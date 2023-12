Mit 30 Jahren ist Lukas Dauser ganz oben auf dem Podest angekommen. Nach Silber bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio und bei der WM 2022 in Liverpool turnt Dauser bei der WM in Antwerpen am Barren zu Gold. Er ist der erste deutsche Weltmeister seit Fabian Hambüchens Triumph am Reck bei der Heim-WM 2007 in Stuttgart. "Es ist der Wahnsinn", sagt Dauser nach seiner Gold-Übung.