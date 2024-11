TSG Hoffenheim entlässt Trainer Pellegrino Matarazzo

Pellegrino Matarazzo ist nach einem Jahr und neun Monaten nicht mehr Cheftrainer der TSG Hoffenheim. Das gab der Bundesligist einen Tag nach dem torlosen 0:0 beim FC Augsburg bekannt. Die Entlassung des US-Amerikaners war die Reaktion auf eine längere Phase der Erfolglosigkeit. Die TSG hat aus den ersten zehn Saisonspielen nur neun Punkte geholt und rangiert auf dem viertletzten Platz.

"Bis zur Bekanntgabe eines Nachfolgers" soll das Training laut Verein "übergangsweise" von den bisherigen Co-Trainern Frank Fröhling und Benjamin Hübner geleitet werden.

"Die Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen, zumal ich in den vergangenen Wochen seit meinem Amtsantritt einen sehr guten und offenen Austausch mit Rino hatte", sagte Andreas Schicker, der neue Sport-Geschäftsführer der Hoffenheimer. "Allerdings haben nun mehrere Faktoren dazu geführt, die Zusammenarbeit mit Rino als Cheftrainer zu beenden. Wir haben nicht nur zu wenig Zähler auf dem Konto, auch die fehlende Konstanz in den Leistungen in dieser Saison hat zu unserer Entscheidung beigetragen."

Kommt der Double-Sieger aus Österreich?

Einen Favoriten auf die Nachfolge Matarazzos soll es auch schon geben. Christian Ilzer rangiert nach Medien-Informationen ganz oben auf der Kandidatenliste. Ilzer ist Österreicher und trainiert derzeit noch Sturm Graz, den Klub, mit dem er in Österreich zuletzt das Double aus Meisterschaft und Pokal gewonnen hatte und der in der Champions League spielt.

Christain Ilzer von Sturm Graz wurde 2024 in Österreich als "Bester Trainer der Bundesliga" ausgezeichnet Bild: Ulrik Pedersen/Cal Sport Media/Newscom/picture alliance

Ilzers Vertrag bei Sturm läuft noch bis 2026, über eine Ablösesumme müsste verhandelt werden. Durch die Länderspielpause haben die TSG-Verantwortlichen ein wenig Zeit bis zum nächsten Pflichtspiel. Hoffenheim trifft am 23. November auf RB Leipzig.