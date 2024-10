Tusk eröffnet den Kampf um das Präsidentenamt in Polen

Die Hetze gegen Flüchtlinge, die angeblich ansteckende Krankheiten verbreiteten und eigentlich alle verkappte Terroristen und Vergewaltiger seien, war bisher das Markenzeichen der polnischen National-Konservativen um Jaroslaw Kaczynski. Geschicktes Agieren gegen Fremde aus Afrika und dem Nahen Osten hatte wesentlich zum Doppelsieg von Kaczynskis Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) bei der Parlaments- und Präsidentenwahl 2015 beigetragen.

Die liberal-konservative und linke Opposition hat die Migrationspolitik der PiS, vor allem die Pushbacks an der Grenze zu Belarus, stets angeprangert, obwohl Tusk schon vor Jahren gewisse Distanz zur "Willkommenspolitik" von Bundeskanzlerin Angela Merkel signalisiert hatte.

Überraschender Vorschlag: Restriktive Migrationspolitik

Nun überraschte Ministerpräsident Donald Tusk sowohl seine rechtskonservativen Gegner als auch seine liberalen Anhänger. Zum ersten Jahrestag des Wahlsieges der Mitte-Links-Koalition ging Polens Regierungschef am Samstag (12.10.2024) beim Kongress seiner Gruppierung Bürgerkoalition (KO) mit einer neuen Strategie für die Migrationspolitik an die Öffentlichkeit.

Der polnische Ministerpräsident Donald Tusk im Februar 2024 Bild: Kuba Atys/Agencja Wyborcza.pl via REUTERS

Der Staat müsse hundert Prozent Kontrolle darüber zurückgewinnen, wer nach Polen einreist und wer ausreist, sagte Tusk vor den Delegierten. "Kontrolle zurückgewinnen, Sicherheit gewährleisten" heißt das Konzept, dessen Details erst am Dienstag (15.10.2024) bei der Kabinettssitzung vorgestellt werden sollen.

Laut Tusk soll ein Element dieser Strategie die "vorübergehende territoriale Aussetzung des Asylrechts" sein. Als Präzedenzfall nennt er Finnland. Das Asylrecht sei vom belarussischen Staatschef Alexander Lukaschenko, von Russlands Präsident Wladimir Putin und von Schmugglern und Menschenhändlern missbraucht worden. Tusk sagte, dass er für diese Lösung in Europa werben will. Er kritisierte das gemeinsame Migrations- und Asylpaket der EU (GEAS): "Wir werden die europäischen Ideen weder achten noch umsetzen, wenn wir sicher sind, dass sie sich gegen unsere Sicherheit richten."

Polnische Grenzschützer an der polnisch-belarussischen Grenze Bild: Maciej Luczniewski/NurPhoto/picture alliance

Die ehemalige stellvertretende Beauftragte für Bürgerrechte, Hanna Machinska, kritisierte, dass sich der Vorschlag gegen EU-Recht richte und internationale Verpflichtungen ignoriere. Die kleineren Mitglieder in Tusks Koalition - die Linke und Polska2050 - würden Tusks Idee nicht unterstützen, berichtete die Internetplattform Onet.

Wer wird Nachfolger von Präsident Duda?

Mit der restriktiven Migrationspolitik will Tusk der PiS den Wind aus den Segeln nehmen. Denn die Kaczynski-Partei will in den nächsten Monaten eine halbe Million Unterschriften sammeln, die nötig sind, um ein Referendum über den EU-Migrationspaket durchzusetzen. Der Volksentscheid sollte ein wichtiges Element des Wahlkampfes der National-Konservativen vor der Präsidentenwahl im kommenden Sommer sein. Die Amtszeit von Andrzej Duda endet im August 2025.

Der polnische Staatspräsident Andrzej Duda steht der früheren Regierungspartei PiS nahe Bild: Marian Zubrzycki/dpa/picture alliance

Nun hat Tusk den Spieß umgedreht. Er greift Kaczynski auf dem Gebiet an, das bisher dem PiS-Chef und seinem politischen Lager Zustimmung garantierte. In der Regierungszeit der PiS habe eine Welle der illegalen Migration Polen "überschwemmt", kritisierte Tusk seine Vorgänger und präsentierte sich als der Politiker, der die illegale Migration "auf ein Minimum" reduzieren werde.

