Fokus Europa

Trinkwasser aus Nebel

Durch das Einfangen von Nebeltropfen wollen Forscher auf Gran Canaria den Wassermangel bekämpfen. Wenn Wolkenfelder in den Bergen hängen bleiben, geben sie Wasser an Netze ab. In zwei Jahren sind so 90.000 Liter Nebelwasser zusammen gekommen.