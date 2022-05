Ukraine aktuell: Außenministerin Baerbock in Butscha

Das Wichtigste in Kürze:

Ministerin Baerbock am Ort der Gräueltaten

Scholz und Macron dringen auf Deeskalation

Bas fordert mehr Tempo bei EU-Beitritt der Ukraine

Biden unterzeichnet Gesetz für Rüstungslieferungen

Verstärkte Kämpfe im Osten und Süden der Ukraine

Außenministerin Annalena Baerbock ist als erstes deutsches Kabinettsmitglied seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine in die Hauptstadt Kiew gereist. Die Grünen-Politikerin machte sich zunächst im Vorort Butscha ein Bild von der Lage. Dort waren nach dem Abzug der russischen Truppen mehr als 400 Leichen gefunden worden - teils mit auf den Rücken gebundenen Händen. Baerbock wurde von einem Mitarbeiter der deutschen Botschaft an dessen Haus empfangen.

Die Ministerin wurde von der ukrainischen Generalstaatsanwältin Iryna Wenediktowa begleitet. Baerbock sicherte ihr Unterstützung bei der Aufklärung von Kriegsverbrechen während des russischen Angriffskrieges zu. "Wir sind es diesen Opfern schuldig, dass wir hier nicht nur gedenken, sondern dass wir die Täter zur Verantwortung bringen und ziehen."

Gedenken an die Opfer in einer Kirche in Butscha

Am Nachmittag ist unter anderem ein Gespräch Baerbocks mit ihrem ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba geplant. Die Ministerin will zudem die seit Mitte Februar geschlossene deutsche Botschaft in Kiew wiedereröffnen. Die letzten entsandten Mitarbeiter der Botschaft waren am 25. Februar nach Polen ausgereist und hatten teils von dort und teils von Berlin aus weitergearbeitet. Deutschland ist eines der letzten westlichen Länder, das die Wiedereröffnung seiner Botschaft in Kiew ankündigt.

Scholz und Macron dringen auf Deeskalation

Zweieinhalb Monate nach Beginn des Ukraine-Krieges haben Bundeskanzler Olaf Scholz und der gerade wiedergewählte französische Staatschef Emmanuel Macron in Berlin konkrete Schritte in Richtung Waffenruhe gefordert. "Was wir erreichen wollen, ist ein Waffenstillstand, so schnell wie möglich", erklärte Macron. Nur so könnten die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland zu einem Abschluss gebracht werden, um einen Frieden zu erreichen und in der Folge einen dauerhaften Rückzug der russischen Truppen. "Das ist unser Ziel."

Emmanuel Macron (l.) und Olaf Scholz vor dem Brandenburger Tor

Auch Scholz verlangte, nach so vielen Kriegswochen müsse es nun bald entscheidende Schritte zu einer Beendigung des Konflikts geben. Es sei aber nicht vorstellbar, dass die Ukraine einen "Diktatfrieden" akzeptiere, der Bedingungen vorschreiben wolle, die sie für ihre Souveränität und Integrität als Nation nicht akzeptieren könne.

Nach ihren Beratungen im Kanzleramt besuchten Scholz und Macron gemeinsam das Brandenburger Tor, das in den ukrainischen Nationalfarben blau und gelb angestrahlt war. Auf die Frage, welche Botschaft sie mit ihrer Aktion ausdrücken wollten, sagte Macron: "Volle Unterstützung für die Ukraine."

