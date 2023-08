Ukraine Aktuell: Angriff auf Pokrowsk sorgt für Empörung

Das Wichtigste in Kürze:

Mindestens sieben Tote in Pokrowsk

Erdogan beklagt fehlende Zusagen des Westens

Deutsche Soldaten sollen länger in Polen bleiben

Rheinmetall will weitere Leopard 1-Panzer liefern

Bei dem zweifachen russischen Raketenangriff auf die Stadt Pokrowsk im Osten der Ukraine sind nach jüngsten Angaben neun Menschen ums Leben gekommen, mehr als 80 sind verletzt. Zu den Opfern in Pokrowsk zählen nach Angaben lokaler Behördenvertreter neben Zivilisten auch viele Polizisten und Rettungskräfte.

Zweiter Angriff während des Rettungseinsatzes

Sie gerieten demnach bei dem zweiten Angriff - laut Behörden rund 40 Minuten nach dem ersten - unter Beschuss, als sie gerade vor Ort waren um zu helfen. Ein Militärangehöriger und eine Rettungskraft seien gestorben, 31 Polizisten, sieben Angehörige des Zivilschutzes und vier Soldaten verletzt worden. Laut dem Chef der Militärverwaltung des Gebiets Donezk, Pawlo Kyrylenko, wurden ein Dutzend Hochhäuser sowie Apotheken, Geschäfte, Cafés und ein Hotel beschädigt.

Präsident Wolodymyr Selenskyj warf Russland einen gezielten Angriff auf die Rettungskräfte vor. "Es war eine bewusste Entscheidung der Terroristen, möglichst viel Schmerz und Schaden anzurichten", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videobotschaft.

Die UN-Koordinatorin in der Ukraine, Denise Brown, verurteilte den russischen Angriff ebenfalls und sprach von einer Verletzung des Völkerrechts, die gegen jegliche Grundsätze der Menschlichkeit verstoße. "Es ergänzt die sehr lange Liste der Angriffe in der Ukraine, darunter viele in den letzten Tagen, die untersucht werden müssen, da sie gegen das humanitäre Völkerrecht verstoßen", erklärte Brown. Der Sprecher des EU-Außenbeauftragten Josep Borrell, Peter Stano, schrieb, der Angriff unterstreiche den "kriminellen Charakter der russischen Aggression".

Erdogan warnt vor Katastrophe für Schwarzmeer-Region

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat eine Wiederbelebung des Getreideabkommens mit der Ukraine von "den westlichen Ländern" abhängig gemacht, "die ihre Zusagen einhalten müssen". Dem Westen warf er vor, nicht die Maßnahmen ergriffen zu haben, "die es ermöglicht hätten, die durch die Schwarzmeer-Initiative geschaffene positive Atmosphäre in einen Waffenstillstand und dann in ein dauerhaftes Friedensabkommen umzuwandeln".

Die Haltung der Türkei sei "klar", sagte Erdogan bei einer Botschafter-Konferenz in der türkischen Hauptstadt. Sollte sich der Krieg auf das Schwarze Meer ausweiten, werde dies "eine Katastrophe für unsere Region" sein.

Für das Ende des Getreidedeals mit Russland macht die Türkei auch den Westen verantwortlich Bild: FEISAL OMAR/REUTERS

Eine "Lösung" könne aber gefunden werden, fügte der türkische Staatschef mit Blick auf ein kürzliches Telefonat mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin hinzu. In dem Telefongespräch mit dem Kreml-Chef habe Ankara vergangene Woche "die Forderungen Russlands zur Kenntnis genommen", sagte Erdogan, ohne jedoch weitere Details zu nennen. Russland fordert insbesondere die Aufhebung der mit den westlichen Sanktionen verbundenen Blockaden für die Ausfuhr seiner eigenen Agrarprodukte und Düngemittel.

Deutsche Soldaten sollen länger in Polen bleiben

Das Bundesverteidigungsministerium will die Entsendung der in Polen stationierten deutschen Truppen mit Patriot-Systemen verlängern. Berlin habe Warschau angeboten, die "ursprünglich für maximal ein halbes Jahr geplante Stationierung von drei deutschen Patriot-Einsatzstaffeln über den Sommer hinaus" weiterzuführen, voraussichtlich bis zum Jahresende, erklärte das Ministerium.

Das Patriot-System kann Flugzeuge, Marschflugkörper und Mittelstreckenraketen abwehren Bild: Daniel Ceng Shou-Yi/ZUMA/picture alliance

Seit Januar sind deutsche Truppen mit Patriot-Systemen in Zamosc im Einsatz. Die Stationierung soll zum Schutz des polnischen Luftraums beitragen und die NATO-Luftverteidigung an der Ostflanke stärken. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) erklärte, mit dem Angebot trage Deutschland "dem Sicherheitsbedürfnis unserer polnischen Freunde Rechnung". "Wir sind als verlässlicher Partner weiter an Ihrer Seite." Bei seinem Besuch in Zamosc habe er "die enge Kooperation vor Ort zwischen den Streitkräften erlebt" und gesehen, wie das deutsch-polnische Verhältnis "an diesem gemeinsamen Vorhaben gewachsen" sei.

Verteidigungsminister Pistorius, hier bei einem Besuch in Bad Reichenhall Anfang August Bild: Peter Kneffel/dpa/picture alliance

Pistorius war Anfang Juli nach Polen gereist. Zuvor hatte sein polnischer Kollege Mariusz Blaszczak den Wunsch bekräftigt, dass die deutschen Patriot-Systeme bis mindestens Ende des Jahres in Polen bleiben.

Deutschland hatte die Patriot-Systeme angeboten, nachdem Mitte November im polnischen Grenzgebiet zur Ukraine eine Rakete eingeschlagen war. Das Angebot führte zunächst zu Streit zwischen Berlin und Warschau: Warschau hatte angeregt, die angebotenen Patriot-Batterien an die Ukraine weiterzugeben. Die Bundesregierung lehnte dies ab. Am Ende einigten sich beide Seiten darauf, dass die Patriots doch in Polen stationiert und nicht an Kiew weitergegeben werden.

Rheinmetall will weitere Leopard-Panzer liefern

Der Rüstungskonzern Rheinmetall bereitet einem Medienbericht zufolge einen weiteren Export von Kampfpanzern in die Ukraine vor. Dazu habe das Unternehmen 50 Leopard-1-Panzer vom belgischen Unternehmen OIP Land Systems erworben, wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf Branchenkreise berichtet. Die Fahrzeuge sollen nun an den deutschen Standorten des Düsseldorfer Konzerns für den Einsatz in der Ukraine neu ausgerüstet werden. Letztlich werden von den 50 Kampfpanzern rund 30 Einheiten an die Ukraine geliefert werden können.

Ukrainische Soldaten arbeiten an der Kanone eines Leopard 1-Panzers Bild: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa/picture alliance

Der Kampfpanzer ist der Vorläufer des derzeit von der Bundeswehr eingesetzten Leopard 2, von dem bereits einige Dutzend Exemplare an die Ukraine exportiert wurden. Das Land ist auf die Waffenlieferungen aus dem Westen angewiesen, um den Angriff Russlands auf sein Territorium abwehren zu können.

haz/rb (dpa, afp, rtr)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.