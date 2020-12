Trauer um Schriftsteller John le Carré

"The spy who came in from the cold" - "Der Spion, der aus der Kälte kam", war eines seiner bekanntesten Bücher. Mit dem Roman gelang John le Carré 1963 der internationale Durchbruch - und wenige haben das Genre des Spionageromans in der Folge so geprägt wie der Brite. Der Bestseller-Autor, der bürgerlich den Namen David Cornwell trug, ist am Samstagabend in Cornwall nach kurzer Krankheit gestorben. Dies gab sein Agent Jonny Geller auf Twitter bekannt, der Verlag Penguin Books bestätigte die Todesnachricht ebenfalls.

Der Schriftsteller erlag einer Lungenentzündung, die nichts mit COVID-19 zu tun hatte, wie weiter mitgeteilt wurde. In Deutschland erinnerte man sich noch gerne an seinen Auftritt im Oktober 2017 in Hamburg, als er sein vorletztes Buch "Das Vermächtnis der Spione" standesgemäß in der Elbphilharmonie vorstellte, dabei aus seinem Hadern mit dem Brexit keinen Hehl machte und den Deutschen - wie das Magazin "Der Spiegel" festhielt - ironisch riet: "Halten Sie bloß kein Referendum ab."

Der Vater? Hochstapler!

Geboren wurde le Carré am 19. Oktober 1931 in der südenglischen Grafschaft Dorset. Geheimnisse, Verrat und Lügen prägten sein familiäres Umfeld. Das waren auch die Themen, die er in seinem literarischen Werk verarbeiten sollte. Seine Mutter verließ die Familie, als er fünf Jahre alt war. Sein Vater war ein Hochstapler, der zwischen erschwindeltem Reichtum und dem Gefängnis pendelte. Mit ihm setzte sich le Carré in vielen Büchern auseinander, wie zum Beispiel 1986 in "Ein blendender Spion".

Der Held George Smiley? Betrogen!

In der Schweiz hatte le Carré Germanistik studiert und später als Agent für den britischen Geheimdienst MI6 gearbeitet. Währenddessen fing er an zu schreiben. In seinen Büchern verschmolzen Gut und Böse miteinander, die Agenten waren keine Helden nach dem Muster von Ian Flemings James Bond, sondern Menschen mit Stärken und Schwächen. Ein zentraler Charakter von John le Carré war der desillusionierte Meisterspion George Smiley, der von seiner Frau betrogen wurde und an der skrupellosen Realität seiner Branche litt. Seinen bekanntesten Auftritt hatte Smiley im Bestseller "Dame, König, As, Spion" (1974), der 2011 mit Gary Oldman verfilmt wurde.

John le Carré im Jahr 1965

Der Fall des Eisernen Vorhangs brachte le Carrés neue Themen: Seine Bücher handelten nun von Waffenhandel, Machenschaften von Pharma-Konzernen, dem Krieg gegen den Terror oder der russischen Mafia. Zur Lage der Welt sagte der inzwischen vielfach ausgezeichnete Schriftsteller in der letzten Phase seines Lebens: "Dank Brexit habe ich mich in meinem eigenen Land noch nie so fremd gefühlt. Dank (US-Präsident Donald, die Red.) Trump habe ich noch nie so sehr um den Wert der Wahrheit gefürchtet."

Zuletzt ein Ire

John le Carré, der sich um den Wert der Wahrheit sorgte, wurde 89 Jahre alt. Der Vater von vier Söhnen war seit 1972 in zweiter Ehe mit der Lektorin Valérie Jane Eustace verheiratet. Im Oktober 2019 hatte er noch die irische Staatsangehörigkeit beantragt. Er wollte auch nach dem Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union Bürger der EU bleiben. Sein eigenes Referendum, sozusagen.