Dabei spielt Tusk auf die inkonsequente Ausländerpolitik der PiS an, die einerseits gegen Flüchtlinge hetzte, um bei den Wählern anzukommen, gleichzeitig aber übermäßig viele Arbeitsvisa an Menschen aus anderen Kontinenten vergab, ein Teil davon gegen Schmiergeld. In den Jahren 2018 bis 2023 stellten polnische Konsulate 3,8 Millionen Arbeitsvisa aus - ein europäischer Rekord.

Reformversprechen bleiben liegen

"Tusk weiß, dass der Ausgang der Präsidentenwahl 2025 nicht von den liberalen und linken Stammwählern entschieden wird, sondern von den Emotionen von Millionen Polen", kommentierte am Montag der Chefredakteur der Zeitung Rzeczpospolita, Michal Szuldrzynski. "Diese Emotionen sind anders als die der liberalen Intellektuellen, die die Basis der Tusk-Partei darstellen."

Für die Eroberung des Präsidentenpalastes durch einen Kandidaten aus seinem politischen Lager ist Tusk bereit, manche Kröte zu schlucken. Denn der neue Staatschef wird über Erfolg oder Niederlage seiner Regierung entscheiden.

Durch seine Vetopolitik blockiert Duda, ein enger Verbündeter der PiS, die Reformen der neuen Regierung. Die Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit, der Prozess der Abrechnung mit den korrupten Vorgängereliten, die Erneuerung des diplomatischen Dienstes - das alles stockt oder kommt nur sehr schleppend voran. Selbst die treuesten Anhänger Tusks werden ungeduldig. Die Stimmung kann schnell kippen.

Kaczynski schließt die Reihen der "Patrioten"

Um die Bedeutung der Präsidentenwahl weiß auch Tusks Widersacher - Jaroslaw Kaczynski, der die Reihen des national-konservativen Lagers enger schließen will. Am Samstag (12.10.2024) fusionierte die PiS trotz Widerständen in den eigenen Reihen mit ihrem ehemaligen Koalitionspartner, der Rechtsaußen-Partei Souveränes Polen (früher Solidarisches Polen). Die kleine Gruppierung unter der Führung von Ex-Justizminister Zbigniew Ziobro gilt als europaskeptisch und radikal.

Parteichef Jaroslaw Kaczynski spricht beim Kongress seiner Partei Recht und Gerechtigkeit am 12.10.2024 Bild: Piotr Polak/PAP/picture alliance/dpa

"Der Zusammenschluss ist ein Signal an die Gesellschaft, dass das patriotische Lager geeint ist", begründete Kaczynski den Schritt. "Wir werden uns so krummlegen und anstrengen müssen wie 2015, um zu gewinnen", stimmte er seine Partei auf den Wahlkampf ein.

Kaczynski bleibt antideutschen Parolen treu

In seiner Rede auf dem PiS-Kongress am Samstag unterzog Kaczynski die Regierung einer totalen Kritik. "Unsere Demokratie, alle Regeln der Rechtsstaatlichkeit, das Gebiet der Rechte, nicht nur Bürgerrechte, sondern auch Menschenrechte wurden angegriffen", rief er vom Rednerpult. Wie im Wahlkampf 2023 warf der Chef der Nationalkonservativen seinem Gegner Tusk dessen angebliche "dunkle" Verbindungen nach Deutschland vor. Der Premier, der nur dank deutscher Unterstützung die Wahl gewonnen habe, habe auf Reparationen aus Deutschland verzichtet und realisiere eine deutsche Agenda, so Kaczynski.

Donald Tusk bei einer Großkundgebung in Warschau im Oktober 2023, kurz vor der Parlamentswahl Bild: Wojtek Radwanski/AFP/Getty Images

Das Rennen um den Präsidentenpalast bleibt allem Anschein nach bis zur letzten Minute spannend. Die neuesten Umfragen sehen die beiden wichtigsten Kontrahenten - KO und PiS - fast gleich stark.

Auf der Großkundgebung in Warschau zwei Wochen vor der Parlamentswahl im Oktober 2023 hatte Tusk ein feierliches Gelöbnis abgelegt. "Ich verspreche Euch, dass wir siegen, dass wir abrechnen (mit der Vorgängerregierung), dass wir das Unrecht wiedergutmachen und dass wir versöhnen", schwor er vor einer Million Anhänger. Lediglich das erste Versprechen sei eingelöst, schreibt Kommentatorin Katarzyna Sadlo in Rzeczpospolita.