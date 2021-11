Projekt Zukunft - Das Wissenschaftsmagazin

Wasserstoff - Die Energie der Zukunft? Künstliche Gletscher gegen Trockenheit Wasser ist Leben Warum wachsen Erwachsene nicht mehr? Fische mögen’s warm

Das "Kohleland” Deutschland will jetzt auf emissionsfreien Wasserstoff als Energieträger setzen. Wie kann das gelingen? Außerdem diese Woche: Künstliche Gletscher gegen Wassernot in Indiens Bergen. Und: Was passiert im Körper ohne Wasser?