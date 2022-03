Ukraine aktuell: Biden und Xi beraten über Krieg

Das Wichtigste in Kürze:

Die Staatschefs der USA und Chinas, Biden und Xi, beraten über den Krieg

Kanzler Scholz macht sich abermals für baldigen Waffenstillstand stark

Baltische Staaten und Bulgarien weisen russische Diplomaten aus

Schon mehr als zwei Millionen Flüchtlinge in Polen angekommen

Explosionen am Flughafen von Lwiw

US-Präsident Joe Biden hat mit Chinas Präsident Xi Jinping über den Krieg in der Ukraine beraten. Es war das erste offizielle Gespräch beider Staatschefs seit November. Biden wollte Xi nach Angaben des Weißen Hauses davon überzeugen, sich dem Druck des Westens auf Russland anzuschließen. Während es aus Washington bisher nur eine Bestätigung für das knapp zweistündige Videotelefonat, aber keine Angaben zum konkreten Verlauf gibt, verbreiteten chinesische Stellen rasch eigene Erklärungen.

"Die Krise in der Ukraine ist etwas, das wir nicht sehen wollen", sagte Xi Jinping nach einem Bericht des staatlichen Fernsehsenders CCTV - und vermied damit erneut den in Russlands Medienberichterstattung verbotenen Begriff "Krieg". Konflikte zwischen Staaten seien "in niemandes Interesse", erklärte Xi demnach weiter. "Zwischenstaatliche Beziehungen" dürften nicht "das Stadium militärischer Feindseligkeiten erreichen". Frieden und Sicherheit seien "die wertvollsten Schätze der internationalen Gemeinschaft."

Washington hatte zuvor gedroht, China müsse mit Konsequenzen rechnen, sollte es Russland militärische Hilfe leisten. US-Außenminister Antony Blinken erklärte, Peking stehe in der Verantwortung, seinen Einfluss auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin geltend zu machen und die Einhaltung internationaler Regeln einzufordern. Es scheine aber, dass China das Gegenteil tue. Belege hierfür nannte er zunächst nicht.

USA wollen russische Flugzeuge "stilllegen"

Zugleich verschärften die USA ihre Maßnahmen gegen Moskau. Ziel neuer Strafmaßnahmen sei es, 99 russische Flugzeuge "effektiv stillzulegen", teilte das Handelsministerium in Washington mit. Es gehe um etwa ein Fünftel aller Maschinen der staatlichen russischen Airline Aeroflot sowie mehrere Frachtflugzeuge und einen Privatjet des Oligarchen Roman Abramowitsch.

Die Vereinigten Staaten wollen viele russische Flugzeuge "effektiv stilllegen" (Archivbild)

Jegliche Dienstleistung, die Flüge möglich mache - etwa die Wartung oder das Betanken der Maschinen - stelle ohne Genehmigung einen Verstoß gegen US-Regularien dar und könne mit Sanktionen geahndet werden. In diesem Fall drohten "erhebliche Gefängnisstrafen, Bußgelder, der Verlust von Exporterlaubnissen oder andere Auflagen", erklärte das Ministerium. Dies gelte auch für Dienstleistungen in Russland selbst. Damit dürften die Flugzeuge vor allem im internationalen Verkehr kaum mehr eingesetzt werden können. Die staatliche russische Fluggesellschaft Aeroflot hat nach eigenen Angaben 187 Maschinen in Betrieb. Darunter befinden sich 59 Boeings und 119 Flugzeuge des europäischen Herstellers Airbus.

Macron und Scholz fordern baldigen Waffenstillstand

Auch in Europa gingen derweil die Bemühungen um eine diplomatische Lösung des Konflikts weiter. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verlangte in einem Telefonat mit Putin einen sofortigen Waffenstillstand. Nach Angaben des Élysée-Palasts äußerte sich Macron "sehr besorgt" zur Lage in Mariupol. Er forderte "konkrete und nachprüfbare Schritte" zur Aufhebung der Belagerung der Stadt sowie um einen Zugang für humanitäre Hilfe.

Zuvor hatte Bundeskanzler Olaf Scholz erneut mit Putin über die Lage gesprochen. Nach Aussage seines Sprechers hatte er in der knapp einstündigen Unterredung ebenfalls auf einen raschen Waffenstillstand gedrungen, ebenso auf eine Verbesserung der humanitären Lage und auf Fortschritte bei der Suche nach einer diplomatischen Lösung.

Haben erneut wegen der Ukraine telefoniert: Präsident Wladimir Putin (links) und Bundeskanzler Olaf Scholz (Archivbilder)

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bezeichnete die Telefonate zwischen Putin und Scholz als "hart", fügte aber hinzu, solche Kontakte seien weiterhin notwendig. In dem Gespräch habe Putin die ukrainische Armee beschuldigt, Kriegsverbrechen begangen zu haben. Beim Beschuss von Wohnvierteln in den Städten Donezk und Makijiwka habe es zahlreiche Todesopfer gegeben. Dies werde "im Westen ignoriert", hieß es in einer Mitteilung des Kremls.

