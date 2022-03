Ukraine aktuell: Biden nennt NATO-Beistandsklausel "heilige Verpflichtung"

Das Wichtigste in Kürze:

US-Präsident Biden nennt NATO-Beistandsklausel "heilige Verpflichtung"

Selenskyj hält Videoansprache auf Wirtschaftsforum in Doha

Proteste gegen Besatzung in Slawutitsch

Russland schränkt Pressefreiheit weiter ein

Frankreich plant Mission zur Evakuierung der Hafenstadt Mariupol

US-Präsident Joe Biden hat bei seinem Besuch in Polen die Zuverlässigkeit der Vereinigten Staaten im NATO-Bündnisfall untermauert. Artikel fünf des NATO-Vertrags sei eine "heilige Verpflichtung", sagte Biden bei einem Treffen mit dem polnischen Staatschef Andrzej Duda in Warschau. "Sie können sich darauf verlassen - für unsere und Ihre Freiheit." Biden griff damit eine Parole aus der Zeit des polnischen Kampfes gegen die russischen Besatzer im 19. Jahrhundert auf.

"Für unsere und Ihre Freiheit": Joe Biden (links) mit Andrzej Duda

Der Bündnisfall-Artikel des Nordatlantikpakts schreibt fest, dass ein bewaffneter Angriff auf ein Mitglied des Verteidigungsbündnisses als Angriff auf alle NATO-Staaten betrachtet wird. Biden reagierte mit seinen Äußerungen auf wachsende Sicherheitsbedenken in Polen und anderen osteuropäischen Ländern angesichts von Russlands Angriffskrieg in der Ukraine. Nach Angaben des Nationalen Sicherheitsberaters der Vereinigten Staaten, Jake Sullivan, sind in Polen derzeit etwa 10.500 US-Soldaten stationiert.

Biden vergleicht Widerstand der Ukrainer mit Tiananmen-Protesten

Vor seinem Gespräch mit Duda traf Biden in Warschau mit dem Außen- und dem Verteidigungsminister der Ukraine, Dmytro Kuleba und Oleksij Resnikow, zusammen. Die USA hätten dabei ihr "standhaftes Bekenntnis zur Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine" abgelegt, sagte Außenamtssprecher Ned Price.



US-Präsident Biden (2. v. r.) mit den Außen- und Verteidigungsministern der USA und der Ukraine in Warschau

Zu Beginn seines zweitägigen Besuchs hatte der US-Präsident am Freitag den Kampf der Ukrainer gegen russische Truppen gewürdigt und diesen mit den Studentenprotesten auf dem Pekinger Tiananmen-Platz 1989 verglichen. Er lobte den "Mut" und die "Widerstandsfähigkeit" der ukrainischen Bevölkerung. Als Beispiel nannte er "eine 30-jährige Frau, die sich mit einem Gewehr vor einen (russischen) Panzer stellt".

"Sie befinden sich inmitten eines Kampfes"

In der rund 90 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernten Stadt Rzeszow sagte Biden zu den dort stationierten US-Soldaten: "Sie befinden sich inmitten eines Kampfes zwischen Demokratien und Autokraten." Gemeinsam mit Duda informierte er sich auch über die Versorgung von Ukraine-Flüchtlingen und dankte Polen für dessen Aufnahmebereitschaft. Kremlchef Wladimir Putin wurde von Biden erneut als Kriegsverbrecher bezeichnet. Am Samstag verwendete der US-Präsident den englischen Begriff "butcher", der mit "Schlachter" oder "Metzger" übersetzt werden kann. Der Kreml erklärte daraufhin, die Aussagen schmälerten die Möglichkeiten für eine Verbesserung der beiderseitigen Beziehungen.

Joe Biden spricht am Freitag vor US-Soldaten in Polen

Noch während Bidens Besuch wurde die westukrainische Metropole Lwiw (Lemberg) aus der Luft angegriffen. Die regionale Militärverwaltung sprach ebenso wie ein CNN-Korrespondent von drei schweren Explosionen am Stadtrand. Der Luftalarm dauere an, schrieb Militärchef Maxim Kosyzkyj. Die Stadt, in der sich viele Binnenflüchtlinge aufhalten, ist nur rund 80 Kilometer vor der Grenze zu Polen entfernt. Lwiw hat bisher vergleichsweise wenige Angriffe erlebt.

Selenskyj appelliert an Öl- und Gas-Förderländer

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach unterdessen zu den Teilnehmern des "Doha-Forums" in Katar. Per Videoschaltung forderte er das an fossilen Energieträgern reiche Land und weitere Staaten auf, ihre Fördermengen zu erhöhen, um den Ausfall der russischen Energielieferungen auszugleichen. Dann könne Russland seine Öl- und Gasvorkommen nicht "als Waffe einsetzen, um die Welt zu erpressen", sagte Selenskyj in seiner Ansprache. Länder wie Konferenzgastgeber Katar könnten einen Beitrag leisten, um die Energieversorgung in Europa zu stabilisieren. "Die Zukunft Europas hängt von Ihren Anstrengungen ab."

