Trauer um amerikanische Jazz-Legende Tony Bennett

Er gehörte zu den populärsten Musikern der USA. Rund sieben Jahrzehnte dauerte seine Karriere. Nun starb er im Alter von 96 Jahren in seiner Geburtsstadt New York.

Der legendäre US-Sänger und Entertainer Tony Bennett ist tot. "Tony hat uns heute verlassen, aber erst vor kurzem saß er noch an seinem Klavier und hat gesungen", teilte sein Management über die sozialen Medien mit. "Sein letzter Song war 'Because of You', sein erster Nummer-Eins-Hit. Tony, deinetwegen haben wir deine Lieder für immer in unseren Herzen."

Bennett, der mit bürgerlichem Namen Anthony Dominick Benedetto hieß, prägte über sieben Jahrzehnte hinweg die US-Musikgeschichte mit. Er veröffentlichte mehr als 70 Alben. 19 Mal gewann er einen Grammy - die berühmteste Musikauszeichnung der Welt. Sein wohl bekanntestes Lied "I Left My Heart in San Francisco" brachte ihm zwei dieser Preise ein.

Der 1926 als Sohn italienischstämmiger Eltern geborene Künstler sang sich mit seiner unverkennbaren samtigen Stimme, viel Charme und einer ansteckenden Fröhlichkeit in die Herzen der Menschen. Er wuchs auf in einer Ära, in der noch Bigbands die Popmusik definierten. Und er galt als letzter lebender Vertreter der legendären US-Entertainer-Generation, zu der etwa auch Frank Sinatra gehörte.

Im Duett mit Lady Gaga

Durch Neuaufnahmen von Klassikern und die Zusammenarbeit mit Popstars konnte er ab den 1990er-Jahren auch ein jüngeres Publikum für sich gewinnen. Unter anderem eroberte er 2014 mit 88 Jahren als ältester Sänger der Geschichte Platz eins der US-Album-Charts - gemeinsam mit Lady Gaga.

Bennett an der Seite von Lady Gaga (2015) Bild: Paul Buck/dpa/picture alliance

"Singen ist alles für ihn. Alles", sagte Anfang 2021 Bennetts Frau Susan Benedetto in einem Zeitungsbeitrag. "Es hat ihm viele Male das Leben gerettet." In demselben Artikel machte der Musiker bekannt, dass er 2016 die Diagnose Alzheimer erhalten hatte. Er habe aber bewusst darüber geschwiegen und stattdessen weiter gearbeitet und sei auf Tour gegangen. "Das Leben ist ein Geschenk, auch mit Alzheimer."

"Unersetzlich"

Nancy Sinatra, Sängerin und Tochter von Frank Sinatra, bezeichnete Bennett als "einen der großartigsten Menschen, die je gelebt haben". Der frühere US-Präsident Barack Obama nannte ihn einen "ikonischen Songschreiber". Und er betonte: "Ich werde für immer geehrt sein, dass er bei meiner Amtseinführung aufgetreten ist." Bennett habe eine Person dargestellt, "gut wie Gold, süß wie Zucker und ein zutiefst fühlender, empathischer Mensch", erklärte Fran Drescher, die Präsidentin der US-Schauspiel-Gewerkschaft SAG-AFTRA. Der britische Sänger Elton John würdigte den Verstorbenen gar als "unersetzlich".

wa/mak (dpa, afp)