Triumph für Sozialdemokraten im Saarland

Die SPD hat die Landtagswahl im Saarland laut vorläufigem amtlichen Endergebnis klar für sich entschieden. Die Sozialdemokraten legten mit ihrer Spitzenkandidatin Anke Rehlinger zweistellig zu und erzielten 43,5 Prozent der Stimmen, wie die Landeswahlleiterin am Sonntagabend mitteilte. Die bisher mit der SPD regierende CDU unter Ministerpräsident Tobias Hans brach auf 28,5 Prozent ein.

Nach über 22 Jahren von Christdemokraten geführten Landesregierungen an der Saar dürfte nun die bisherige Wirtschaftsministerin Rehlinger (45) erste SPD-Ministerpräsidentin in dem Bundesland an der Grenze zu Frankreich und Luxemburg werden. Einen Koalitionspartner benötigt sie nicht. Ihre SPD kommt auf 29 der 51 Landtagsmandate.

An der Fünf-Prozent-Hürde scheiterten die Grünen mit 4,99502 Prozent, die liberale FDP mit 4,8 Prozent und die Linke mit 2,6 Prozent. Im Landtag in Saarbrücken hingegen weiter vertreten sein wird die rechtspopulistische AfD mit 5,7 Prozent.

Hans will persönliche Konsequenzen ziehen

CDU-Spitzenkandidat Hans kündigte nach der Wahlniederlage seiner Partei "persönliche Konsequenzen" an. "Das ist wirklich eine sehr bittere Niederlage für die Christdemokraten an der Saar", sagte er. Die CDU habe einen "herben Rückschlag" zu verkraften. "Und ich übernehme auch die Verantwortung für diese Niederlage." Es sei der CDU nicht gelungen, die wichtigen Themen in den Vordergrund zu stellen.

Kann nicht im Amt bleiben: CDU-Ministerpräsident Tobias Hans (44)

Das Saarland mit lediglich einer Million Einwohnern ist auch das kleinste Flächenland unter den Bundesländern. Der Landtag ist der kleinste in Deutschland. Trotzdem galt die Wahl auch als erster Stimmungstest für die Ampel-Koalition (SPD/Grüne/FDP) unter SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz und die CDU unter dem neuen Vorsitzenden Friedrich Merz. In diesem Jahr folgen noch Landtagswahlen in Schleswig-Holstein, Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.

haz/wa/qu (dpa, rtr, afp)