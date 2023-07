Ukraine aktuell: Überraschender Besuch von Präsident Yoon

Das Wichtigste in Kürze:

Südkoreanisches Präsidentenpaar besucht Butscha und Irpin

Selenskyj räumt Schwierigkeiten bei Offensive ein

Oberbefehlshaber gibt Schläge gegen Russland zu

Erdogan spricht mit Putin über Getreideabkommen

Estland überstellt Russen an die Vereinigten Staaten

Der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol ist überraschend in der Ukraine eingetroffen. Er stattete zunächst den Kleinstädten Butscha und Irpin nordwestlich von Kiew einen Besuch ab. In Butscha sollen russische Soldaten im vergangenen Jahr ein Massaker an Zivilisten angerichtet haben. Auch aus Irpin gingen erschütternde Bilder um die Welt, die Stadt wurde von russischen Raketenangriffen auf Wohngebiete schwer getroffen. Später ist ein Treffen Yoons mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj angesetzt.

Ob der südkoreanische Staatschef der Bitte Selenskyjs nach mehr militärischer Unterstützung nachkommt, ist noch offen. Das ostasiatische Land ist seit Beginn des russischen Angriffskriegs bei seiner seit Jahrzehnten verfolgten Linie geblieben, keine Waffen in Konfliktgebiete zu senden. Südkorea setzt daher auf humanitäre und finanzielle Hilfen. So kündigte Yoon an, Krankenwagen und Ausrüstung für die Minenräumung in die Ukraine zu schicken. Auch an dem Treuhandfonds der NATO will sich Südkorea beteiligen.

Das offiziell weiterhin im Kriegszustand mit dem Nachbarn Nordkorea befindliche Land ist ein bedeutender Produzent von mit NATO-Systemen kompatiblem Militärgerät: Darunter sind Kampfpanzer, Haubitzen und die von Kiew dringend benötigte Artilleriemunition.

Selenskyj dämpft Erwartungen an Offensive

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Erwartungen an die laufende Offensive gedämpft. "Wir müssen ganz klar - so klar wie möglich - begreifen, dass die russischen Streitkräfte in unseren südlichen und östlichen Gebieten alles ihnen Mögliche tun werden, um unsere Soldaten aufzuhalten", sagte er in einer Videoansprache. Daher müsse man für jeden Kilometer, den die eigenen Truppen vorwärtskämen, und für jeden Erfolg im Kampf dankbar sein, betonte Selenskyj.

Die Aussage des Staatschefs ist ein Indiz für die Schwierigkeiten, mit denen das ukrainische Militär bei seiner Offensive konfrontiert ist. Ziel ist die Rückeroberung von Gebieten, die Russland zu Beginn seines mittlerweile mehr als 16 Monate dauernden Angriffskriegs besetzt hatte. Bislang sind die Geländegewinne der Ukrainer gering. Beide Seiten berichten von schweren Kämpfen.

Kiews Militär bestätigt Schläge gegen Russland

Der ukrainische Oberbefehlshaber Walerij Saluschnyj hat nach einem Bericht der US-Zeitung "Washington Post" Angriffe seines Landes auf russisches Staatsgebiet zugegeben. Demnach sagte er, dass er im Land produzierte eigene Waffen für diese Schläge nutze. "Es ist unser Problem, und wir müssen entscheiden, wie wir den Feind töten. Es ist möglich und nötig, ihn auf seinem Gebiet im Krieg zu töten", sagte Saluschnyj dem Blatt. Besonders russische Grenzregionen erleben immer wieder massiven Artillerie- und Drohnenbeschuss von ukrainischer Seite.

Der ukrainische Oberbefehlshaber Walerij Saluschnyj: "Wir müssen entscheiden, wie wir den Feind töten" (Archivbild) Bild: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

"Wenn unsere Partner Angst haben, ihre Waffen zu nutzen, dann töten wir mit unseren eigenen", sagte Saluschnyj weiter mit Blick auf Auflagen der westlichen Verbündeten, mit den gelieferten Waffen nicht russisches Staatsgebiet anzugreifen. "Um meine Leute zu schützen - warum sollte ich jemanden um Erlaubnis fragen müssen, was ich auf feindlichem Gebiet tue?" Im Mai hatte der ukrainische Präsident Selenskyj in Berlin Befürchtungen widersprochen, seine Streitkräfte könnten mit moderneren westlichen Waffen auch russisches Staatsgebiet angreifen. Saluschnyj machte dem "Washington Post"-Bericht zufolge auch deutlich, dass er die von Russland schon 2014 annektierte Schwarzmeer-Halbinsel Krim ebenfalls zurückholen will.

