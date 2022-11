Ukraine aktuell: Bidens Sicherheitsberater in Kiew

Das Wichtigste in Kürze:

Der Nationale Sicherheitsberater des US-Präsidenten besucht Kiew

Neue US-Zentrale für Ukraine in Wiesbaden

Der ukrainische Botschafter hofft auf deutsche Leopard-Kampfpanzer

Der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, hat der Ukraine die anhaltende Unterstützung der USA im Krieg gegen Russland zugesichert und weitere Rüstungslieferungen versprochen. Sullivan traf in der ukrainischen Hauptstadt Kiew unter anderem Präsident Wolodymyr Selenskyj, dessen Berater Andrij Jermak und den ukrainischen Verteidigungsminister Oleksij Resnikow, wie eine Sprecherin in Washington mitteilte.

Sullivan sagte ein weiteres militärisches Hilfspaket der USA im Umfang von 400 Millionen Dollar (rund 409 Millionen Euro) zu. Dazu gehörten 45 generalüberholte T-72-Kampfpanzer sowjetischer Bauart, wie die Vize-Sprecherin des Pentagons, Sabrina Singh, erläuterte. Die Panzer kämen aus Tschechien. Die Niederlande wiederum stellten ebenfalls 45 Panzer dieses Typs bereit. Insgesamt würden also 90 T-72-Kampfpanzer an die Ukraine geliefert.

Neue US-Militärzentrale in Wiesbaden

Zur weiteren Koordinierung der langfristigen Unterstützung der Ukraine richten die USA an ihrem Standort in der hessischen Landeshauptstadt Wiesbaden eine Militärzentrale ein. Der Posten mit dem Namen "Sicherheitsunterstützungsgruppe für die Ukraine" (Security Assistance Group Ukraine) ist nach Angaben des Pentagons in Washington dem europäischen US-Kommando unterstellt.

Russische Angriffe auf Infrastruktur in der Ukraine

"Moskau nicht zu Verhandlungen bereit"

Der ukrainische Präsident Selenskyj sieht im Kreml keinerlei Bereitschaft zu Verhandlungen über ein Ende des Angriffskrieges gegen sein Land. Russland schicke Zehn- oder Hunderttausende Menschen für den Kampf. Wer verhandeln wolle, lasse die Menschen aber nicht im "Fleischwolf" sterben, sagte Selenskyj in seiner in Kiew verbreiteten täglichen Videobotschaft.

"Wir sind jetzt bereit für einen Frieden, einen fairen und gerechten Frieden. Die Formel dafür haben wir viele Male erklärt", sagte Selenskyj. Vor allem müsse Russland die Grenzen der Ukraine und ihre territoriale Unversehrtheit nach UN-Recht respektieren.

Nach einem russischen Angriff auf die Industriestadt Pokrowsk im Osten der Ukraine verlässt ein Mann sein zerstörtes Haus

Zugleich betonte Staatschef Selenskyj einmal mehr, die Ukraine werde kämpfen, bis sie ihre ursprünglichen Staatsgrenzen in vollem Umfang wiederhergestellt habe. "Die Ukraine wird frei sein."

Botschafter rechnet mit Leopard-Kampfpanzern

Der neue ukrainische Botschafter in Berlin, Oleksij Makejew, rechnet mit der Lieferung von Kampfpanzern aus Deutschland in seine Heimat. "Wir haben Grund zur Hoffnung, dass die Entscheidung fällt, Leopard 2 aus Deutschland direkt in die Ukraine zu liefern", sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Hierzu gebe es Gespräche mit der Bundesregierung.

Der neue ukrainische Botschafter Oleksij Makejew

"Wir brauchen diese Kampfpanzer", betonte Makejew. Es sei an der Zeit, "mit dem Gerede aufzuhören, man wolle Russland nicht provozieren". Was solle denn noch passieren? "Wie viele Butschas, Mariupols oder Isjums - Orte der Vergewaltigung und der Massengräber - soll es noch geben?"

Deutschland habe "Führung gezeigt" mit der Lieferung des Raketenabwehrsystems Iris-T, sagte Makejew weiter, der seit Ende Oktober die Ukraine diplomatisch in Deutschland vertritt. "Und diese Führungsrolle erwarten wir bei weiteren Waffensystemen. Dazu gehören Kampfpanzer und gepanzerte Fahrzeuge wie Leopard, Marder, Fuchs und Dingo", sagte Makejew.

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.