Baltische Länder und Bulgarien schicken Diplomaten nach Hause

Die drei baltischen Staaten und Bulgarien weisen insgesamt zwanzig russische Diplomaten aus. In Lettland und Estland seien es je drei, in Litauen vier Personen, teilten die Außenministerien mit. Grund seien Aktivitäten, die dem diplomatischen Status der Betroffenen zuwiderliefen, und die anhaltende russische Aggression in der Ukraine, schrieb der lettische Außenminister Edgars Rinkevics auf Twitter.

Auch Litauen sprach von "Solidarität mit der Ukraine". Estland erklärte, die Diplomaten hätten direkt und aktiv die Sicherheit des Gastlandes untergraben und Propaganda verbreitet, die Russlands Militäreinsatz rechtfertige. Bulgarien erklärte zehn russische Diplomaten zu unerwünschten Personen und begründete dies mit Aktivitäten, die dem diplomatischen Status nicht angemessen seien. Die russische Botschaft in Sofia sprach in einer Reaktion von einem "weiteren aggressiven Schritt", auf den angemessen reagiert werde.

Mehr als zwei Millionen Geflüchtete in Polen

Seit Beginn des russischen Einmarsches in die Ukraine vor mehr als drei Wochen haben zwei Millionen Kriegsflüchtlinge die Grenze zum Nachbarland Polen überquert. Das meldete der polnische Grenzschutz auf Twitter. Es handele sich überwiegend um Frauen und Kinder. Polen nahm bisher mit Abstand die meisten Flüchtlinge in Empfang, stellte aber in den vergangenen Tagen einen Rückgang bei den Neuankömmlingen fest. Viele der Menschen bleiben zudem nicht in Polen, sondern versuchen nach Westeuropa oder auch in weiter entfernte Länder wie Kanada zu reisen.

Schlafbereich im Warschauer Aufnahmezentrum für ukrainische Flüchtlinge

Die Gesamtzahl der Flüchtlinge, die wegen der russischen Invasion aus der Ukraine flohen, überstieg am Donnerstag 3,1 Millionen Menschen, wie das Flüchtlingshilfswerk UNHCR mitteilte. Darunter sind rund 162.000 Drittstaatsangehörige, die in der Ukraine lebten. Die Vereinten Nationen zählten außerdem rund zwei Millionen Binnenvertriebene.

Das UNHCR warnt, dass die Lage sich noch erheblich verschärfen könnte. "Wir befürchten, dass wir mit der Zahl der Menschen, die aus dem Land strömen, nicht Schritt halten können. Und diese werden immer mehr Unterstützung benötigen", sagte Joung-ah Ghedini-Williams, Leiterin der Abteilung Globale Kommunikation des UNHCR, der Deutschen Welle.

Fast 200.000 Flüchtlinge in Deutschland

In Deutschland sind bislang mehr als 197.000 Flüchtlinge aus der Ukraine registriert worden. Dies teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums mit. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagte beim Besuch eines Ankunftszentrums in Berlin, sie arbeite "engstens mit den Ländern und Kommunen zusammen, um schnell für Entlastung und Verteilung zu sorgen". Zugleich betonte die SPD-Politikerin, die Versorgung, Unterbringung und Verteilung der Geflüchteten sein "ein großer Kraftakt, den wir alle gemeinsam stemmen".

Explosionen am Flughafen von Lwiw

In der Ukraine dauern die Kampfhandlungen unvermindert an. Russische Streitkräfte attackierten nach Angaben des Bürgermeisters von Lwiw (Lemberg) das Flughafengelände der westukrainischen Stadt. "Raketen trafen das Flughafengelände von Lwiw", schrieb Bürgermeister Andrij Sadowy auf Facebook. Der Airport selbst sei unversehrt, aber ein Flugzeugreparaturwerk sei zerstört worden. Nach ersten Angaben wurde bei dem Vorfall niemand verletzt. Beobachtungen von Reportern britischer und polnischer Medien legen nahe, dass mehrere russische Marschflugkörper einschlugen.

Video ansehen 01:58 Neue Angriffe auf ukrainische Städte

Lwiw liegt rund 80 Kilometer von der Grenze zum NATO-Mitgliedsland Polen entfernt und ist Sammelpunkt vieler Flüchtlinge. Die Stadt blieb bislang weitgehend von den Kämpfen in der Ukraine verschont. Die russische Armee hatte am Sonntag einen ukrainischen Militärstützpunkt nahe der Grenze zu Polen bombardiert. Dabei gab es nach Angaben aus Kiew mindestens 35 Tote und 134 Verletzte.