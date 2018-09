Tschechischer Rinderbraten mit Knödeln

Svíčková-Rezept für 4 Personen:

Zutaten

800 Gramm Rindfleisch aus der Keule

100 Gramm Speck

1/2 Sellerieknolle

2 Karotten

2 Petersilienwurzeln

2 Zwiebeln

4 Esslöffel Öl

1 Esslöffel Zucker

1 Esslöffel Senf

1 Zitrone

2 Lorbeerblätter

6 Wacholderbeeren

1 Brühwürfel

1/2 Teelöffel Piment

200 ml Schlagsahne

80 Gramm Preiselbeeren



Für die Knödel

6 harte Brötchen

250 ml Milch

2 Eier

250 Gramm Mehl

50 Gramm Butter

1 Teelöffel Salz





Koch Petr Baláž im Hotel Kaiser Ferdinand

Zubereitung

Zwei Karotten, zwei Petersilienwurzeln, eine halbe Sellerieknolle und zwei Zwiebeln schälen und kleinschneiden. In die Rinderkeule kleine Schlitze schneiden und diese mit Speck füllen. Die Zwiebeln glasig schmoren, dann das Gemüse hinzufügen. Das Fleisch in eine Pfanne mit etwas Öl legen und von allen Seiten anbraten. Dann mit Wasser und Gewürzen in den Kochtopf geben und mindestens zwei Stunden köcheln lassen, bis das Fleisch zart ist. Dann aus dem Topf nehmen. Für die Sauce Schlagsahne zugeben und alles mit dem Pürierstab sämig rühren. Das fertige Gericht mit Preiselbeeren servieren.



Für die Knödel sechs harte Brötchen in Stücke schneiden. Mit geschmolzener Butter übergießen. Milch und Eier mischen und über die Semmeln schütten. Alles ordentlich durchkneten. Frische, gehackte Petersilie zugeben, den Teig zu Kugeln rollen und diese für zehn Minuten ins kochende Wasser legen. Die fertigen Knödel werden in Scheiben geschnitten.



Guten Appetit!