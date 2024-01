Traum vom deutschen "Handball-Märchen" bei der Heim-EM lebt

Es soll ein "Handball-Märchen" werden: Deutschland spielt zu Hause eine Handball-Europameisterschaft und wird von den eigenen Fans in ausverkaufter Arena in Köln von Erfolg zu Erfolg getrieben. Am Ende - so der Traum - stünde dann der Titelgewinn. Es wäre der dritte EM-Erfolg für die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) nach 2004 und 2016, aber der erste im eigenen Land. Als Vorlage diente der WM-Sieg der deutschen Handballer im Jahr 2007. Damals gewannen die Deutschen - ebenfalls in Köln - sensationell den Titel, getragen und bejubelt von einem euphorischen Publikum.

Große Begeisterung, starke Einschaltquoten

Euphorisch sind die Fans auch diesmal: Mit 19.750 Zuschauern war die Kölner Arena bei allen drei Auftritten der DHB-Auswahl in der EM-Zwischenrunde gegen Island, Österreich und Ungarn ausverkauft. Bei den beiden letzten Vorrundenspielen gegen Nordmazedonien und Frankreich ging in die Halle in Berlin kein weiterer Fan mehr hinein, als die anwesenden 13.571. Und beim Auftaktspiel der EM gegen die Schweiz hatte die deutsche Mannschaft mit 53.586 Zuschauern im Fußballstadion von Düsseldorf sogar einen Weltrekord aufgestellt.

Auch vor dem Fernseher fiebern die Fans mit: Im Durchschnitt mehr als sieben Millionen Zuschauer verfolgten bislang alle Spiele mit. Bei der Partie gegen die Ungarn wurde sogar die Acht-Millionen-Zuschauer-Marke geknackt. Durchschnittlich 8,45 Millionen TV-Zuschauer bedeuteten einen Marktanteil von 29,3 Prozent: Fast ein Drittel aller Menschen, die am Montagabend in Deutschland vor dem Fernseher saßen, verfolgten das Handballspiel gegen Ungarn.

Befreiungsschlag gegen Ungarn

Grund dafür war sicherlich auch die Bedeutung der Begegnung. Das dritte Hauptrundenspiel war bereits vorentscheidend. Mit einer Niederlage wäre der Kampf um den Einzug in die Finalrunde für das deutsche Team vorzeitig beendet gewesen. Die Mannschaft war in diese Drucksituation geraten, weil sie zuvor gegen Außenseiter Österreich nur mit Mühe und Not zu einem 22:22-Unentschieden gekommen war. Es war ein Rückschlag, der vor allem wegen einer unkonzentrierten und schwachen Leistung im Angriff zustande kam.

Gegen Ungarn machte die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason viele Dinge besser. "Das war eine phänomenale Abwehr, das war überragend von den Jungs", lobte der Isländer nach dem 35:28 (18:17)-Sieg im Interview mit dem deutschen Fernsehen. "Wir haben auch sehr gut nach vorne rausgespielt und waren herausragend im Angriff. Deshalb kann ich diesmal ganz zufrieden sein."

Julian Köster (r.) spielt für den VfL Gummersbach in der Bundesliga und wohnt in Köln Bild: Tom Weller/dpa/picture alliance

Herausragender Spieler war mit Julian Köster allerdings ein Abwehrspieler. "Es gibt kaum einen Spieler, der besser ist - in seinem Alter sowieso, aber auch insgesamt ist er einer der weltbesten Abwehrspieler auf seiner Position", schwärmte Gislason über den 23-Jährigen. Köster warf bei neun Wurfversuchen acht Tore und war erfolgreichster deutscher Werfer. "Das war heute ein Highlight, das ich persönlich so schnell nicht vergessen werde", sagte Köster, der nicht weit von der Arena entfernt in Köln wohnt, nach dem Spiel. "Es war vorher viel Druck auf dem Kessel, aber ich glaube, wir haben eine tolle Antwort gegeben."

