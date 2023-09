Ukaine aktuell: Selenskyj dankt für Beistand "an 575 Tagen"

Der ukrainische Präsident unternimmt in Washington eine heikle Mission - während der Rückhalt für die US-Militärhilfen in den Reihen der Opposition bröckelt. Der Nachrichtenüberblick.

Das Wichtigste in Kürze:

Selenskyj dankt den USA für solidarische Hilfe

Polens Präsident fordert Deeskalation im Getreidestreit

Europäische Investitionsbank will keine Militärhilfe finanzieren

Bulgarien weist russisch-orthodoxen Geistlichen aus

Bei einem Treffen mit US-Präsident Joe Biden in Washington hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj den USA für ihre Unterstützung an "allen 575 Tagen" des Krieges gedankt. Die neuen US-Militärhilfen seien "sehr kraftvoll" und beinhalteten genau das, was die ukrainischen Soldaten im Abwehrkampf gegen Russland brauchten.

Amerika helfe auch dabei, die ukrainische Luftabwehr für den kommenden Winter zu stärken und an der Aufstellung der ukrainischen Streitkräfte der Zukunft zu arbeiten, um neue Angriffe auf sein Land zu verhindern, sagte Selenskyj. Im Weißen Haus hatte er neben Biden auch diverse Kabinettsmitglieder gesprochen.

Abrams: ja - ATACMS-Raketen: nein

Neu genehmigt werden Waffen und Ausrüstung im Wert von 128 Millionen Dollar (rund 120 Millionen Euro) aus Beständen des US-Militärs, wie das Außenministerium in Washington mitteilte. Zudem werde das Pentagon Rüstungsgüter im Wert von 197 Millionen US-Dollar bereitstellen, die schon zuvor bewilligt worden waren.

Die ersten von den USA zugesagten Kampfpanzer vom Typ M1 Abrams sollen in der kommenden Woche an die Ukraine geliefert werden (Archivbild) Bild: Matthias Merz/dpa/picture alliance

Geliefert werden unter anderem Artilleriemunition und Systeme zur Abwehr feindlicher Luftangriffe. Die von Kiew geforderten ATACMS-Raketen mit einer Reichweite von 300 Kilometern sind allerdings nicht im Paket enthalten. Biden kündigte indes an, die ersten von den USA zugesagten Kampfpanzer vom Typ M1 Abrams würden in der kommenden Woche geliefert. Insgesamt sollen 31 Exemplare in die Ukraine gehen.

Selenskyj hatte zuvor bei Senatoren und Abgeordneten im US-Kongress um weitere Unterstützung geworben und dabei vor allem die oppositionellen Republikaner bearbeitet, die im Repräsentantenhaus die Mehrheit stellen. Insbesondere deren Rechtsaußen-Flügel argumentiert, das Geld sollte besser in den Vereinigten Staaten verwendet werden, unter anderem zur Grenzsicherung.

Derzeit laufen sehr schwierige Haushaltsgespräche im Parlament. Biden hat den Kongress um zusätzliche Ukraine-Hilfen in Höhe von 24 Milliarden Dollar (rund 22,5 Milliarden Euro) gebeten. Die USA sind im Krieg gegen Russland der wichtigste Unterstützer der Ukraine.

Polens Präsident fordert Deeskalation im Getreidestreit

Im Streit um ein polnisches Importverbot für ukrainisches Getreide hat Polens Präsident Andrzej Duda beide Seiten zur Mäßigung aufgerufen. "Es gibt einen Aspekt, der vielleicht umstritten ist. Es gab Äußerungen, die man vielleicht anders hätte formulieren können. Wir müssen die Situation beruhigen zum Wohle unser beider Länder, Völker und Interessen", sagte Duda dem Sender Polsat News. Es sei an der Zeit, die Emotionen herunterzukühlen.

