinken. "Aber die Ukrainer geben nicht auf", betonte er. "Und wir geben auch nicht auf." Der US-Außenminister ging auch ein auf Bedenken aus Ländern des sogenannten Globalen Südens, die argumentieren, der Ukraine-Krieg halte die Welt davon ab, drängende andere Probleme anzugehen, wie etwa die Klimakrise oder die Erweiterung wirtschaftlicher Chancen auf der Welt. Dies sei eine falsche Wahl, sagte Blinken. "Wir können und müssen beides tun. Und wir tun beides."

Ukraine meldet Tote nach Artilleriefeuer

Bei Artillerie-Angriffen auf die Stadt Torezk im Osten der Ukraine sind nach ukrainischen Angaben vier Menschen getötet worden. Das Büro des Generalstaatsanwalts teilte weiter mit, zwei der Opfer seien in Torezk selbst gestorben, zwei weitere in der angrenzenden Stadt Piwnitschne.

Ukrainische Soldaten an der Front nahe Bachmut Bild: Oleksandr Ratushniak/REUTERS

Die ukrainische Armee berichtet von abgewehrten russischen Angriffen an zwei wichtigen Abschnitten der Front. Russische Einheiten hätten versucht, das vergangene Woche verlorene Dorf Andrijiwka bei Bachmut im Donbass zurückzuerobern, teilte der Generalstab in Kiew mit. Dies sei ihnen aber nicht gelungen. Bei Marjinka im Gebiet Donezk seien im Laufe des Tages zehn russische Vorstöße abgewehrt worden, hieß es in dem abendlichen Lagebericht.

US-Regierung: ATACMS-Marschflugkörper für Ukraine "nicht vom Tisch"

Die US-Regierung hält eine Lieferung weitreichender Marschflugkörper vom Typ ATACMS an die Ukraine für möglich, hat nach Angaben aus dem Weißen Haus aber noch keine Entscheidung dazu getroffen. Der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, sagte vor Journalisten: "Die ATACMS sind nicht vom Tisch." Er war danach gefragt worden, ob die USA schon entschieden hätten, der ukrainischen Forderung zu entsprechen und das Waffensystem zu liefern. "Wir führen hier (...) weiterhin Diskussionen über dieses spezielle Waffensystem, aber es wurde noch keine Entscheidung getroffen."

US-Marschflugkörper vom Typ ATACMS (Archivbild) Bild: U.S. Army/Avalon/Photoshot/picture alliance

Seit längerem wünscht sich die Ukraine von den USA zur Abwehr des russischen Angriffskrieges die Marschflugkörper vom Typ ATACMS. Dabei handelt es sich um Lenkflugkörper mit einer Reichweite von bis zu 300 Kilometern vom US-Hersteller Lockheed Martin, die vom Boden aus gegen Ziele am Boden abgefeuert werden.

Polen liefert keine Waffen mehr an Ukraine

Polen will keine Waffen mehr an die Ukraine liefern, sondern sich auf die Bewaffnung des eigenen Landes konzentrieren. "Wir transferieren keine Waffen mehr an die Ukraine, weil wir uns selbst mit den modernsten Waffen ausrüsten", sagte Polens Ministerpräsident Mateusz Morawiecki im Sender Polsat News. Das polnische Außenministerium hatte zuvor den ukrainischen Botschafter einbestellt, um Protest gegen Äußerungen von Präsident Wolodymyr Selenskyj vor der UN-Vollversammlung einzulegen. Selenskyj habe angedeutet, dass einige EU-Länder Solidarität mit der Ukraine vortäuschten, aber indirekt Russland unterstützten, hieß es aus Warschau.

Zwischen Polen und der Ukraine schwelt derzeit ein Streit über Getreideimporte. Warschau drohte Kiew zuletzt mit weiteren Importverboten für Agrargüter. Die Ukraine hat vor der Welthandelsorganisation (WTO) Beschwerde gegen die Nachbarländer Polen, Slowakei und Ungarn eingereicht, weil sie die Einfuhr von Lebensmitteln aus der Ukraine untersagen.

Scholz sagt Ukraine weitere Unterstützung zu

Bundeskanzler Olaf Scholz hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj bei einem Treffen in New York erneut anhaltende deutsche Hilfe im Abwehrkampf gegen Russland zugesagt. Die Unterstützung werde in enger Abstimmung mit europäischen und internationalen Partnern fortgeführt, sagte Regierungssprecher Steffen Hebestreit nach einem Treffen von Scholz und Selenskyj am Rande der UN-Generaldebatte.

30 Minuten Zeit für ein bilaterales Treffen: Wolodymyr Selenskyj (l.) und Olaf Scholz in New York Bild: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Biden empfängt Selenskyj im Weißen Haus

An diesem Donnerstag wird der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zu einem Besuch in Washington erwartet. Geplant sind Treffen mit US-Präsident Joe Biden, US-Verteidigungsminister Lloyd Austin und Kongressmitgliedern. Biden hat den Kongress um zusätzliche Ukraine-Hilfen in Höhe von 24 Milliarden Dollar (rund 22,5 Milliarden Euro) gebeten, es gibt aber Widerstand aus den Reihen der oppositionellen Republikaner. Die USA sind im Krieg gegen Russland der wichtigste Unterstützer der Ukraine.

Ukraine will Korruption von Staatsdienern wieder verstärkt verfolgen

Als ein Mittel gegen Korruption in der Ukraine müssen Politiker und ranghohe Staatsdiener ab sofort wieder ihre Vermögensverhältnisse digital offenlegen. Das beschloss das ukrainische Parlament mit großer Mehrheit. Unter Druck der Zivilgesellschaft korrigierten die Abgeordneten damit ihre eigene Entscheidung von vergangener Woche. Die sogenannten E-Deklarationen waren mit dem Beginn des russischen Angriffskrieges 2022 als Sicherheitsmaßnahme ausgesetzt worden. Die Rada wollte sie nun wieder einführen, sah aber eine Übergangszeit von einem Jahr vor. Dagegen legte Präsident Wolodymyr Selenskyj sein Veto ein und forderte eine sofortige Offenlegung. Auch eine Petition in dieser Sache sammelte Zehntausende Unterschriften.

Das ukrainische Parlament, die Oberste Rada, in Kiew (Archivbild) Bild: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

Seit Jahren kämpft die Ukraine gegen ihr massives Korruptionsproblem. Die Europäische Union hat Fortschritte bei der Bekämpfung der Korruption zu einer Bedingung für den von der Ukraine angestrebten EU-Beitritt gemacht. Auf dem Korruptionsindex von Transparency International belegt die Ukraine den vorletzten Platz in Europa, knapp vor Russland.

qu/gri (dpa, afp, rtr)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.