Ukraine aktuell: Beweisen Funksprüche russische Gräueltaten?

Das Wichtigste in Kürze:

"Spiegel": BND fing Funkverkehr zu Butscha ab

Kiew sorgt sich um Menschen in der Ostukraine

NATO-Außenminister tagen in Brüssel

Mehr Hunger und Flüchtende erwartet

Auch Österreich weist Diplomaten aus

Der Bundesnachrichtendienst (BND) hat einem Bericht des Nachrichtenmagazins "Spiegel" zufolge Funksprüche russischer Militärs abgefangen, die neue Erkenntnisse zu den Gräueltaten in dem ukrainischen Ort Butscha nahe Kiew enthalten. In der abgehörten Funk-Kommunikation würden Morde an Zivilisten in Butscha besprochen, einzelne Funksprüche sollen sich auch in Butscha fotografierten Leichen zuordnen lassen.

Die Aufnahmen des BND geben nach Informationen des Magazins Anlass zur Annahme, dass es sich bei den Gräueltaten weder um Zufallstaten handele, noch um Aktionen einzelner aus dem Ruder gelaufener Soldaten. Vielmehr lege das Material nahe, dass Morde an Zivilisten Teil des üblichen Handelns der russischen Militärs geworden seien, möglicherweise als Teil einer Strategie. Es gehe darum, unter der Zivilbevölkerung Angst und Schrecken zu verbreiten und Widerstand zu ersticken.

In dem Ort Butscha waren nach dem Abzug russischer Militärs am vergangenen Wochenende ein Massengrab und zahlreiche auf offener Straße liegende tote Zivilisten entdeckt worden. Die Ukraine macht für das Massaker russische Soldaten verantwortlich. Moskau bestreitet das.

Polizeikräfte arbeiten an der Identifizierung der Leichen der getöteten Zivilisten in Butscha

Zwei ehemalige Mitglieder der deutschen Regierung, der frühere Bundesinnenminister Gerhart Baum und die ehemalige Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, haben wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine Strafanzeige bei der Bundesanwaltschaft gestellt.

"Es geht uns also nicht nur darum, die Täter an der Staatsspitze zur Rechenschaft zu ziehen, sondern um alle Täter", betonten sie. Gemeint sind damit auch die Befehlshaber vor Ort und die Soldaten, die geschossen haben.

Die Strafanzeige stützt sich auf das seit 2002 in Deutschland geltende Völkerstrafgesetzbuch. Demnach können Verdächtige auch für im Ausland begange Völkerstraftaten angeklagt und verurteilt werden.

NATO-Außenminister tagen in Brüssel

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg stellt der Ukraine weitere Waffen in Aussicht. Dazu gehörten auch schwerere Waffen, so Stoltenberg vor Beratungen der Außenminister des westlichen Militärbündnisses.

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba nimmt als Gast an dem Treffen teil und sagte bei seiner Ankunft im Hauptquartier in Brüssel, sein Land brauche "Waffen, Waffen und Waffen". Ohne schwere Waffen werde das Leid der Ukraine nur verlängert. Auch Deutschland könne mehr tun, so Kuleba. Dazu gehörten Kampfflugzeuge, Luftabwehr-Systeme und gepanzerte Fahrzeuge. Zugleich bekräftigte Kuleba die Forderung nach einem umfassenden Importstopp von russischem Öl und Gas.

Video ansehen 00:34 Kuleba fordert Lieferung von Angriffswaffen

"Wir werden die Ukraine in ihrer Verteidigungsfähigkeit weiter unterstützen", sagte dazu Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Es komme aber in der NATO darauf an, "dass wir uns gemeinsam abstimmen, gemeinsam agieren, und nicht jeder einzeln vorgeht". Für Mai lud Baerbock die NATO-Außenminister zu einem informellen Treffen nach Berlin ein. Dabei soll es auch um die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit der Bündnisstaaten und um eine bessere Absicherung der Südostflanke der Allianz gehen.

"Bringen Sie sich in Sicherheit!"

