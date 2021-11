Live auf dem Festival Jazz en Baie in Granville, Frankreich (2017)

Die Band Incognito um den Gitarristen Jean-Paul Maunick wird 1979 in London gegründet. In den 1990er Jahren zählen sie zu den wichtigsten Vertretern des Acid Jazz: dabei werden Elemente aus Elektronik, Soul, Funk und Jazz vereint. In wechselnder Besetzung hat die Band mehr als 20 Alben veröffentlicht.