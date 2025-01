Trump empfängt Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni

Donald Trump hat Italiens rechte Regierungschefin Giorgia Meloni ein weiteres Mal in den höchsten Tönen gelobt. "Das ist sehr aufregend. Ich bin hier mit einer phantastischen Frau", sagte der designierte US-Präsident vor geladenen Gästen in Mar-a-Lago, seinem Privatanwesen in Palm Beach, Florida. "Sie hat Europa wirklich im Sturm erobert und alle anderen auch", fügte der 78-Jährige republikanische Politiker hinzu.

Zwei Wochen vor seiner Rückkehr als US-Präsident ins Weiße Haus hatte Trump Meloni zu einem Abendessen eingeladen. Das Büro der Ministerpräsidentin in Rom sprach von einem inoffiziellen Treffen. Die 47-Jährige flog noch in der Nacht zum Sonntag wieder nach Italien zurück.

Auch freundschaftliche Kontakte zu Elon Musk

Die Vorsitzende der Rechtspartei Fratelli d'Italia (Brüder Italiens) führt seit zwei Jahren eine Koalition aus insgesamt drei rechten Parteien. In Europa gilt sie als die Regierungschefin mit den besten Beziehungen zum Trump-Lager. Meloni pflegt auch ein freundschaftliches Verhältnis zum US-Milliardär Elon Musk, den Trump als externen Berater beschäftigt. Er soll sich mit einer Senkung der Kosten des US-Regierungsapparates befassen. Auf Fotos, die von dem Abendessen veröffentlicht wurden, war Musk aber nicht zu sehen.

Auch der designierte US-Außenminister Marco Rubio (l.) und Donald Trumps Sicherheitsberater Mike Waltz (r.) waren zu dem Treffen in Mar-a-Lago geladen Bild: Italian Government/Handout/REUTERS

Der Empfang für Meloni in Mar-a-Lago gilt als deutlicher Hinweis darauf, wen Trump von den europäischen Regierungschefs besonders schätzt. Zuvor war dort auch schon der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban zu Gast. Mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron traf sich Trump Anfang Dezember am Rande der Wiedereröffnung der Kathedrale Notre-Dame in Paris. Zum deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz gab es bislang nur einen telefonischen Kontakt.

Auch über inhaftierte italienische Journalistin gesprochen

In dem Gespräch mit Meloni ging es dem Vernehmen nach auch um die italienische Journalistin Cecilia Sala, die seit dem 19. Dezember in Teheran im Evin-Gefängnis sitzt. Die iranischen Behörden werfen der 29-Jährigen vor, gegen Mediengesetze der Islamischen Republik verstoßen zu haben. In Italien wird hingegen vermutet, dass Sala als Faustpfand gehalten wird, um die Ausweisung eines mutmaßlichen Waffenhändlers mit iranischem Pass, der in Mailand festgenommen wurde, an die USA zu verhindern.

In der kommenden Woche wird der scheidende US-Präsident Joe Biden in der italienischen Hauptstadt erwartet. Auf dem Programm stehen Gespräche mit Meloni und Papst Franziskus. Am 20. Januar übergibt Biden sein Amt dann an Trump.

se/wa (dpa, afp, ap, rtr)