In Erwartung einer neuen russischen Offensive in der Ostukraine hat die Regierung in Kiew die Menschen in den Gebieten Luhansk, Donezk und Charkiw dringend zur Flucht aufgerufen. "Bringen Sie sich in Sicherheit, solange es diese Möglichkeit noch gibt", sagte Vize-Ministerpräsidentin Iryna Wereschtschuk. "Das muss jetzt sein, denn später werden die Leute beschossen und ihnen droht der Tod. Sie können dann nichts mehr dagegen tun, und wir werden ihnen nicht helfen können."

Bewohner der ostukrainischen Region Luhansk (Archiv)

Der Leiter der Verwaltung des Gebietes Luhansk, Serhij Hajdaj, erklärte in einer Videobotschaft, Russland ziehe weiter Streitkräfte in der Region zusammen. Er rechne mit dem Versuch größerer Angriffe in den nächsten drei bis vier Tagen. Hajdaj wandte sich insbesondere an die Bewohner der ostukrainischen Stadt Sjewjerodonezk, in der nach offiziellen Angaben mehr als zehn Hochhäuser durch Artilleriebeschuss zerstört wurden. "Packt Eure Sachen und flieht!", sagte der Gouverneur.

Der Bürgermeister von Charkiw, Ihor Terechow, versuchte angesichts einer möglichen russischen Großoffensive zu beruhigen. Er sagte in einer Videobotschaft, weder er noch das Militär hielten es momentan für notwendig, eine zentralisierte Evakuierung der Stadt durchzuführen. Die Stadt Charkiw sei gut mit Waffen ausgestattet und zur Verteidigung bereit. Der Aufruf, sich in Sicherheit zu bringen treffe aber auf südliche Bezirke der gleichnamigen Region zu. Charkiw ist die zweitgrößte Stadt der Ukraine und wird seit Beginn der russischen Invasion Ende Februar fast ununterbrochen aus der Luft und mit Artillerie angegriffen.

Video ansehen 02:13 Ukraine befürchtet Offensive im Osten

Das russische Militär hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau in der Nacht zum Donnerstag vier ukrainische Treibstoff-Lager mit Raketenangriffen zerstört. Aus den Tanks in Mykolajiw, Charkiw, Saporischschja und Tschuhuiw seien ukrainische Truppen im Osten des Landes versorgt worden, heißt es weiter.

Selenskyj findet deutliche Worte

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die komplette russische Führung als Kriegsverbrecher bezeichnet. "Ich finde, dass die russische Armee, die russische politische Führung, alle, die diese Operation ausgearbeitet haben, alle, die Befehle gaben, alle, die diese Befehle ausführten - alle sind Kriegsverbrecher", sagte der 44-Jährige in einem Interview mit dem türkischen Fernsehsender Habertürk.

Der ukrainische Präsident rief die Menschen in Russland dazu auf, ein Ende des Kriegs zu fordern. Die Ermordung von Zivilisten in von russischen Truppen besetzen Städten wie Butscha sei ein entscheidendes Argument, sagte Selenskyj.

Zivilschutz befürchtet "schreckliche Funde"

Rettungskräfte haben in der ukrainischen Kleinstadt Borodjanka bei Kiew mit dem Wegräumen von Trümmern und der Suche nach Kriegsopfern begonnen. "Angesichts des Ausmaßes der Zerstörung können wir nur erahnen, wie viele schreckliche Funde uns erwarten", erklärte der Zivilschutz auf Facebook. In den vergangenen Tagen sei die 35 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt gelegene Siedlung von Minen geräumt worden, hieß es. Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft geht nach eigenen Angaben davon aus, dass Borodjanka die meisten Opfer in der Region Kiew zu beklagen haben wird.

Zerstörtes Haus in Borodjanka

Beseitigt Russland Spuren in Mariupol?

Der Bürgermeister der umkämpften ukrainischen Hafenstadt Mariupol hat Russland vorgeworfen, zur Vertuschung von Kriegsverbrechen Leichen in mobilen Krematorien zu verbrennen. Mit dieser Praxis sollten Spuren verwischt werden, teilte die Stadtverwaltung mit. "Das ist ein neues Auschwitz und Majdanek", wurde Wadym Bojtschenko mit Verweis auf die NS-Vernichtungslager im Zweiten Weltkrieg zitiert.

