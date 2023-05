Turbine Potsdam und die schwache Hoffnung auf Rettung

Jahrzehntelang hatte Turbine Potsdam die Hoffnung nicht nötig - sie war für einen der besten Vereine Europas weitgehend überflüssig. Doch jetzt ist die Hoffnung alles, was Turbine noch hat. "Wenn wir keine Hoffnung hätten, hätten wir aufgegeben. Das haben wir aber nicht", sagte Turbine-Stürmerin Sophie Weidauer Anfang des Jahres der DW.

Die Saison in der Frauen-Bundesliga neigt sich dem Ende zu, und Turbine hat drei Spiele vor Schluss sechs Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Viel Optimismus, dass einer der höchstdekorierten deutschen Fußballvereine seinen ersten Abstieg vermeiden kann, ist nicht vorhanden.

Implosion von heute auf morgen?

Während Potsdams beeindruckende Trophäensammlung in den letzten Jahren eine solide Staubschicht angesammelt hat, ist der trostlose Kampf ums Überleben in dieser Saison immer noch ein Schock. Turbine verpasste in der vergangenen Saison nur knapp die Qualifikation für die Champions League, nachdem man zuvor sechs Mal in Folge unter den ersten Vier gelandet war.

Karsten Ritter-Lang, von Beruf Unfallchirurg, ist seit November 2022 Präsident von Turbine Potsdam

Vereinspräsident Karsten Ritter-Lang sprach in der Winterpause von einer "Implosion" der Mannschaft - lassen sich die Wurzeln der aktuellen Turbine-Misere bis spätestens zum Sommer 2021 zurückverfolgen. Damals scheiterte die Präsidentschaftsbewerbung der ehemaligen Spielerin Tabea Kemme, die den Verein wieder zu altem Ruhm führen wollte, und Kemme verlor die Wahl zur Nachfolgerin des langjährigen Präsidenten Rolf Kutzmutz.

Seitdem ist die Basis des Vereins in sich zusammengebrochen. Der damalige Trainer Sofian Chahed verließ kurz nach der vergangenen Saison überraschend den Verein, Kutzmutz, der seit 22 Jahren im Verein war, folgte ihm und setzte damit ein schwindelerregendes Personalkarussell in Gang. Neben diversen Wechseln auf Vorstandsebene hat Turbine seit Chaheds Abgang fünf Cheftrainer gehabt.

Viele Abgänge, schwierige Integration

Es überrascht nicht, dass sich die Turbulenzen an der Vereinsspitze auch auf dem Spielfeld bemerkbar gemacht haben. Mehr als ein Dutzend Spielerinnen, die meisten von ihnen Stammspielerinnen, verließen den Verein ebenfalls im vergangenen Sommer. "Heutzutage gibt es im Frauenfußball viele professionelle Möglichkeiten. Jede Spielerin entscheidet, in welchem Umfeld sie spielen möchte", sagt Sophie Weidauer. "Natürlich ist es schade, dass so viele gegangen sind, obwohl wir letztes Jahr eine hervorragende Saison gespielt haben. Aber letzten Endes muss jede Spielerin selbst entscheiden, auf welchem Niveau des Profifußballs sie spielen möchte."

Sophie Weidauer (l.) ist erst 21, aber dennoch der Spielerinnen, die mit am längsten im Verein sind

Während die Turbulenzen auf Vorstands- und Trainerebene für Ablenkung sorgten, übte die fast vollständige Umstellung des Kaders in der Saisonpause einen enormen Druck auf die Spielerinnen aus. "Es war extrem schwierig. Es gibt so viele Spielerinnen mit unterschiedlichen Hintergründen, Herkünften und Sprachen im Kader, das kann eine Barriere für die Kommunikation sein", sagt Weidauer. "Man braucht Zeit, um diese Dinge gemeinsam auf dem Spielfeld zu klären, aber mittlerweile haben wir keine Zeit mehr dafür."

