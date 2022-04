Ukraine aktuell: Biden sagt Ukraine weitere Waffen- und Wirtschaftshilfe zu

Das Wichtigste in Kürze:

USA sagen weitere Waffen- und Wirtschaftshilfe in Milliardenhöhe zu

Mariupol ist nach Angaben aus Moskau unter russischer Kontrolle

Baerbock fordert den Kreml auf, die Evakuierung in Mariupol zu ermöglichen

Russische Truppen kontrollieren Luhansk laut Gouverneur zu 80 Prozent

Warnung vor russischen Cyberattacken auf Unterstützer der Ukraine

Die USA haben der Ukraine weitere Waffenlieferungen im Umfang von 800 Millionen Dollar zugesagt. "Dieses Paket umfasst schwere Artilleriewaffen, dutzende Haubitzen und 144.000 Schuss Munition für diese Haubitzen", sagte US-Präsident Joe Biden im Weißen Haus. Geliefert werden sollen demnach auch zusätzliche taktische Drohnen.

Millionenhilfe für Renten und Gehälter

Mit den Waffenlieferungen solle die ukrainische Armee im Kampf gegen Russland in der Donbass-Region im Osten des Landes unterstützt werden, sagte Biden nach einem Treffen mit dem ukrainischen Regierungschef Denys Schmyhal in Washington weiter. Der US-Präsident hatte der Ukraine bereits vergangene Woche Rüstungsgüter im Wert von 800 Millionen Dollar zugesagt, unter anderem Artilleriesysteme, Artilleriemunition, Panzerfahrzeuge und Hubschrauber.

Der US-Präsident stellte die russische Einnahme Mariupols in Frage

Die USA gaben auch eine neue Finanzhilfe in Höhe von 500 Millionen Dollar an die Ukraine bekannt. Mit dem Geld soll der ukrainischen Regierung unter anderem dabei geholfen werden, Gehälter und Renten auszuzahlen.

Die Regierung in Washington sperrt zudem die US-Häfen für russische Schiffe. Das bedeute, dass kein Schiff, das unter russischer Flagge fährt oder von russischen Interessen geleitet ist, in den Vereinigten Staaten anlegen dürfe, sagte Präsident Biden. Dies sei ein weiterer Schritt, den die USA gemeinsam mit den internationalen Partnern gingen. Russland sollten wegen des Angriffskriegs gegen die Ukraine die "Vorteile des internationalen Wirtschaftssystems" verwehrt bleiben. Auch die Europäische Union hatte beschlossen, Schiffen unter russischer Flagge das Einlaufen in EU-Häfen zu verbieten.

Biden betonte, es werde dem russischen Präsidenten Wladimir Putin "niemals gelingen, die ganze Ukraine zu dominieren und zu besetzen". Mit Blick auf russische Angaben einer Einnahme der ukrainischen Hafenstadt Mariupol sagte Biden, es sei "fraglich, ob er (Putin) Mariupol kontrolliert".

Russlands Staatschef Wladimir Putin (l.) mit seinem Verteidigungsminister Sergej Schoigu

Zuvor hatte der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu erklärt, russische Truppen hätten die umkämpfte ukrainische Hafenstadt Mariupol eingenommen. Schoigu äußerte sich bei einem Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin, das im Staatsfernsehen übertragen wurde. Die verbliebenen ukrainischen Kampfeinheiten hätten sich auf dem Industriegelände der Fabrik Azovstal verschanzt, sagte Schoigu weiter. Er sprach von mehr als 2000 ukrainischen Soldaten. Nach Angaben der ukrainischen Behörden befinden sich in den unterirdischen Anlagen des Stahlwerks auch mindestens 1000 Zivilisten.

Putin will keine Erstürmung des Stahlwerks

Putin ordnete an, das Stahlwerk nicht zu stürmen. Einen entsprechenden Befehl ziehe er zurück. Vielmehr solle das Gebiet so engmaschig belagert werden, dass "keine Fliege mehr heraus kann", so der Staatschef weiter. Er rief die Menschen in dem Stahlwerk auf, die Waffen niederzulegen. Putin sprach von einem Erfolg und der "Befreiung Mariupols". Die beteiligten Militärs sollen nach seinen Worten ausgezeichnet werden.

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (li.) neben ihrer Amtskollegin Eva-Maria Liimets in Tallinn

Außenministerin Annalena Baerbock hat den russischen Präsidenten aufgefordert, die Evakuierung der umkämpften ukrainischen Hafenstadt Mariupol zu ermöglichen. "Es liegt in Putins Hand, diese Bombardierung dort entsprechend einzustellen und zu stoppen", sagte die Grünen-Politikerin nach einem Treffen mit ihrer estnischen Kollegin Eva-Maria Liimets in der Hauptstadt Tallinn. "Die Lage ist nicht nur hochdramatisch, sie ist kaum zu ertragen."

Die ukrainische Vizeregierungschefin Iryna Wereschtschuk verlangte von Russland dringend freies Geleit für Zivilisten und verwundete Soldaten aus dem eingekesselten Stahlwerk. "Dort halten sich etwa 1000 Zivilisten und 500 verwundete Soldaten auf. Sie müssen alle heute aus Azovstal herausgeholt werden!", schrieb sie im Nachrichtenkanal Telegram. Sie rief "die Welt" dazu auf, alle Anstrengungen jetzt auf das Stahlwerk zu konzentrieren.