"Emotionen herunterkühlen": Polens Präsident Andrzej Duda - hier vor der UN-Generalversammlung am Dienstag Bild: Bianca Otero/ZUMA Press/picture alliance

Polen hatte - wie die Slowakei und Ungarn - an Importbeschränkungen für ukrainisches Getreide festgehalten, obwohl die EU-Kommission am Freitag eine entsprechende Ausnahmeregelung aufgehoben hatte. Darüber war Kiew verärgert. Der ukrainische Präsident sprach in der UN-Generaldebatte am Dienstag von Freunden in Europa, die "ein politisches Theater der Solidarität aufführen und einen Thriller aus dem Getreide machen". Diese Länder träten nur scheinbar in ihren eigenen Rollen auf, in Wahrheit bereiteten sie die Bühne für den "Schauspieler aus Moskau", so Selenskyj mit Blick auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin. Das Außenministerium in Warschau bestellte daraufhin den ukrainischen Botschafter ein.

Hoyer: Keine Militärhilfen über EIB finanzieren

Der scheidende Chef der Europäischen Investitionsbank (EIB) hat davor gewarnt, Militärgüter für die Ukraine über sein Institut zu finanzieren. "Wenn wir das Geld für den Kauf von Munition nutzen, sind wir auf dem falschen Weg, sagte der Deutsche Werner Hoyer der Nachrichtenagentur Reuters. Dazu werde es noch Kontroversen geben. "Ich beneide meinen Nachfolger nicht darum." Hoyer wird Ende Dezember nach zwölf Jahren bei der mächtigen EU-Finanzierungsinstitution ausscheiden. Als Favoriten werden die spanische Finanzministerin Nadia Calvino und die dänische EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager gehandelt.

"Beneide meinen Nachfolger nicht": EIB-Präsident Werner Hoyer (Archivbild) Bild: Hannah McKay/AP/picture alliance

Unter Hoyer wurde die EIB zu einem der weltweit größten Anbieter von Klimafinanzierungen. Ihre Bilanz beläuft sich auf mehr als 500 Milliarden Euro. Es wird erwartet, dass die EIB eine Schlüsselrolle beim Wiederaufbau der Ukraine spielen wird. Einige Politiker etwa aus Frankreich und Deutschland haben jedoch gefordert, auch Militärgüter zu finanzieren, um dem von Russland angegriffenen Land zu helfen. Zwar hat die EU der Ukraine Rüstungsgüter in Höhe von mehreren Milliarden Dollar finanziert, nicht aber die EIB. Hoyer sagte, eine Beteiligung der Bank könnte deren Image und ihrer Glaubwürdigkeit schaden.

Bulgarien weist russisch-orthodoxen Geistlichen aus

Bulgarien hat nach russischen Angaben den obersten Geistlichen der russisch-orthodoxen Kirche in Sofia und zwei belarussische Priester des Landes verwiesen. Die russische Botschaft in dem südosteuropäischen Land bezeichnete die Maßnahme auf Facebook als "brutal". Botschafterin Eleonora Mitrofanowa sprach in einem Video von einem "beispiellosen" Schritt, der einem "teuflischen Geist" entspringe.

"Beispielloser Schritt": Russische Kirche Sweti Nikolaj in Sofia Bild: NIKOLAY DOYCHINOV/AFP/Getty Images

Der bulgarische Inlandsgeheimdienst DANS melde lediglich die Ausweisung von drei Männern, denen die Umsetzung der "hybriden Strategie" Russlands zur "Beeinflussung der gesellschaftlich-politischen Prozesse" in Bulgarien vorgeworfen werde. Gegen sie sei eine fünfjährige Einreisesperre verhängt worden.

Das EU- und NATO-Mitglied Bulgarien ist überwiegend christlich-orthodox geprägt und steht Russland historisch und kulturell nahe. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine haben sich die Beziehungen aber erheblich verschlechtert. Bereits im Juni 2022 hatte das Land die Ausweisung von 70 russischen Diplomaten bekanntgegeben. Seit Juni dieses Jahres amtiert in Sofia eine dezidiert pro-europäische Regierung.

jj/ack (dpa, afp, rtr, ap)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.