Trumps Nein zu Coronahilfe: Börsen verlieren

Alle wichtigen Börsen-Indices rund um die Wall Street gaben am Dienstag nach: Der Dow Jones verlor 1,3 Prozent, Nasdaq 1,6 Prozent und der S&P 500 1,4 Prozent. Der mit dem Coronavirus infizierte Trump hatte einen Tag nachdem er aus dem Krankenhaus entlassen worden war mitgeteilt, vor der Präsidentenwahl am 3. November würde mit den Demokraten nicht mehr über weitere Unterstützungsmaßnahmen verhandelt.

Die Hoffnung auf weitere Hilfen hatte in den Tagen noch für Rückenwind an den Börsen gesorgt. Auch der Dax an der Frankfurter Börse eröffnete am Mittwoch knapp im Minus. Am Dienstag hatte er noch um 0,6 Prozent auf 12.906,02 Punkte zugelegt. In Asien waren die Börsen direkt nach der Nachricht aus Washington am Mittwoch ins Minus gerutscht, viele wie etwa Hongkong legten danach aber wieder zu.

Auch die Ölpreis reagierte auf die Weigerung des US-Präsidenten, mit dem Kongress in Washington weiter über eine Corona-Konjunkturprogramm zu verhandeln. Die Preise gaben nach: Am Mittwochmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 41,96 US-Dollar. Das waren 69 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 81 Cent auf 39,86 Dollar.

ar/hb (dpa, afp, rtr)