Russische Truppen haben bereits einen Großteil der Stadt am Asowschen Meer besetzt, knapp 90 Prozent der städtischen Infrastruktur sollen zerstört worden sein.

Dieser russische Soldat der Eingreiftruppe Akhmat soll laut der staatlichen russischen Nachrichtenangentur Tass am 5. April 2022 eine Straße in Mariupol patrouillieren

Prorussische Separatisten aus der Ostukraine haben eigenen Angaben zufolge mithilfe russischer Truppen weitgehend die Kontrolle über das Stadtzentrum erlangt. Dies sagte der Sprecher der prorussischen Kräfte im Gebiet Donezk, Eduard Bassurin, im russischen Staatsfernsehen. Nun werde vor allem im Hafen der Metropole sowie am Stahlwerk gekämpft. Laut Bassurin sollen sich in der Mariupol noch rund 3000 ukrainische Soldaten aufhalten, die Unterstützer in der Zivilbevölkerung hätten.

In Mariupol, das vor dem Krieg rund 440.000 Einwohner zählte, ist die humanitäre Lage seit Wochen katastrophal. Die geflüchtete Stadtverwaltung geht davon aus, dass bereits Zehntausende Zivilisten getötet worden sind. Immer wieder scheitern Versuche, die verbliebenen Einwohner in Sicherheit zu bringen. Meldungen aus Mariupol können seit Wochen kaum unabhängig überprüft werden, auch weil internationale Medien vor Ort nicht mehr arbeiten können.

WFP: Millionen Hungernde durch Kriegsfolgen

Wegen des Ukraine-Kriegs warnt das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) vor globalen Auswirkungen. "Je nach Dauer des Krieges könnten zwischen 33 und 47 Millionen Menschen zusätzlich in Hunger und Armut abrutschen", sagte WFP-Deutschland-Direktor Martin Frick der Deutschen Presse-Agentur.

Die Nichtregierungsorganisation Welthungerhilfe rechnet angesichts der Lebensmittelkrise infolge des Ukraine-Kriegs mit neuen Flüchtlingsbewegungen aus ärmeren Ländern. Die Lage sei teils dramatisch, sagte der Generalsekretär der Deutschen Welthungerhilfe, Mathias Mogge, der "Rheinischen Post". Hintergrund seien unter anderem die Preissprünge von bis zu 70 Prozent für Getreide,das bisher zu einem großen Teil aus der Ukraine und aus Russland importiert wird.

Keine Hinweise auf Chemiewaffen-Attacke

Die USA zeigen sich überzeugt, dass die Ukraine den Krieg gegen Russland gewinnen kann. "Natürlich können sie das hier gewinnen", sagte Pentagon-Sprecher John Kirby. Der Beleg dafür seien die Entwicklungen, die man jeden Tag sehe.

Die USA wollen die Ukraine mit weiteren Panzerabwehrwaffen unterstützen. Dazu sollen sie 100 Millionen Dollar genutzt werden, welche die US-Regierung für weitere Waffenlieferungen genehmigt hatte, führte Kirby aus. Man sei außerdem mit den Ukrainern über die Lieferung weiterer Drohnen im Gespräch.

Aktuell keine Hinweise sieht die US-Regierung für einen unmittelbar bevorstehenden Einsatz von Chemie- oder Biowaffen im Ukraine-Krieg. Man beobachte derzeit nicht, dass die Russen solche Waffen in die Ukraine brächten, so Kirby.

John Kirby

Russland warf der Ukraine vor, eine "Provokation" mit chemischen Stoffen zu planen und die Schuld dafür Moskau in die Schuhe schieben zu wollen. Ukrainische Spezialkräfte hätten ein Lager mit 120 Tonnen Chlor in der ostukrainischen Stadt Perwomajskyj vermint, vermeldete ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums. "Dieses Lager soll gesprengt werden, um Russland zu beschuldigen, angeblich eine chemische Katastrophe herbeigeleitet zu haben, die den Tod von Anwohnern verursacht." Es handle sich um "bestätigte Informationen", sagte der Sprecher, ohne allerdings Beweise vorzulegen.