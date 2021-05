Trauer um Kinderbuchautor Eric Carle

"Die kleine Raupe Nimmersatt" (The Very Hungry Caterpillar) - die Geschichte einer sehr, sehr hungrigen Raupe, die sich durch allerlei Lebensmittel frisst und sich dann - dick und rund - verpuppt, um zu einem wunderschönen Schmetterling zu werden, ist Eric Carles bekanntestes Kinderbuch. 1969 erschienen und in 66 Sprachen übersetzt hat es sich mehr als 50 Millionen Mal verkauft, wie Carles auf seiner Homepage erklärt.

Eric Carle - bis zuletzt aktiv

Sein Gesamtwerk, das sich durch farbenfrohe Illustrationen auszeichnet, umfasst mehr als 100 Titel, darunter "The Grouchy Ladybug" (Der kleine Käfer Immerfrech) und "Papa, please Get the Moon for Me" (Papa, bitte hol für mich den Mond vom Himmel). Ein anderes bekanntes Kinderbuch ist "Brown Bear, Brown Bear, What Do You See?" (Brauner Bär, Brauner Bär, wen siehst denn Du?). Es wurde von Bill Martin Jr. geschrieben und von Carle illustriert.

Zusätzlich zu seiner Arbeit als Autor und Illustrator von Kindergeschichten war Carle auch ein populärer Künstler und Designer. Im Alter von 87 Jahren begann er mit einer Serie von Collagen aus Pappe und abstrakten Fundstücken mit Engeln, die er dem deutschen Künstler Paul Klee widmete.

Illustration für "Der kleine Käfer Immerfrech"

1929 in Syracuse im US-Bundesstaat New York geboren, war Carle Sohn deutscher Auswanderer. 1935 ging die Familie zurück nach Deutschland. Anfang der 1950er Jahre kehrte Carle in die Vereinigten Staaten zurück, wo die schmerzhaften Kindheitserinnerungen aus Deutschland während der NS-Diktatur Antrieb für seine Arbeit als Kinderbuchautor wurden. Zunächst arbeitete er unter anderem jedoch als Grafik- und Werbedesigner.

"Als ich ein kleiner Junge war, nahm mich mein Vater mit auf Spaziergänge über Wiesen und durch Wälder", schreibt Carle auf seiner Website. "Er hob einen Stein an oder schälte die Rinde eines Baumes ab und zeigte mir die Lebewesen, die dort herumhuschten. (...) Ich denke, in meinen Büchern ehre ich meinen Vater, indem ich über kleine lebende Dinge schreibe. Und in gewisser Weise erlebe ich diese glücklichen Zeiten wieder."

Bereits am vergangenen Sonntag verstarb der Künstler im Alter von 91 Jahren, wie seine Familie jetzt mitteilte. Sein Vater sei in seinem Studio im US-Bundesstaat Massachusetts einem Nierenversagen erlegen, sagte Sohn Rolf der "New York Times".