Video ansehen 02:15 Scholz empfängt Macron in Berlin

Bas will "echte" EU-Perspektive für Kiew

Bundestagspräsidentin Bärbel Bas hat sich nach ihrer Rückkehr aus Kiew für einen baldigen EU-Beitritt der Ukraine ausgesprochen. Anders als Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hoffe sie, "dass es nicht Jahrzehnte braucht", sagte Bas im Zweiten Deutschen Fernsehen (ZDF). Verfahren und Zeitpläne müssten so beschleunigt werden, dass eine "echte Perspektive" daraus werde.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj erklärte in einer neuen Videobotschaft am Montagabend: "Heute haben wir auf unserem Weg in die Europäische Union einen weiteren Schritt gemacht, einen wichtigen und nicht nur formalen." Sein Land habe die zweite Hälfte der Antworten auf den Fragebogen übergeben, den jeder Staat für den Mitgliedsantrag ausfüllen muss. "Das dauert üblicherweise Monate, aber wir haben das innerhalb von Wochen erledigt."

Bärbel Bas (M.) und Wolodymyr Selenskyj am Sonntag in Kiew

Die Europäische Kommission will im Juni beurteilen, ob die Ukraine offizieller EU-Beitrittskandidat werden kann. Bei einer positiven Entscheidung bräuchte es noch die Zustimmung aller Mitgliedsstaaten. Erst dann könnten Beitrittsverhandlungen beginnen.

Von der Leyen bespricht Ölembargo mit Orban

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen sieht nach einem Treffen mit Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban Fortschritte bei den ins Stocken geratenen EU-Verhandlungen über weitere Sanktionen gegen Russland. "Das Gespräch mit Premierminister Viktor Orban (in Budapest) war hilfreich", twitterte von der Leyen. "Wir haben Fortschritte gemacht, aber es ist noch mehr Arbeit nötig."

Zuvor hatte der ungarische Außenminister Peter Szijjarto angekündigt, eine EU-Entscheidung zu dem anvisierten Embargo für russisches Öl zu blockieren. "Dieser Brüsseler Vorschlag kommt einer Atombombe gleich, die auf die ungarische Wirtschaft abgeworfen wird", betonte Szijjarto. Das Sanktionspaket bedeute für Ungarn "nur Probleme" und halte keine Lösungen dafür bereit, wie man die ausfallenden Importe ersetzen könnte. Neben Ungarn sind vor allem auch Tschechien und die Slowakei stark von russischem Öl abhängig, das über die Pipeline "Druschba" (Freundschaft) geliefert wird.

Anlagen der Erdölraffinerie PCK in Schwedt an der Oder

Habeck sieht Zukunft für PCK-Raffinerie

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat bei seinem Besuch der Raffinerie PCK im brandenburgischen Schwedt betont, dass der Standort auch bei einem Stopp der Öllieferungen aus Russland bestehen bleiben soll. "Es ging von Anfang an immer darum, diesen Standort PCK als Unternehmen möglichst vollumfänglich zu erhalten", versicherte der Grünen-Politiker.

Die Zukunft liege "in der Umstellung auf grünen Wasserstoff, Biochemie und Kreislaufwirtschaft am Standort Schwedt", erklärte Habecks Parlamentarischer Staatssekretär Michael Kellner. "Mit der grünen Energie der Region und exzellent ausgebildeten Fachkräften kann hier eine nachhaltige, Jobs schaffende Transformation gelingen."

Video ansehen 02:40 Habeck besucht Ölraffinerie in Schwedt

Die vom russischen Rosneft-Konzern kontrollierte Raffinerie, an der die "Druschba"-Pipeline endet, ist der wichtigste Lieferant für Mineralölerzeugnisse im Großraum Berlin-Brandenburg. Deutschland sei für einen Eigentümerwechsel gerüstet, erklärte Habeck. Wie dieser zustande kommen könnte, wollte er aber nicht sagen. "Wir sind mit vielen Akteuren im Gespräch." Der Austausch sei jedoch vertraulich.

Rheinmetall: Erste Marder-Panzer bald fertig

Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall will die ersten instandgesetzten Schützenpanzer vom Typ Marder in drei Wochen liefern können. "Wir warten auf die endgültige Entscheidung der (Bundes-)Regierung. Aber es gibt derzeit genügend Länder, die diese Fahrzeuge haben wollen, nicht nur die Ukraine", sagte Rheinmetall-Vorstandschef Armin Papperger der "Süddeutschen Zeitung".

