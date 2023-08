Tropensturm Hilary zieht über Mexiko und Kalifornien

Land unter heißt es in mehreren Regionen, so wie hier in Palm Springs. Die Berghänge und Wüstengebiete der Region könnten so viel Regen abbekommen wie normalerweise in einem ganzen Jahr, sagen Meteorologen. Hilary ist der erste Tropensturm seit 1939 in dieser ansonsten sehr trockenen Region, in der die Böden vielfach ausgedörrt und nicht dazu geeignet sind, derartige Wassermassen aufzunehmen.