Rauch über dem Stahlwerk Asowstal

Die ukrainischen Streitkräfte in Mariupol hatten am Mittwoch nach fast zweimonatigen heftigen Kämpfen einen dramatischen Hilfsappell veröffentlicht. Seine Truppen sähen "vielleicht" ihren "letzten Tagen, wenn nicht Stunden entgegen", erklärte der ukrainische Kommandeur Serhij Wolyna.

Vier Busse bringen Zivilisten aus Mariupol

Donnerstagfrüh haben vier Busse Zivilisten aus der umkämpften Hafenstadt in Sicherheit gebracht. Das teilte die stellvertretende Regierungschefin Wereschtschuk mit. Am Mittwoch waren mehrere Evakuierungsversuche gescheitert.

Mariupol am Asowschen Meer gilt als strategisch wichtig. Die bei den Gefechten weitgehend zerstörte Stadt liegt zwischen den pro-russischen, selbst ernannten "Volksrepubliken" von Luhansk und Donezk und der von Russland 2014 annektierten Halbinsel Krim.

Russland kontrolliert offenbar Großteil von Luhansk

Ukrainischen Angaben zufolge ist rund acht Wochen nach Beginn des russischen Angriffskriegs zudem der Großteil der Region Luhansk unter russischer Kontrolle. Nach dem Abzug der ukrainischen Truppen aus der Kleinstadt Kreminna kontrollierten russische Einheiten nun 80 Prozent des Gebietes, teilte der Gouverneur von Luhansk, Serhij Hajdaj, auf Telegram mit.

Auch die Städte Rubischne und Popasna in Luhansk seien mittlerweile "teilweise" unter russischer Besatzung. Um diese gibt es seit Wochen intensive Kämpfe. Zu Beginn des Krieges am 24. Februar hatten die Separatisten der "Volksrepublik" Luhansk rund 30 Prozent der Region unter ihrer Kontrolle.

Charkiw unter schwerem Beschuss

Russische Truppen greifen die zweitgrößte Stadt der Ukraine nach den Worten von Bürgermeister Ihor Terechow massiv an. "Gewaltige Explosionen, die Russische Föderation bombardiert wütend die Stadt", sagte Terechow in einer Fernsehansprache. Etwa eine Million Menschen seien weiterhin in Charkiw, das im Nordosten des Landes liegt.

Berlin bereitet Ringtausch mit Slowenien vor

Die Bundesregierung bereitet einen Ringtausch für die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine vor. Die Idee: Der NATO-Partner Slowenien soll eine größere Stückzahl seiner Kampfpanzer an die Ukraine abgeben und aus Deutschland dafür den Schützenpanzer Marder sowie den Radpanzer Fuchs erhalten. Slowenien nutzt noch eine jugoslawische Variante des Kampfpanzers T-72 unter der Bezeichnung M-84.

Ein serbischer Panzer vom Typ M-84 (Archivbild) - Slowenien nutzt den gleichen Typ

Das noch aus der Sowjetzeit stammende Waffensystem T-72 wird vom ukrainischen Heer bereits eingesetzt und erfordert keine umfangreiche Zusatzausbildung. Nach Informationen aus Regierungskreisen hat Slowenien als Kompensation auch moderneres Gerät aus Deutschland angefordert, darunter den deutschen Kampfpanzer Leopard 2, den Radpanzer Boxer sowie den Schützenpanzer Puma, der in der Bundeswehr als Nachfolger des seit 50 Jahren genutzten Marder eingeführt wird.

Deutsche Wirtschaft war "geschockt" von der Invasion

Mit der aktuellen politischen Führung in Russland werde es keine "Normalisierung des Verhältnisses" geben, sagte der Geschäftsführer des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft, Michael Harms, im Gespräch mit der Deutschen Welle. Deutsche Unternehmen versuchten, so Harms, "so viel zu retten wie möglich". Nicht jedes Geschäft mit Russland sei verboten. Das, was erlaubt sei, "sollte auch erlaubt bleiben, und da versuchen wir, den Unternehmen auch zu helfen."

Michael Harms, Geschäftsführer des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft (Archivbild)

Die deutsche Wirtschaft sei angesichts der russischen Invasion am 24. Februar "total geschockt und total überrascht" gewesen. Auch wirtschaftlich vollziehe sich nun eine "Zeitenwende" im Verhältnis zu Russland, so Harms. Nach der Annexion der Krim 2014 habe es noch Diskussionen gegeben über die Sinnhaftigkeit der Sanktionen. Dieses Mal aber habe es "keinerlei, wirklich keinerlei Zweifel am Sinn und der Notwendigkeit dieser Sanktionen" gegeben. Die deutsche Wirtschaft habe "einhellig, wir auch, diesen Angriffskrieg verurteilt".

Harms ergänzte, er hoffe, dass auch dieser Krieg irgendwann zu Ende sein werde und es in der Ukraine ein großes Aufbauprogramm geben werde, "an dem sich auch die deutsche Wirtschaft beteiligen wird".