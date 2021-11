Dokumentarfilm "Speer Goes To Hollywood" Virtuelle Synagoge in Siegen Plattform-Regulierung im EU-Parlament - Gespräch mit Anna Cavazzini Jan Hakon Erichsen und seine "Zerstörungs-Videos"

U. a.: Albert Speer war der ranghöchste Nazi, der 1946 in Nürnberg knapp der Todesstrafe entging. Nach seiner Haftentlassung am 01.10.1966 mutierte Hitlers Chefarchitekt, enger Vertrauter und späterer Rüstungsminister über Nacht zum Medienstar: Von jedem Skrupel frei, inszeniert Speer sich in Interviews und "Erinnerungen" als der "gute Nazi", der vom Schlimmsten das meiste nicht gewusst haben will