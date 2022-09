Ukraine aktuell: AKW Saporischschja im Notbetrieb

Das Wichtigste in Kürze:

AKW Saporischschja über Reserveleitung im Notbetrieb

Selenskyj spricht vom "Energiekrieg"

Merz befürchtet "Blackout" im Winter

Deutschland gibt 200 Millionen für Binnenflüchtlinge

Das von russischen Truppen besetzte ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja ist erneut vom Netz getrennt worden. Wie die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) bekannt gab, ist die Verbindung zwischen der letzten verbleibenden Hauptstromleitung des Kraftwerks und dem Versorgungsnetz unterbrochen worden.

Die IAEA sei "vor Ort" darüber informiert worden, dass die Anlage weiter Strom über eine Reserveleitung liefere. "Ein Reaktor arbeitet noch und produziert Strom sowohl für die Kühlung als auch für andere wesentliche Sicherheitsfunktionen der Anlage und für Haushalte, Fabriken und andere", heißt es weiter. Die Verbindung sei "nach neuen Bombenangriffen in dem Gebiet" unterbrochen worden.

Das seit März von Russland besetzte Atomkraftwerk Saporischschja sowie dessen Umgebung waren in den vergangenen Wochen immer wieder beschossen worden. Die Ukraine und Russland machen sich gegenseitig für die Angriffe verantwortlich. Bereits am 25. August war das AKW vorübergehend vollständig vom Stromnetz abgeschnitten worden - zum ersten Mal in der Geschichte des größten Atomkraftwerks Europas.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland einen Energiekrieg vorgeworfen und zu mehr Einheit in Europa aufgerufen. "Russland versucht in diesen Tagen, den Energiedruck auf Europa noch weiter zu erhöhen - das Pumpen von Gas durch die Nord Stream wurde komplett eingestellt", sagte Selenskyj in seiner täglichen Videobotschaft.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj

"Russland will das normale Leben jedes Europäers zerstören - in allen Ländern unseres Kontinents." Es gehe darum, die Staaten in Europa zu schwächen und einzuschüchtern. Russland verwende dazu neben Panzern und Raketen auch Energie als Waffe. In diesem Winter bereite Russland den "entscheidenden Schlag" im Energiesektor vor. Dagegen helfe nur ein noch größerer Zusammenhalt, sagte Selenskyj.

Merz befürchtet Strom-"Blackout" im Winter

CDU-Parteichef Friedrich Merz hat vor einem Ausfall der Stromversorgung im Winter gewarnt, falls Deutschland am Atomausstieg festhält. "Es droht eine vollkommene Überlastung des Stromnetzes im Herbst und Winter sowie eine mangelhafte Versorgung mit Strom", sagte Merz der Wochenzeitung "Bild am Sonntag". Wenn nur jeder fünfte Gaskunde in diesem Winter mit Strom heize, werde sich der Strombedarf der privaten Haushalte verdoppeln, sagte Merz. Er warf der Regierung vor, aus ideologischen Gründen am Atomausstieg festzuhalten.

Friedrich Merz sorgt sich um die Stromversorgung im Winter (Archivbild)

Wegen der Energiekrise, die sich durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zugespitzt hat, gibt es seit Monaten eine Debatte, ob die drei verbleibenden Atomkraftwerke länger laufen sollen, obwohl ihre Leistungsbetrieb-Berechtigung zum Jahresende erlischt. Die Bundesregierung aus SPD, Grünen und FDP prüft derzeit in einem Stresstest die Sicherheit der Stromversorgung. Danach will sie entscheiden, ob die AKW noch etwas länger laufen.

Kanzler sieht Energieversorgung gesichert

Bundeskanzler Olaf Scholz zeigt sich optimistisch, dass die Energieversorgung gesichert ist. "Wir werden durch diesen Winter kommen", sagt er bei Vorstellung der Ergebnisse des Koalitionsausschusses an diesem Sonntag in Berlin. Die Spitzen der Ampel-Koalition haben sich auf ein drittes Entlastungspaket mit einem Gesamtvolumen von 65 Milliarden Euro geeinigt.

Deutschland gibt 200 Millionen für Binnenflüchtlinge in der Ukraine

Entwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) hat der Ukraine neue Hilfen im Umfang von 200 Millionen Euro zugesagt. "Ich werde mit Ministerpräsident Denys Schmyhal darüber sprechen, wie wir die ukrainische Regierung bei der Versorgung der vertriebenen Menschen weiter unterstützen können. Dabei geht es um Wohnraum, Wärme, Kleidung und Medizin", sagte die Ministerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Das Geld solle dabei helfen, dass sich die Vertriebenen innerhalb der Ukraine "weiterhin mit dem Nötigsten selbst versorgen können", erläuterte die Ministerin. Schulze kommt an diesem Sonntag in Berlin mit dem ukrainischen Ministerpräsidenten Schmyhal zusammen.

rb/se/fab (AFP, AP, dpa, epd, KNA, Reuters)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.