Tschechiens Ex-Außenminister Karel Schwarzenberg gestorben

Er galt als überzeugter Europäer und war einer der prominentesten Politiker in seiner Heimat Tschechien. Nach längerer Krankheit ist Karel Schwarzenberg nun 85-jährig in Wien verstorben.

In Tschechien war Karel Schwarzenberg oft einfach nur "der Fürst". 1937 geboren, entstammte er einer böhmisch-fränkischen Adelsfamilie, die nach der Machtübernahme der Kommunisten 1948 ins Exil nach Österreich ging. Schwarzenberg studierte in Österreich und Deutschland Jura und Forstwissenschaft - und schloss "nie etwas davon ab", wie er selbst sagte.

Noch im Exil wurde Schwarzenberg zum Präsidenten des Internationalen Helsinki-Komitees für Menschenrechte ernannt (1984 - 1991). Nach der "samtenen Revolution" in der damaligen Tschechoslowakei im Jahr 1989 kehrte er in seine Heimat zurück und wurde Berater von Vaclav Havel, der 1993 zum ersten Präsidenten der Tschechischen Republik gewählt wurde.

Vaclav Havel (l.) und Karel Schwarzenberg 2007 in Prag Bild: Mandel Ngan/AFP/Getty Images

Als Havels Berater war der für seinen feinen Humor bekannte Schwarzenberg unter anderem maßgeblich an dem Zustandekommen der deutsch-tschechischen Aussöhnungserklärung beteiligt. In der im Januar 1997 von Bundeskanzler Helmut Kohl und dem tschechischen Regierungschef Vaclav Klaus in Prag unterzeichneten Deklaration bedauert Deutschland die NS-Verbrechen in Tschechien, während Prag sein Bedauern über die Vertreibung der Sudetendeutschen nach dem Zweiten Weltkrieg zum Ausdruck bringt.

Außenminister und Kandidat für das Präsidentenamt

Von 2007 bis 2009 und von 2010 bis 2013 war Schwarzenberg dann Außenminister Tschechiens. Im Jahr 2009 gründete der überzeugte Europäer zudem die rechtsliberale Partei TOP 09. Im Jahr 2013 kandidierte er für das Amt des Staatspräsidenten. In der Stichwahl unterlag Schwarzenberg jedoch dem bis 2023 amtierenden Europaskeptiker Milos Zeman.

Seit August wurde Schwarzenberg in einem Krankenhaus in Prag wegen Herz- und Nierenproblemen behandelt. Vor einigen Tagen ließen die behandelnden Ärzte ihn in eine Klinik nach Wien verlegen, wo er jetzt im Alter von 85 Jahren verstarb, wie tschechische Medien berichten. Seine Familie sei bei ihm gewesen.

