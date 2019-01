Transferticker: VfB holt türkisches Abwehrtalent

17.01.2019: Der VfB Stuttgart hat die Verpflichtung von Innenverteidiger Ozan Kabak bestätigt. Das 18 Jahre alte Talent kommt vom türkischen Meister Galatasaray Istanbul zum Tabellen-Drittletzten. Nach dem Medizincheck habe der 1,86 Meter große Profi einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben, teilte der VfB am Donnerstag mit. Laut Medienberichten soll Kabak mit einer Ablöse von elf bis zwölf Millionen Euro der teuerste Transfer in der VfB-Vereinsgeschichte sein.

Für Galatasaray bestritt Kabak in dieser Saison 17 Pflichtspiele, 13 davon in der türkischen SüperLig und vier in der Champions League. Er ist nach den Leihspielern Alexander Esswein (Hertha BSC) und Steven Zuber (1899 Hoffenheim) der dritte Stuttgarter Neuzugang in der Winterpause. Gegen Mainz 05 startet der VfB am Samstag in die Bundesliga-Rückrunde.

+++++

14.01.2019: Borussia Dortmund hat Abwehrspieler Leonardo Balerdi verpflichtet. Wie der Bundesliga-Spitzenreiter bekanntgab, unterschrieb der Profi von Boca Juniors "einen sehr langfristigen Vertrag". Dem Vernehmen nach beträgt die Ablöse für den 19 Jahre alten Argentinier rund 15 Millionen Euro plus möglicher Bonuszahlungen. "Bei der Verpflichtung handelt es sich um einen perspektivischen Transfer, der ursprünglich erst für den kommenden Sommer geplant war", sagte Sportdirektor Michael Zorc. "Leonardo ist ein intelligenter, zweikampf- und kopfballstarker Innenverteidiger. Er verfügt zudem über ein gutes Aufbau- und Passspiel." - Mit dem Einkauf reagiert der BVB auf die Hüftverletzung von Abwehrchef Manuel Akanji. Entgegen ursprünglicher Befürchtungen muss der 23 Jahre alte Schweizer nach Meinung der behandelnden Ärzte allerdings nicht operiert werden.

+++++

13.01.2019: Fortuna Düsseldorf hat wie erwartet Torwart Jaroslav Drobny von Werder Bremen verpflichtet. Der 39 Jahre alte frühere tschechische Nationalkeeper unterschrieb beim Aufsteiger einen Vertrag bis zum Saisonende und feierte bereits am Sonntag beim Telekom-Cup im Spiel um Platz drei gegen seinen Ex-Klub Hertha BSC sein Debüt für die Rheinländer. Weitere Wechselmodalitäten wurden nicht bekannt.

Aufgrund der Turbulenzen um die Vertragsverlängerung von Trainer Friedhelm Funkel hatte die Fortuna offenbar vergessen, den Transfer offiziell zu bestätigen. Funkel hatte sich wegen der Verletzungsanfälligkeit seiner beiden Keeper Michael Rensing, der als Nummer eins in der Hinrunde zudem nicht hundertprozentig überzeugen konnte, und Raphael Wolf noch einen dritten Schlussmann gewünscht.

+++++

09.01.2019: Der FC Bayern verpflichtet erwartungsgemäß Weltmeister Benjamin Pavard vom VfB Stuttgart. Wie der Münchner Sportdirektor Hasan Salihamidzic am Mittwoch im Trainingslager in Doha bekanntgab, unterschrieb der 22-jährige Franzose einen ab Sommer gültigen Vertrag über fünf Jahre. "Das ist ein junger Spieler, der Weltmeister ist. Wir sind sehr froh und stolz", sagte Salihamidzic über den Verteidiger. Pavard kann Stuttgart dank einer Ausstiegsklausel für eine Ablösesumme in Höhe von 35 Millionen Euro verlassen.

+++++

06.01.2019: Italiens Nationalspieler Vincenzo Grifo von der TSG 1899 Hoffenheim wird bis zum Saisonende an den SC Freiburg ausgeliehen. Der offensive Mittelfeldspieler war unter Trainer Julian Nagelsmann bei der TSG nicht über die Rolle des Ersatzspielers hinausgekommen und stand öfter gar nicht im Kader. Grifo hat bei den Hoffenheimern noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. "Für mich geht es darum, auf dem Platz zu stehen und es war mein Wunsch, wieder nach Freiburg zu kommen", sagte der Profi in einer Mitteilung des SC. In dieser Erstliga-Saison spielte nur dreimal von Beginn an, nachdem er im Sommer für eine Ablöse von etwa fünf Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach nach Hoffenheim gekommen war. Grifo stand bereits von 2015 bis 2017 in Freiburg unter Vertrag.