Erdogan spricht mit Putin über Getreideabkommen

Der russische Präsident Wladimir Putin ist nach Angaben seines türkischen Kollegen Recep Tayyip Erdogan zu einer Verlängerung des am Montag auslaufenden Getreideabkommens mit der Ukraine bereit. Erdogan berichtete, er habe mit Putin über das Abkommen gesprochen. Der Kremlchef und er "stimmen überein", dass die Vereinbarung verlängert werden solle.

Die Führung in Moskau bestätigte Erdogans Aussage bisher nicht. "Von russischer Seite gibt es dazu keine Stellungnahme", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow auf Nachfrage russischer Nachrichtenagenturen.

Wird in viele Länder exportiert: Getreide aus der Ukraine (Archivbild) Bild: Ukrinform/dpa/picture alliance

Das Getreideabkommen war im Juli 2022 unter Vermittlung der Vereinten Nationen und der Türkei unterzeichnet worden, um die sichere Ausfuhr von ukrainischem Getreide durch einen Schutzkorridor im Schwarzen Meer zu ermöglichen. Seither wurde das Abkommen mehrmals verlängert. Es trug dazu bei, die Auswirkungen des russischen Angriffskriegs auf die globale Nahrungsmittelversorgung abzumildern. Die Ukraine ist einer der größten Getreideproduzenten der Welt.

Russland moniert allerdings, dass eine ebenfalls getroffene Vereinbarung, wonach es trotz Sanktionen Dünger und Lebensmittel exportieren darf, nicht eingehalten werde. So beklagte Putin am Donnerstag, dass "nicht eine" der von Russland aufgestellten Bedingungen für das Getreideabkommen erfüllt worden sei.

Estland überstellt Russen an die Vereinigten Staaten

Estland hat einen russischen Staatsbürger mit mutmaßlichen Verbindungen zu Russlands Inlandsgeheimdienst FSB an die USA ausgeliefert. Wadim K. soll dem FSB geholfen haben, sowohl militärische als auch zivil nutzbare Technologien sowie große Mengen an Munition von US-Firmen nach Russland zu schmuggeln, um die "russische Kriegsmaschinerie" zu unterstützen. Damit habe er gegen Ausfuhrkontrollen und Wirtschaftssanktionen verstoßen, teilte die US-Justiz mit. Um seine kriminellen Aktivitäten zu verschleiern, habe der 48-Jährige Tarnfirmen genutzt. Im Falle einer Verurteilung drohen K. bis zu 30 Jahre Haft. Er war im Oktober 2022 ist Estland festgenommen worden.

Die Auslieferung von K. ist auch mit Blick auf Versuche der US-Regierung bedeutsam, in Russland inhaftierte US-Amerikaner freizubekommen. Im Fokus stehen derzeit der Journalist Evan Gershkovich und der wegen angeblicher Spionage festgehaltene Ex-Soldat Paul Whelan.

Klitschko: Man gewöhnt sich an den Tod

Der frühere ukrainische Box-Weltmeister Wladimir Klitschko hat auf einem Gesprächsforum zum Ukraine-Krieg in Chemnitz seine Gefühle im Angesicht des Krieges geschildert. "Jeden Tag, jede Nacht sterben Ukrainer, nicht nur Militärs, sondern auch Zivilisten, Frauen, Kinder. Man gewöhnt sich an die Bilder (...) Man gewöhnt sich daran, den Tod zu sehen, und lebt weiter", sagte der jüngere Bruder des Kiewer Bürgermeisters Vitali Klitschko auf der Veranstaltung der Zeitung "Freie Presse". Man gewöhne sich auch an Explosionen. Der 24. Februar 2022 habe das Leben der Menschen in der Ukraine komplett verändert.

Auf einer Bühne in Chemnitz: Wladimir Klitschko und Annalena Baerbock Bild: Hendrik Schmidt/dpa/picture alliance

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock verteidigte auf dem Forum die militärische Unterstützung der Ukraine durch den Westen. Viele hätten Zweifel gehabt, ob diese Hilfe richtig sei. Ohne Panzer und Flugabwehr hätte es aber noch mehr Opfer gegeben, betonte die Grünen-Politikerin. Es brauche weitere militärische Unterstützung. Man könne sie erst einstellen, wenn der russische Präsident aufhöre, die Ukraine zu bombardieren und Menschen zu verschleppen und zu vergewaltigen. Das passiere tagtäglich in den Gebieten, die noch nicht befreit werden konnten.

Metropolit Pawlo muss in Untersuchungshaft

Der Abt des weltberühmten Kiewer Höhlenklosters, Pawlo, ist von einem Gericht der ukrainischen Hauptstadt in Untersuchungshaft genommen worden. Dem Metropoliten der ukrainisch-orthodoxen Kirche würden die Rechtfertigung des russischen Angriffskriegs und Hetze vorgeworfen, meldete der Rundfunk. Zuletzt stand der Klostervorsteher, der die Vorwürfe bestreitet, schon unter Hausarrest.

sti/jj/wa/mak (dpa, afp, rtr)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus Kriegsgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.