Ukraine aktuell: 49 Tote durch russischen Angriff im Osten

Das Wichtigste in Kürze:

Viele Tote bei russischem Angriff in der Region Charkiw

Präsident Selenskyj lehnt Waffenstillstand mit Moskau ab

US-Präsident Biden will Rede zum russischen Angriffskrieg halten

Großbritannien warnt vor Angriffen mit Seeminen im Schwarzen Meer

Weiter keine formelle Entscheidung zu deutschen Taurus-Lieferungen

Bei einem russischen Angriff im Osten der Ukraine sind ukrainischen Angaben zufolge mindestens 49 Menschen getötet worden. Der Raketenangriff auf einen "gewöhnlichen Lebensmittelladen" in einem Dorf nahe der Stadt Kupjansk in der Region Charkiw sei ein "brutales russisches Verbrechen", erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in Onlinenetzwerken. Der Angriff sei in der Nähe der Frontlinie erfolgt. Laut dem örtlichen Gouverneur Oleg Sinegubow ist unter den Toten auch ein sechs Jahre alter Junge.

Der Angriff ereignete sich am Mittag in dem Dorf Hrosa, das rund 30 Kilometer entfernt von Kupjansk liegt, wie Sinegubow im Onlinedienst Telegram weiter mitteilte. Neben dem Lebensmittelgeschäft sei auch ein Café getroffen worden. Die ukrainische Generalstaatsanwaltschaft veröffentlichte Fotos und ein Video, die Trümmerberge und reglos am Boden liegende Menschen zeigen. Weiteren Behördenangaben zufolge hielten sich zum Zeitpunkt der Attacke sehr viele Menschen vor Ort auf, weil sie in dem Café an der Trauerfeier für einen verstorbenen Dorfbewohner teilgenommen hätten. In dem kleinen Hrosa mit seinen rund 330 Bewohnern sei von dem verheerenden russischen Beschuss wohl jede Familie betroffen.

Krieg zentrales Thema von Europa-Gipfel in Granada

Im spanischen Granada treffen sich die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG). Zu dieser gehören nicht nur die EU-Staaten, sondern auch weitere europäische Länder wie Großbritannien, die Türkei oder die Kaukasus-Staaten. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte dieses Format angestoßen, um die Zusammenarbeit auf dem Kontinent - auch angesichts des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine - zu verbessern. Ganz Europa steht geschlossen gegen Russlands Krieg: Dieses Zeichen soll von den informellen Beratungen der EPG ausgehen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (links) in Granada im Gespräch mit dem spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez Bild: Borja Puig de la Bellacasa/AFP

Auch der ukrainische Präsident nimmt an dem Gipfeltreffen der EPG teil. In Granada warnte Selenskyj vor einem Waffenstillstand und einem Einfrieren des Konflikts in seinem Land. Wenn Russland jetzt eine Pause bekomme, dann werde es bereits 2028 sein bisher durch den Krieg verbrauchtes militärisches Potenzial wieder erlangt haben. In seinem Expansionsdrang werde der Angreifer Russland dann "stark genug sein, andere Länder anzugreifen". Besondere Gefahr sieht der ukrainische Staatschef demnach vor allem für die baltischen Staaten, die ebenfalls einst Teil der Sowjetunion waren.

Selenskyj rief zugleich zur Einheit der Europäer im Kampf gegen die russische Aggression auf. Moskau könne nur durch eine Niederlage in seinem Angriffskrieg unschädlich gemacht werden. Die Ukraine sei dazu allein nicht in der Lage und deshalb auf Hilfe und

Sicherheitsgarantien angewiesen, so der Präsident. Mit Blick auf den "politischen Sturm" in den USA appellierte er an die Europäer, sich "auf ihre eigenen Stärken" zu besinnen und der Ukraine weiter zu helfen.