Tradition zahlt sich nicht mehr aus

Die akute Krise in dieser Saison ist auch darauf zurückzuführen, dass Turbine es versäumt hat, sich an die sich schnell entwickelnde Landschaft des Frauenfußballs anzupassen. "Wenn man sich anschaut, wie gut sie vor 10 bis 15 Jahren waren, hatten sie einen großen Vorteil gegenüber anderen Vereinen, was die Infrastruktur und die Taktik angeht. Aber die Mannschaften haben sie eingeholt oder sogar überholt", sagte die ehemalige Spielerin Anja Mittag, die mit Potsdam zwei Champions-League-Titel und eine Handvoll nationaler Titel gewann, der DW.

Anja Mittag (l.) spielte mit kurzer Unterbrechung von 2002 bis 2011 für Turbine Potsdam

Turbine ist neben der SGS Essen der letzte reine Frauenfußballverein der Bundesliga. Der VfL Wolfsburg und der FC Bayern dominieren die Liga, andere Männer-Bundesligisten wie Eintracht Frankfurt und RB Leipzig haben ebenfalls stark in den Frauenfußball investiert. Diese Vereine verfügen über Ressourcen, Infrastruktur und sportliches Know-how, die den reinen Frauenvereinen fehlen.

Turbine war kurzzeitig Partner von Hertha BSC, doch die dreijährige Partnerschaft wird nach dieser Saison nicht verlängert, da sich Hertha für die Gründung einer eigenen Frauenmannschaft entschieden hat. Potsdam und die sind die einzigen beiden reinen Frauenmannschaften in der Bundesliga, und es sieht immer wahrscheinlicher aus, dass die Tage von Turbine in der ersten Liga gezählt sind.

Der Anfang vom Ende?

"Für mich persönlich ist das sehr traurig. Es ist nicht einfach, den Verein, mit dem ich aufgewachsen bin, am Rande des Abstiegs zu sehen", sagt die ehemalige Turbine-Stürmerin Conny Pohlers gegenüber der DW. Sie spielte von 1994 bis 2007 für die Potsdamerinnen und entwickelte sich dort zur deutschen Nationalspielerin. Spielerinnen wie Pohlers und Mittag haben bei Turbine ein großes Erbe hinterlassen: zwei Champions-League-Trophäen, sechs Bundesligatitel und drei deutsche Pokale - der Verein wird immer seine Geschichte haben. Die Fans hoffen, dass das bald nicht alles ist, was bleibt.

Reicht es für das Team von Turbine Potsdam noch für den Klassenerhalt?

"Das wäre ein schwerer Schlag, vor allem für den ostdeutschen Fußball", sagte Turbine-Anhänger Frank. "Und wenn sie absteigen, kommen sie nicht mehr in die Bundesliga zurück. Einen solchen Traditionsverein zu verlieren, wäre bitter." Obwohl sie nicht optimistisch in die unmittelbare Zukunft blickt, glaubt Anja Mittag, dass eine veränderte Strategie das langfristige Überleben des Vereins sichern könnte. "Sie haben (immer noch) diesen großen Namen. Vielleicht können sie die Art und Weise, wie sie Spielerinnen rekrutieren, ändern und sich auf das Scouting und die Entwicklung junger Talente konzentrieren", sagt sie. "Wahrscheinlich müssen sie sich ändern, um die Dinge zu ändern."

Und während es für eine Mannschaft mit jahrzehntelangem Know-how, aber begrenzten Ressourcen ein gangbarer Weg sein könnte, den Ruhm der Vergangenheit hinter sich zu lassen und sich zu einem Ausbildungsverein umzurüsten, ist die dringendere Sorge der Kampf ums Überleben in dieser Saison. "Natürlich steht man unter Druck, aber das wussten wir schon zu Beginn der Saison. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir es schaffen können, ich glaube an diese Mannschaft", sagt Sophie Weidauer.

Der Text wurde aus dem Englischen adaptiert.