Schützenpanzer "Marder" (Archiv)

Der Bundestag hatte die Lieferung auch schwerer Waffen an die Ukraine Ende April genehmigt. Rheinmetall verfügt über Bestände gebrauchter Panzer, die für den Einsatz wieder aufbereitet werden können.

Biden erhält "Instrument" für Waffenlieferungen

US-Präsident Joe Biden hat ein Gesetz unterzeichnet, das die Lieferung von Rüstungsgütern an die Ukraine erleichtert. Er sprach von einem "wichtigen Instrument zur Unterstützung der ukrainischen Regierung und des ukrainischen Volkes in ihrem Kampf zur Verteidigung ihres Landes und ihrer Demokratie". Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj äußerte sich erfreut und sprach von einem "historischen Schritt".

Biden wird durch das Gesetz bis 2023 ermächtigt, der Ukraine und anderen Staaten in Osteuropa, die vom russischen Angriffskrieg betroffen sind, militärische Ausrüstung zu leihen oder zu verpachten. Bestimmte formale Anforderungen beim Prozedere sollen ausgesetzt werden. Die Vereinigten Staaten haben der Ukraine bereits militärische Unterstützung im Umfang von rund vier Milliarden Dollar zugesagt.

Joe Biden setzt seine Unterschrift unter das Gesetz

Ein ähnliches Gesetz hatte der US-Kongress 1941 während des Zweiten Weltkriegs verabschiedet: Es erlaubte Amerika, zügig und in großem Umfang Rüstungsgüter an Alliierte im Kampf gegen die Nationalsozialisten zu liefern.

Washington verzichtet auf Stahl-Importzölle

Die USA setzen ihre Zölle auf ukrainischen Stahl für ein Jahr aus. Das Handelsministerium verwies auf die Bedeutung der Branche für die Wirtschaft des Landes. Das belagerte Azov-Stahlwerk in Mariupol bezeichnete es als ein "Symbol der ukrainischen Geschlossenheit beim Widerstand gegen die russische Aggression". Stahl ist einer der Hauptdevisenbringer der Ukraine. Seit Kriegsbeginn hat sich laut Schätzungen die Wirtschaftsleistung des Landes halbiert.

Teil-Rückzug aus östlichem Frontgebiet?

Im Osten und im Süden der Ukraine haben sich die Kämpfe nach ukrainischen Angaben verstärkt. Im Donbass bereiteten sich die russischen Truppen weiterhin auf Vorstöße in den Regionen Lyman und Sewerodonezk vor, teilte der ukrainische Generalstab mit. Journalisten der Nachrichtenagentur AFP beobachteten zahlreiche Lkw mit Soldaten und schwerer Ausrüstung, die aus der Stadt Sewerodonezk herausfuhren, einer der letzten östlichen ukrainischen Bastionen. Dies könnte auf einen Rückzug der ukrainischen Truppen aus Teilen des Frontgebiets hindeuten.

Das Asow-Stahlwerk in der südukrainischen Hafenstadt Mariupol werde weiter mit Artillerie und aus der Luft angegriffen. In dem von russischen Truppen belagerten Industriekomplex befinden sich noch mehr als tausend ukrainische Soldaten, davon seien Hunderte verletzt, sagte die ukrainische Vize-Regierungschefin Iryna Wereschtschuk der Nachrichtenagentur AFP.

Angriff mit "Kinschal"-Raketen auf Odessa?

Die russische Luftwaffe hat nach Darstellung des ukrainischen Militärs mehrere Hyperschallraketen vom Typ Kinschal auf die Hafenstadt Odessa gefeuert. Dabei seien mehrere "touristische Objekte" getroffen und mindestens fünf Gebäude zerstört worden, berichtete die "Ukrajinska Prawda". Auch ein Einkaufszentrum sei beschädigt, meldete eine regionale Online-Seite. Die Bewohner wurden aufgerufen, Schutzräume aufzusuchen.