Der ukrainische Präsident Selenskyj wendet sich per Videobotschaft an die Teilnehmer eines Wirtschaftsforums in Doha

Selenskyj warnte die Teilnehmer des "Doha-Forums" zudem vor den Auswirkungen der drohenden Nahrungsmittelengpässe durch den Krieg gegen sein Land auch auf sie selbst. Kein Land könne vor Preisschocks bei Lebensmitteln sicher sein, sagte Selenskyj. Russische Truppen besetzten ukrainische Felder und "sprengen unsere Agrarausrüstung in die Luft", beschrieb der Präsident die Lage in seinem Land.

Proteste gegen Besatzung

Russische Truppen haben offenbar die Kontrolle über die nordukrainische Stadt Slawutitsch in der Nähe des Unglücksreaktors Tschernobyl erlangt. Sie hätten das Krankenhaus eingenommen und den Bürgermeister entführt, heißt es einer Mitteilung des Gouverneurs der Region Kiew, Oleksandr Pawljuk. Stunden später sei Bürgermeister Juri Fomitschew wieder freigekommen. Unabhängig überprüfen lassen sich auch diese Angaben nicht. In Slawutitsch wohnt das Personal, das früher das AKW Tschernobyl betrieb und jetzt die stillgelegten Anlagen überwacht. Die Sperrzone um Tschernobyl ist seit den ersten Tagen des Krieges von russischen Kräften besetzt.

Um gegen die russische Besatzung ihrer Stadt zu protestieren, sind Einwohner von Slawutitsch an diesem Samstag auf die Straße gegangen. Laut Militärverwaltung des Gebietes Kiew entrollten die Bürger dabei eine große ukrainische Fahne. Russische Soldaten hätten in die Luft geschossen, um die Menschen auseinanderzutreiben. Auch in russisch besetzten Städten im Süden des Landes kommt es immer wieder zu Protestkundgebungen.

Zehn Fluchtkorridore

Um Zivilisten die Flucht aus besonders umkämpften Regionen zu ermöglichen, seien im Umland Kiews und im ostukrainischen Gebiet Luhansk zehn humanitäre Korridore vereinbart worden, teilte die ukrainische Vizeregierungschefin Irina Wereschtschuk in Kiew mit. Aus der stark zerstörten Hafenstadt Mariupol gebe es keine zentralisierte Evakuierung mit Bussen, sagte Wereschtschuk der Agentur Union zufolge. Wer es schaffe, Mariupol mit dem Auto zu verlassen, könne in der nahen Stadt Berdjansk auftanken.

Drei-Länder-Initiative für Mariupol-Evakuierung

Frankreich plant gemeinsam mit der Türkei und Griechenland eine humanitäre Aktion, um kurzfristig Menschen aus der weiterhin schwer umkämpften ostukrainischen Hafenstadt Mariupol in Sicherheit zu bringen. Es gebe bereits konkrete Gespräche mit dem Bürgermeister von Mariupol sowie eine Abstimmung mit Präsident Selenskyj, teilte der französische Staatschef Emmanuel Macron mit. Er werde in den nächsten 48 bis 72 Stunden erneut mit Kremlchef Putin sprechen, "um die Einzelheiten auszuarbeiten".

Ein zerstörter Panzer im Norden von Mariupol am Mittwoch

Mariupols 150.000 verbliebene Einwohner lebten dort unter "dramatischen Bedingungen", sagte Macron. Nach Angaben der örtlichen Behörden wurden in der Stadt am Asowschen Meer schon mehr als 2000 Zivilisten getötet. Allein beim Beschuss eines als Schutzort dienenden Theaters in der vergangenen Woche soll es etwa 300 Todesopfer gegeben haben.

"Unsummen für Lügen ausgegeben"

Die russische Führung hat nach Meinung des ukrainischen Präsidenten Selenskyj Milliarden Dollar für Propaganda ausgegeben. "Sie wissen alle sehr genau, welch ein gewaltiges staatliches Propagandasystem Russland aufgebaut hat", sagte Selenskyj in einer Videobotschaft in der Nacht zum Samstag. "Vermutlich hat noch niemand auf der Welt solche Unsummen für Lügen ausgegeben."

Nimmt täglich Videobotschaften auf: Wolodymyr Selenskyj

Doch "wo der Weg der Lüge mit Geld gepflastert werden muss, dort ist das Ergebnis nicht gesichert", so Selenskyj weiter. "Der Weg der Wahrheit ist schwierig, aber die Wahrheit ebnet sich ihren Weg selbst."