Deutschland kann nun am Mittwoch mit einem Sieg gegen Kroatien den Einzug ins EM-Halbfinale klarmachen. Gegner wäre dort Weltmeister Dänemark. Bei bestimmten Konstellationen und Ergebnissen in den Parallelspielen von Österreich und Ungarn könnten sogar ein Unentschieden oder eine Niederlage noch zum Weiterkommen reichen.

EM-Boom für dem Handball?

Verläuft die Heim-EM erfolgreich, könnte das dem deutschen Handball insgesamt nutzen. Deutschland hat eine starke Liga mit vielen Stars und Vereinen, die auch international in der Spitze mithalten können. Auch war der Handball laut einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts IfD Allensbach für die Jahre 2021 bis 2023 hinter Fußball, Skispringen und Leichtathletik der Sport, für den in der Bevölkerung das größte Interesse hegte.

Dennoch fristet der Handball in Deutschland genau wie andere Sportarten, zum Beispiel Basketball, eine Art Nischendasein. Nur zu Europa- und Weltmeisterschaften oder während der Olympischen Spiele entdeckt ein größerer Teil der Bevölkerung sein Herz für den Handball. Darunter sind dann auch solche Leute, die sich für normale Länderspiele der DHB-Auswahl oder Bundesliga-Handball überhaupt nicht interessieren.

Spielt die Nationalmannschaft bei großen Turnieren erfolgreich, fangen in der Folge mehr Mädchen und Jungen an, Handball zu spielen Bild: Michael Dahlke/FUNKE Foto Services/IMAGO

Von der größeren medialen Aufmerksamkeit für die Nationalmannschaft profitieren auch die ganz normalen Handball-Vereine. Angestachelt von den "Heldentaten" der Vorbilder im Fernsehen, wollen vor allem Kinder- und Jugendliche selbst Handball spielen und melden sich in einem Verein an. So gab es im Jahr nach dem WM-Sieg von 2007 die Anzahl der Mitglieder im DHB um rund 23.000 auf 842.070*. Rund 15.000 der Neuangemeldeten waren Mädchen und Jungen zwischen sieben und 14 Jahren. "Die WM 2007 in Deutschland hat im Handball für einen ungeheuren Aufschwung gesorgt", erklärt DHB-Präsident Ulrich Strombach damals.

Allerdings: Seit dem Höchststand im Jahr 2009 (847.406) ist die Anzahl der DHB-Mitglieder bis 2022 auf 719.787 zusammengeschrumpft. Erst im vergangenen Jahr gab es wieder einen Zuwachs. Den sollte und soll eigentlich auch Heim-EM wieder bringen. Helfen könnte da in jedem Fall der Titelgewinn.

20.000 Verrückte im Rücken

Zunächst muss aber noch die Hürde Kroatien übersprungen werden. Dabei möchte sich der Bundestrainer nicht auf irgendwelche Rechenspiele einlassen, sondern den Halbfinaleinzug mit einem Sieg unter Dach und Fach bringen. "Das wird ein sehr gefährliches Spiel", warnte der Isländer: "Für uns geht es um alles. Die Kroaten können es nicht mehr ins Halbfinale schaffen, aber sie haben wie wir eine relativ junge Mannschaft mit drei, vier sehr abgezockten älteren Spielern, die alle Weltklasse sind. Wie ich sie kenne, werden sie durchziehen."

Deutschlands Spieler setzen auf die Erfahrungen aus dem Ungarn-Spiel und die Unterstützung der Zuschauer. "Wir sind zu Vielem imstande. Das hat man heute gesehen", sagte der deutsche Rückraumspieler Philipp Weber nach dem Sieg gegen Ungarn. "Wenn wir 20.000 Verrückte im Rücken haben und unser Spiel für uns läuft, ist einiges möglich."

*Quelle für die Mitgliederzahlen des DHB ist eine Erhebung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB)

Der Text wurde am 23. Januar aktualisiert.