Video ansehen 01:29 Russische Angriffe in Mariupol und Odessa

Auch EU-Ratspräsident Charles Michel hatte sich am Montag während eines Besuchs in Odessa vor Raketenangriffen in Sicherheit bringen müssen. Michel habe ein Gespräch mit dem ukrainischen Regierungschef Denys Schmyhal unterbrochen, "um Schutz zu suchen, als erneut Raketen in der Region Odessa einschlugen", sagte ein EU-Vertreter.

"Katastrophale Zahlen" aus Cherson

Die Großstadt Cherson hat nach ukrainischen Angaben seit Kriegsbeginn fast die Hälfte ihrer Bevölkerung von einst fast 300.000 Menschen verloren. "Nach vorläufigen Schätzungen haben allein seit März 45 Prozent der Bevölkerung Cherson verlassen", sagte der Chef der Gebietsverwaltung, Hennadij Lahuta. Aus dem gesamten Gebiet sei nach der russischen Okkupation jeder Fünfte geflohen. "Das sind katastrophale Zahlen."

Tote durch Angriffe und fehlende medizinische Versorgung

In der Ukraine sind UN-Beobachtern zufolge weitaus mehr Zivilisten getötet worden als die von ihnen offiziell angegebene Zahl von 3381. Allein in der Hafenstadt Mariupol seien schätzungsweise Tausende Menschen ums Leben gekommen, teilt Matilda Bogner mit, die Leiterin des UN-Einsatzes zur Beobachtung der Menschenrechtslage in der Ukraine. Nicht alle Opfer seien in der offiziellen Totenzahl enthalten. Man habe an Schätzungen gearbeitet, könne derzeit aber nur sagen, dass es Tausende mehr Opfer gebe als die bislang genannte bestätigte Totenzahl. "Das große schwarze Loch ist wirklich Mariupol, wo es für uns schwierig war, vollständig darauf zuzugreifen und vollständig bestätigte Informationen zu erhalten."

Eine Frau mit ihrem Kind am Eingang des zerstörten Krankenhaus in Volnovakha im Osten des Landes

Die Weltgesundheitsorganisation WHO schätzt zudem, dass mindestens 3000 Menschen gestorben sind, weil sie keinen Zugang zur Behandlung ihrer chronischen Krankheiten hatten. 40 Prozent der Haushalte hätten mindestens ein Mitglied, das eine dauerhafte Behandlung benötige, teilt der Europa-Chef der WHO, Hans Kluge mit, und nennt als Beispiel Aids und Krebs. Weil solche Patienten nicht mehr ausreichend versorgt werden könnten, seien sie ihren Erkrankungen erlegen. Dies habe bislang zu mindestens 3000 vermeidbaren vorzeitigen Todesfällen geführt. Zudem seien rund 200 Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen dokumentiert, erklärt Kluge. Nur noch wenige Krankenhäuser funktionierten derzeit.

Moskau: Landungsversuch auf Schlangeninsel abgewehrt

Das russische Militär hat nach eigenen Angaben eine größere Landungsaktion ukrainischer Truppen auf der strategisch wichtigen Schlangeninsel im Schwarzen Meer verhindert. "Durch geschicktes Handeln der russischen Einheiten auf der Insel konnte die ukrainische Provokation vereitelt werden", sagte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau.

Satellitenbild der Schlangeninsel vom 8. Mai 2022

Bei den Gefechten seien mehrere ukrainische Kampfjets, Hubschrauber und Drohnen abgeschossen worden, hieß es. Auf See wurden demnach auch Landungsboote vom Typ Kentaur versenkt. Die ukrainischen Verluste bezifferte der Sprecher auf mehr als 50 Soldaten. Eine unabhängige Bestätigung dafür gibt es nicht.

bri/sti/wa/fw (dpa, afp, rtr)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.