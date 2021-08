UEFA Supercup: Nächster Titel für Thomas Tuchel und den FC Chelsea

Thomas Tuchel schnappte sich seinen Matchwinner und drückte ihm einen Kuss auf die Wange. Dank des nur für das Elfmeterschießen eingewechselten spanischen Torwarts Kepa hat der FC Chelsea nach der Champions League auch den europäischen Supercup gewonnen. Mit den drei deutschen Nationalspielern Kai Havertz, Timo Werner und Antonio Rüdiger setzte sich der Premier-League-Klub in Belfast gegen den FC Villarreal in der Entscheidung vom Punkt mit 6:5 durch. Nach 120 Minuten hatte es 1:1 (1:1, 1:0) gestanden.

Geplanter Torwart-Wechsel

"Es war nicht spontan", sagte Tuchel über den Wechsel von Edouard Mendy zu Kepa kurz vor Schluss. "Wir waren gut vorbereitet und hatten die Statistik, dass Kepa der Beste im Halten von Elfmetern ist. Die Analysten haben mir die Daten gezeigt - und wir haben mit den Spielern gesprochen, dass das in K.o.-Spielen passieren kann." Havertz vergab zwar den ersten Elfmeter für Chelsea, dann aber hielt Kepa zwei Versuche des Gegners.

Nächster Titel für den 43 Jahre alten deutschen Trainer Thomas Tuchel

Wieder holt ein deutscher Trainer den Cup

Tuchel feierte nach Jürgen Klopp (FC Liverpool) und dem neuen Bundestrainer Hansi Flick (FC Bayern) als dritter deutscher Trainer in Serie den Sieg im traditionellen Kräftemessen der Europapokalsieger. Der Europa-League-Gewinner aus Spanien hatte sich in der zweiten Halbzeit enorm gesteigert - dann aber kein Glück gegen die Londoner. Hakim Ziyech (27.) erzielte nach Vorarbeit von Harvertz die Führung für Chelsea, Gerard Moreno (73.) sorgte mit seinem Tor für die Extraschicht in Nordirland. Villareals Trainer Unai Emery verpasste auch im dritten Anlauf den Gewinn des silbernen Supercups.

