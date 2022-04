Zum Klettern muss man längst nicht mehr ins Gebirge und zum Surfen nicht zwingend nach Hawaii. Je beliebter Trendsportarten wie Bouldern oder Wakeboarding werden, desto mehr Angebote gibt es auch in Stadtnähe. Jonas, Kristina und Nasser von Team Süd zum Beispiel versuchen sich im Wakeboarding im Englischen Garten in München. Nutzen Sie doch die entsprechende Folge unserer Abenteuerspielshow „Ticket nach Berlin“ als Aufhänger für eine sportliche Unterrichtsstunde und diskutieren Sie mit ihrer Lerngruppe über Trendsportarten.



So können Sie vorgehen:

Zeigen Sie den Lernenden als Einstieg in das Thema die Fotos auf der ersten Seite des Arbeitsblattes und tragen Sie gemeinsam im Plenum zusammen, welches Bild welche Trendsportart zeigt (Aufgabe 1). Lassen Sie die Lernenden berichten, welche Trendsportarten sie kennen und welche sie vielleicht schon einmal selbst ausprobiert haben. Diskutieren Sie anschließend im Plenum folgende Fragen und sammeln Sie die Ergebnisse an der Tafel (Aufgabe 2): Wie definiert man Trendsportarten? Wie unterscheiden sich Trendsportarten von klassischen (z. B. olympischen) Sportarten?

Teilen Sie anschließend die zweite Seite des Arbeitsblattes aus und lassen Sie die Lernenden die kurzen Texte lesen (Aufgabe 3) und die passenden Überschriften zuordnen (Aufgabe 4). Teilen Sie den Kurs nun in drei Gruppen auf. Jede Gruppe bekommt eine Frage, zu der sie sich austauscht. Am Ende präsentieren die Lernenden ihre Antworten im Plenum (Aufgabe 5).

Die letzte Aufgabe eignet sich besonders gut als Hausaufgabe. Hier können die Lernenden das erarbeitete Wissen und den Wortschatz rund um das Thema Trendsportarten noch einmal vertiefen und trainieren, indem sie in einem kurzen Zeitungstext eine von ihnen gewählte Trendsportart vorstellen (Aufgabe 6).



Benötigte Materialien:

Lektion „München – Trendsportarten“ (Video)

Arbeitsblatt „Trendsportarten“



Niveaustufe:

B1, B2



Das Format in Kürze:

Zwei Teams – ein Ziel: Das ist Ticket nach Berlin! Sechs junge Deutschlernende begeben sich auf eine abenteuerliche Reise durch Deutschland. Welches Team wird die sprachlichen und sportlichen Herausforderungen wohl am besten meistern? Ticket nach Berlin bietet Landeskunde der etwas anderen Art.

Zu jeder Video-Episode gibt es eine sogenannte Lektion mit interaktiven Übungen sowie zahlreichen Materialien zum Herunterladen. Letztere finden Sie, wenn Sie im Lektionsmenü den Punkt „Extras“ aufrufen. Die interaktiven Übungen sind Single- und Multiple-Choice-Aufgaben. Die Übungen zum Herunterladen sind etwas freier gestaltet und sollen außerdem dazu motivieren, sich kreativ und spielerisch mit dem jeweiligen Thema auseinanderzusetzen.