Der 25-Jährige hatte im November überraschend sein Debüt in der italienischen Nationalmannschaft gegeben. Grifo war auch bei Hannover 96 als Winter-Verstärkung im Gespräch. "Wir freuen uns, dass Vincenzo Grifo sich trotz zahlreicher Möglichkeiten klar für den Schritt zu uns entschieden hat", sagte SC-Vorstand Jochen Saier. "Wir kennen seine Qualitäten, er kennt unser Umfeld - daher wird er keine lange Anlaufphase benötigen."

+++++

03.01.2019: Nachdem er in der ersten Saisonhälfte fast nur auf der Bank saß, hat Schalkes Innenverteidiger Naldo die Konsequenzen gezogen: Er wechselt mit sofortiger Wirkung zum AS Monaco in die französische Ligue 1. Der 36-Jährige erhält beim aktuellen Tabellenvorletzten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020. Zu den Transfermodalitäten gab es von den beiden Klubs keine Angaben. "Die Zustimmung zu diesem Transfer ist uns nicht leichtgefallen, denn Naldo hatte mit seinen Leistungen großen Anteil an den Erfolgen des FC Schalke 04, insbesondere an denen in der vergangenen Saison", erklärt Schalkes Sportvorstand Christian Heidel in einer Mitteilung des Vereins. "Aufgrund dieser Verdienste haben wir seinem Wunsch entsprochen, sich in seiner aktiven Laufbahn noch einmal verändern zu wollen."

In Monaco trainiert Naldo nun unter dem französischen Ex-Welt- und Europameister Thierry Henry und spielt an der Seite eines anderen Ex-Bundesligaspielers: Benjamin Henrichs, der im Sommer von Bayer Leverkusen nach Monaco ging.

+++++

02.01.2019: Christian Pulisic wechselt für 64 Millionen Euro von Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund zum FC Chelsea in die Premier League - die Blues leihen den US-Amerikaner aber direkt bis zum Sommer wieder an den BVB aus. In Dortmund freuten sie sich unverhohlen über den Mega-Deal, mit dem sie die gerade erst gestartete Transferphase spektakulär eröffneten. Schließlich wollte Pulisic seinen bis 2020 laufenden Vertrag nicht mehr verlängern. "Vor diesem Hintergrund haben wir uns dafür entschieden, ein - angesichts der geringen Vertragsrestlaufzeit - außerordentlich lukratives Angebot des FC Chelsea nun anzunehmen", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc über den teuersten Wintertransfer der Bundesligageschichte.

+++++

30.12.2018: Abstiegskandidat Hannover 96 hat seine ersten beiden Winterneuzugänge für den Kampf um den Klassenerhalt verpflichtet. Innenverteidiger Kevin Akpoguma (23) vom Ligarivalen TSG Hoffenheim und Offensivspieler Nicolai Müller (31) vom DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt wechseln jeweils auf Leihbasis bis zum Saisonende zu 96.

"Kevin bringt viel Schnelligkeit mit, er ist zweikampfstark und hat ein gutes Kopfballspiel. Damit passt er perfekt in unser Anforderungsprofil", sagte Manager Horst Heldt. Akpoguma durchlief von der U16 an alle Junioren-Nationalteams des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Mit der U19 wurde er 2014 Europameister.

"Nicolai ist auf nahezu allen Angriffspositionen variabel einsetzbar. Er hat über Jahre hinweg konstant unter Beweis gestellt, dass er in der Bundesliga für Tore sorgen kann", sagte Heldt zum zweiten Winterneuzugang. Rechtsaußen Müller war erst im vergangenen Sommer nach dem historischen Bundesliga-Abstieg mit dem Hamburger SV zur Eintracht gewechselt, bei der er auch etliche Jugendteams durchlief. Bei den Hessen kam er in dieser Saison lediglich auf drei Startelfeinsätze.

+++++

27.12.2018: Die Rückkehr von Mittelfeldspieler Sebastian Rode zu DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt ist perfekt. Der 28-Jährige wechselt auf Leihbasis von Borussia Dortmund nach Frankfurt. Bereits zwischen 2010 und 2014 lief Rode für die Eintracht auf. Nach seiner ersten Zeit bei der Eintracht wechselte Rode zum Rekordmeister Bayern München und zog 2016 nach Dortmund weiter.

"Wir sind überzeugt, die Qualität des Kaders mit Sebastian, einem absoluten Teamplayer, weiter anzuheben. Er hat in den vergangenen vier Jahren beim FC Bayern und in Dortmund viel an Erfahrung gewonnen, die uns nun zugute kommen wird", sagte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic: "Charakterlich passt Sebastian ganz hervorragend in unser Team. Wir haben ihn in den letzten Wochen und Monaten genau unter die Lupe genommen und haben feststellen können, dass er seine Verletzung komplett überwunden hat."

Beim BVB spielte Rode, der im Laufe seiner Karriere immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde, zuletzt sportlich keine Rolle mehr und ist in dieser Spielzeit noch ohne Pflichtspiel-Einsatz. Sein Vertrag bei den Schwarz-Gelben besitzt noch bis 2020 Gültigkeit.

+++++