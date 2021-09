Triumphbogen in Paris: Verhüllung vollendet

"L'Arc de Triomphe, Wrapped": Der französische Präsident Emmanuel Macron hat diese Woche den nach Plänen von Christo verhüllten Triumphbogen in Paris offiziell eingeweiht, und den 2020 verstorbenen Verpackungskünstler und dessen Frau Jeanne-Claude gewürdigt. "Ich hätte mir sehr gewünscht, dass er es gesehen hätte", sagte Macron am Donnerstag in Paris.

Die Idee für das Pariser Denkmal hatten Christo und Jeanne-Claude bereits Anfang der 1960er Jahre. Doch erst 2017 begann Christo konkrete Schritte einzuleiten, um das Projekt zu verwirklichen.

Der Platz rund um den Triumphbogen wird an den Wochenenden bis zum 3. Oktober zur Fußgängerzone

Für die Verhüllung des berühmten Denkmals kamen 25.000 Quadratmeter silber-blaue Kunststoffplanen zum Einsatz sowie 3000 Meter lange rote Seile. Die Kosten: 14 Millionen Euro, finanziert durch den Verkauf von Christos Studien, Zeichnungen und Modellen zu dem Projekt.

Ursprünglich sollte die Aktion im Herbst 2020 stattfinden. Doch nach Christos Tod im Alter von 84 Jahren und wegen Corona musste es verschoben werden. Realisiert werden konnte es nun dank Christos Neffen Vladimir Yavachev - in Zusammenarbeit mit dem Museum Pompidou und den französischen Behörden.

Der Blick von unten auf den verhüllten Triumphbogen

Der Kreisverkehr rund um den Place de l'Etoile ist für die Dauer des Projektes an den Wochenenden für den Autoverkehr gesperrt, der Platz wird zur gigantischen Fußgängerzone. Zugänglich für das Publikum bleibt die Installation bis zum 3. Oktober.