US-Präsident Biden will Rede zum Ukraine-Krieg halten

Präsident Joe Biden will sich bald in einer größeren Rede zur Ukraine und der Unterstützung für das von Russland angegriffene Land äußern. Er werde darin erklären, "warum es für die Vereinigten Staaten und unsere Verbündeten von entscheidender Bedeutung ist, dass wir unsere Zusage einhalten", sagte Biden am Rande eines Termins in Washington. Auf die Frage, ob er sich Sorgen mache, dass nach Absetzung des republikanischen Repräsentantenhaus-Vorsitzenden Kevin McCarthy und der daraus resultierenden Blockade die USA bald vielleicht nicht mehr in der Lage sein könnten, die versprochene Hilfe zu leisten, antwortete der US-Präsident: "Das macht mir keine Sorgen. Ich weiß, dass die Mehrheit der Mitglieder des Repräsentantenhauses und des Senats und beider Parteien die Finanzhilfen für die Ukraine unterstützen."

Für US-Präsident Joe Biden steht die amerikanische Unterstützung für die Ukraine nicht zur Disposition Bild: Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

Biden wies zudem darauf hin, dass es neben den vom Kongress genehmigten Hilfstranchen noch einen anderen Weg gebe, wie die USA die Ukraine unterstützen könnten. Er lehnte es ab, weitere Angaben dazu zu machen.

In dem Übergangshaushalt, den der US-Kongress am Wochenende verabschiedet hat, sind keine weiteren Ukraine-Hilfen vorgesehen. Das heißt jedoch nicht, dass die Vereinigten Staaten Kiew von jetzt auf gleich nicht mehr unterstützen, noch sind mehrere Milliarden Dollar dafür vorhanden. Doch geht das bisher bewilligte Geld zur Neige.

Großbritannien warnt vor Angriffen auf Frachtschiffe im Schwarzen Meer

Russland könnte nach Einschätzung der britischen Regierung Frachtschiffe im Schwarzen Meer mit Seeminen vor ukrainischen Häfen angreifen und dann die Ukraine für die Angriffe verantwortlich machen. Es bestehe eine Gefahr von Angriffen auf Getreidefrachtschiffe, die durch den "humanitären Korridor" fahren. Solche Angriffe zielten darauf ab, Getreideexporte aus der Ukraine zu verhindern, heißt es aus dem britischen Außenministerium unter Berufung auf die Geheimdienste des Landes.

Ein Getreidefrachtschiff am Dienstag im Schwarzen Meer Bild: Yulii Zozulia/Ukrinform/abaca/picture alliance

Russland hatte sich im Juli aus dem Abkommen mit der Ukraine zurückgezogen, das der Ukraine trotz des russischen Angriffskrieges den Transport von Getreide über das Schwarze Meer ermöglicht hatte. Seitdem seien durch russische Angriffe 130 Einrichtungen der Hafeninfrastruktur beschädigt und fast 300.000 Tonnen Getreide vernichtet worden - genug, um mehr als eine Million Menschen ein Jahr lang zu ernähren, erklärte die britische Regierung.

Özdemir spricht in der Ukraine über Getreide-Exporte

Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir ist zu einem Besuch in der Ukraine eingetroffen. Bei den Gesprächen soll es nach Angaben seines Ministeriums unter anderem um den Export ukrainischen Getreides gehen. Özdemir sagte nach seiner Ankunft, er werde mit seinem ukrainischen Kollegen Mykola Solskyj darüber sprechen, "wie es uns gelingt, dass ukrainisches Getreide dort landet, wo es dringend benötigt wird: im globalen Süden".

Cem Özdemir, Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft (Archivbild) Bild: Metodi Popow/IMAGO

Deutschland wolle der Ukraine weiter dabei helfen, ihr Getreide zu exportieren und so Einnahmen zu generieren, versicherte Özdemir. Insbesondere wolle man die "Solidarity Lanes" ausbauen, also Lieferkorridore auf dem Landweg und auf Flüssen für ukrainisches Getreide, um Ausfuhren über das Schwarze Meer zu ersetzen.

Weiter keine formelle Entscheidung zu deutschen Taurus-Lieferungen

Seit Monaten fordert die Ukraine von Deutschland die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern, um russische Stellungen weit hinter der Frontlinie angreifen zu können. Nach deutschen Medienberichten soll nun klar sein, dass die Bundesregierung den Wunsch vorerst nicht erfüllen wird. Eine Bestätigung dafür gibt es aber bislang nicht.

