Trump stellt sich nach Anklage der Justiz in Georgia

Donald Trumps Wagenkolonne erreichte am Donnerstagabend (Ortszeit) das Gefängnis des Landkreises Fulton County in Atlanta, der Hauptstadt des Bundesstaates Georgia. Dort musste der 77-Jährige das formale Prozedere, das einer Anklage folgt, über sich ergehen lassen. Dazu gehört etwa die Aufnahme der Personalien und die erkennungsdienstliche Erfassung. Vor dem Gefängnis hatten sich sowohl Anhänger als auch Gegner des Ex-Präsidenten versammelt.

Polizeifoto von Trump aufgenommen

Erstmals wurde auch ein Polizeifoto von Trump gemacht, wie der Sender CNN und andere US-Medien unter Berufung auf den zuständigen Sheriff berichteten. Bei den drei bisherigen Anklagen gegen Trump hatten die Behörden auf Polizeifotos verzichtet. Trump ist damit der erste Ex-Präsident in der Geschichte der USA von dem ein erkennungsdienstliches Foto erstellt wurde.

Die Wagenkolonne von Donald Trump auf dem Weg ins Gefängnis von Fulton County Bild: Brendan McDermid/REUTERS

Nach weniger als einer halben Stunde verließ Trumps Autokolonne das Gefängnisgelände wieder. Es war erwartet worden, dass der republikanische Präsidentschaftsbewerber die Stadt direkt im Anschluss an den Termin wieder verlassen würde. Er hatte vorher der Zahlung einer Kaution von 200.000 Dollar (rund 185.000 Euro) zugestimmt. Zudem hatte er vor dem Gefängnistermin Änderungen an seinem Anwaltsteam vorgenommen und einen neuen Chefverteidiger benannt.

Auf Basis eines Gesetzes gegen organisierte Kriminalität

Trump war am 14. August zusammen mit 18 weiteren Verdächtigen wegen seiner Versuche angeklagt worden, den Ausgang der Präsidentschaftswahl 2020 in Georgia zu kippen. Die von der zuständigen Bezirksstaatsanwältin Fani Willis eingereichte Anklage gegen den 77-Jährigen umfasst 13 Punkte und fußt unter anderem auf einem Gesetz gegen organisierte Kriminalität. Zwei Verfahren auf Landesebene haben für Trump eine besondere Bedeutung, da ein US-Präsident in diesen Fällen keine Begnadigung aussprechen könnte.

Unter den Mitangeklagten sind auch Mark Meadows, Trumps ehemaliger Stabschef im Weißen Haus, sowie die Anwälte Rudy Giuliani und John Eastman. Die Anklage bezieht sich insbesondere auf ein Telefonat vom 2. Januar 2021, in dem Trump den obersten Wahlleiter von Georgia, Brad Raffensperger, aufforderte, genügend Stimmen zu "finden", um seine Niederlage in dem Bundesstaat zu drehen. Raffensperger - wie Trump Republikaner - lehnte ab. Bei der Wahl 2020 hatte der damalige Herausforderer und spätere Sieger Joe Biden unter anderem in Georgia knapp gegen Trump gewonnen.

Die Anklage in Georgia ist für Trump bereits die vierte in diesem Jahr, darunter zwei wegen seiner Umtriebe nach der Wahl 2020. Eine weitere Anklage durch die Bundesjustiz erfolgte in der Affäre um Geheimdokumente, die Trump zum Ende seiner Amtszeit Anfang 2021 aus dem Weißen Haus in sein Privatanwesen Mar-a-Lago im Bundesstaat Florida mitgenommen hatte. Bereits Ende März war Trump außerdem von der New Yorker Justiz wegen einer Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels angeklagt worden.

Anklage hat keine Auswirkungen auf Wahlkampf

Bei der rechten Basis genießt Trump aber nach wie vor große Beliebtheit. Der Rechtspopulist führt Umfragen zu den Präsidentschaftsvorwahlen der Republikaner 2024 mit mehr als 40 Punkten Vorsprung auf seine Verfolger an. Der ersten Fernsehdebatte der republikanischen Präsidentschaftsbewerber blieb er deswegen am Mittwochabend fern. Keine der Anklagen hindert Trump daran, Wahlkampf zu betreiben oder im Fall eines Sieges ins Weiße Haus zurückzukehren. Experten zufolge gäbe es selbst bei einem Schuldspruch und einer Gefängnisstrafe keine Handhabe, um Trump daran zu hindern, den Amtseid abzulegen.

"Auch ein Vorbestrafter könnte US-Präsident werden"

Trump weist die Vorwürfe in den verschiedenen Verfahren entschieden zurück. Er bezeichnet sich als Opfer politisch motivierter Ermittlungen.

ww/wa (dpa, afp, rtr)