Wirtschaftswelt im Wandel

Können Investitionen in den Chip-Markt Abhängigkeiten verringern? Wie kann man den Bedarf an Ladestationen für E-Autos decken. Kann Fliegen mit neuen Kraftstoffen wirklich grüner werden?

Umkämpfter Chip-Markt – wer macht das Rennen?

Chip ist nicht gleich Chip. Kein Land kann alle Arten produzieren, die gebraucht werden. Auch die Investitionen in Deutschland oder in den USA werden das nicht ändern, sondern allenfalls die Abhängigkeit von asiatischen Ländern etwas vermindern.

Mobile Ladestation für E-Autos

Me Energy ist ein Startup aus Brandenburg südlich von Berlin, das mobile Schnellladestationen anbietet. Die arbeiten mit Bioethanol, das in Strom umgewandelt wird. Damit kann man dann sein Auto "betanken", wenn mal keine Ladestation verfügbar ist.

Macht grünes Kerosin Fliegen klimafreundlicher?

Auf dem Weg in den Urlaub? Für einige bedeutet das zu fliegen. Doch der Luftverkehr treibt den Klimawandel voran. Synthetische Kraftstoffe könnten den CO2-Ausstoß verringern. Was ist dran am himmelhohen Versprechen der Luftfahrtindustrie.

Was bedeuten kognitive Störungen am Arbeitsplatz?

Nicht alle Behinderungen am Arbeitsplatz sind erkennbar, etwa bei kognitiven Störungen wie Legasthenie, ADHS oder dem Asperger-Syndrom. Deshalb ist es wichtig, dass betroffene Mitarbeiter offen über ihre Kondition reden können. Drei Beispiele.

