Ugly Christmas Sweater - ein Trend auch in Deutschland

Man findet sie in Kleiderläden und in Onlineshops, deutsche Stars tragen sie bei Moderationen und auf Roten Teppichen. Der hässliche Weihnachtspulli hat sich in Deutschland etabliert: in Leverkusen gibt es alljährlich den Ugly Xmas Sweater Run, und eine Discounterkette hat einen eigenen Ugly Sweater mit ihrem Logo herausgebracht.