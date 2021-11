"Warum entsteht Energie, wenn ich Atome mit Fusion zusammenbaue und auch, wenn ich sie wieder zerschlage wie bei der Kernspaltung?", fragt ein Zuschauer. Harald Lesch freut sich über die wunderbare Vorlage für seinen Exkurs in die Atomphysik. Er führt von der Frage, was Energie überhaupt ist, zur Entstehung der ersten Elemente bis hin zu den Prozessen in den Sternen.