Die Skepsis von Bundeskanzler Olaf Scholz zu Taurus-Lieferungen an die Ukraine ist bekannt (Archivbild) Bild: Thomas Trutschel/IMAGO

Es gebe es keinen neuen Sachstand mitzuteilen, sagte eine Regierungssprecherin auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Im Klartext bedeutet das: Eine formelle Entscheidung steht weiter aus. Öffentlich hat Bundeskanzler Olaf Scholz zuletzt immer wieder erklärt, dass sich Deutschland aktuell auf die Lieferung von Luftabwehrsystemen konzentrieren wolle. Seine skeptische Haltung zu den Marschflugkörpern ist bekannt. Dahinter steckt, dass mit den Waffen auch weit auf russisches Territorium geschossen werden könnte.

Ukrainische Armee rückt im Süden vor

Die Ukraine kommt nach eigenen Angaben an der Front im Süden weiter voran. "Wir haben westlich von Robotyne einen Teilerfolg erzielt", sagt der Sprecher der Südgruppe, Oleksandr Stupun, im staatlichen Fernsehen. "In einigen Gebieten sind wir zwischen 100 und 600 Meter vorgerückt." Das russische Verteidigungsministerium spricht im Gegenzug ebenfalls von Erfolgen seiner Streitkräfte an der Ostfront. Die Berichte über die Kämpfe lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

In der westrussischen Region Kursk ist nach offiziellen Angaben infolge ukrainischer Drohnenangriffe in vielen Ortschaften der Strom ausgefallen. Es seien Infrastrukturobjekte in den Landkreisen Sudscha, Korenowo und Gluschkowo attackiert worden, teilte der Kursker Gouverneur Roman Starowoit auf seinem Telegram-Kanal mit. Alle drei Kreise grenzen an die Ukraine.

USA schicken beschlagnahmte Munition in die Ukraine

Die US-Regierung hat der von Russland angegriffenen Ukraine vom Iran beschlagnahmte Munition geschickt. Die Munition sei im Dezember 2022 vom US-Militär im Golf von Oman auf einem Schiff sichergestellt worden, teilten das zuständige Regionalkommando des US-Militärs (Centcom) und das US-Justizministerium mit. Der Iran habe die rund 1,1 Millionen Schuss den Huthi-Rebellen im Jemen schicken wollen, hieß es weiter. Das sei ein Verstoß gegen eine Resolution des UN-Sicherheitsrats. Die USA erklärten die Munition daraufhin zu ihrem Eigentum.

Ex-EU-Kommissionschef gegen schnellen EU-Beitritt der Ukraine

Der frühere EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hat vor einem übereilten Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union gewarnt und spricht sich stattdessen für einen Art "Teilbeitritt" aus "Wer mit der Ukraine zu tun gehabt hat, der weiß, dass das ein Land ist, das auf allen Ebenen der Gesellschaft korrupt ist", sagte Juncker in einem Interview der "Augsburger Allgemeinen". Trotz der Anstrengungen sei es nicht beitrittsfähig, "es braucht massive interne Reformprozesse", sagte Juncker weiter.

Der frühere EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker (Archivbild) Bild: Andreas Arnold/dpa/picture alliance

Auch dem Land selbst gegenüber sei ein solches Vorgehen nicht fair, gab Juncker zu bedenken. "Man darf den Menschen in der Ukraine, die bis zum Hals im Leid stecken, keine falschen Versprechungen machen." Dennoch müsse eine "europäische Perspektive" für Moldau und die Ukraine, "die sich so tugendhaft (gegen Russland) wehrt und europäische Werte verteidigt", aufrechterhalten bleiben. Es müsse möglich sein, dass diese Länder "an Teilen der europäischen Integration teilnehmen können", sagte Juncker. "Wir sollten darauf hinwirken, dass so etwas wie ein teilweiser Beitritt möglich wird, eine intelligente Form der Fast-Erweiterung."

EU-Ratspräsident Charles Michel hatte zuletzt einen Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union bis zum Jahr 2030 - unter bestimmten Voraussetzungen - befürwortet. Angesichts des russischen Angriffskriegs hat auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock wiederholt für einen EU-Beitritt der Ukraine geworben.

sti/jj/qu/kle (dpa, afp, rtr)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.