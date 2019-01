Transferticker: Naldo verlässt Schalke 04

03.01.2019: Nachdem er in der ersten Saisonhälfte fast nur auf der Bank saß, hat Schalkes Innenverteidiger Naldo die Konsequenzen gezogen: Er wechselt mit sofortiger Wirkung zum AS Monaco in die französische Ligue 1. Der 36-Jährige erhält beim aktuellen Tabellenvorletzten einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020. Zu den Transfermodalitäten gab es von den beiden Klubs keine Angaben. "Die Zustimmung zu diesem Transfer ist uns nicht leichtgefallen, denn Naldo hatte mit seinen Leistungen großen Anteil an den Erfolgen des FC Schalke 04, insbesondere an denen in der vergangenen Saison", erklärt Schalkes Sportvorstand Christian Heidel in einer Mitteilung des Vereins. "Aufgrund dieser Verdienste haben wir seinem Wunsch entsprochen, sich in seiner aktiven Laufbahn noch einmal verändern zu wollen."

In Monaco trainiert Naldo nun unter dem französischen Ex-Welt- und Europameister Thierry Henry und spielt an der Seite eines anderen Ex-Bundesligaspielers: Benjamin Henrichs, der im Sommer von Bayer Leverkusen nach Monaco ging.

+++++

02.01.2019: Christian Pulisic wechselt für 64 Millionen Euro von Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund zum FC Chelsea in die Premier League - die Blues leihen den US-Amerikaner aber direkt bis zum Sommer wieder an den BVB aus. In Dortmund freuten sie sich unverhohlen über den Mega-Deal, mit dem sie die gerade erst gestartete Transferphase spektakulär eröffneten. Schließlich wollte Pulisic seinen bis 2020 laufenden Vertrag nicht mehr verlängern. "Vor diesem Hintergrund haben wir uns dafür entschieden, ein - angesichts der geringen Vertragsrestlaufzeit - außerordentlich lukratives Angebot des FC Chelsea nun anzunehmen", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc über den teuersten Wintertransfer der Bundesligageschichte.

+++++

30.12.2018: Abstiegskandidat Hannover 96 hat seine ersten beiden Winterneuzugänge für den Kampf um den Klassenerhalt verpflichtet. Innenverteidiger Kevin Akpoguma (23) vom Ligarivalen TSG Hoffenheim und Offensivspieler Nicolai Müller (31) vom DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt wechseln jeweils auf Leihbasis bis zum Saisonende zu 96.

"Kevin bringt viel Schnelligkeit mit, er ist zweikampfstark und hat ein gutes Kopfballspiel. Damit passt er perfekt in unser Anforderungsprofil", sagte Manager Horst Heldt. Akpoguma durchlief von der U16 an alle Junioren-Nationalteams des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Mit der U19 wurde er 2014 Europameister.

"Nicolai ist auf nahezu allen Angriffspositionen variabel einsetzbar. Er hat über Jahre hinweg konstant unter Beweis gestellt, dass er in der Bundesliga für Tore sorgen kann", sagte Heldt zum zweiten Winterneuzugang. Rechtsaußen Müller war erst im vergangenen Sommer nach dem historischen Bundesliga-Abstieg mit dem Hamburger SV zur Eintracht gewechselt, bei der er auch etliche Jugendteams durchlief. Bei den Hessen kam er in dieser Saison lediglich auf drei Startelfeinsätze.

+++++

27.12.2018: Die Rückkehr von Mittelfeldspieler Sebastian Rode zu DFB-Pokalsieger Eintracht Frankfurt ist perfekt. Der 28-Jährige wechselt auf Leihbasis von Borussia Dortmund nach Frankfurt. Bereits zwischen 2010 und 2014 lief Rode für die Eintracht auf. Nach seiner ersten Zeit bei der Eintracht wechselte Rode zum Rekordmeister Bayern München und zog 2016 nach Dortmund weiter.

"Wir sind überzeugt, die Qualität des Kaders mit Sebastian, einem absoluten Teamplayer, weiter anzuheben. Er hat in den vergangenen vier Jahren beim FC Bayern und in Dortmund viel an Erfahrung gewonnen, die uns nun zugute kommen wird", sagte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic: "Charakterlich passt Sebastian ganz hervorragend in unser Team. Wir haben ihn in den letzten Wochen und Monaten genau unter die Lupe genommen und haben feststellen können, dass er seine Verletzung komplett überwunden hat."

Beim BVB spielte Rode, der im Laufe seiner Karriere immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurde, zuletzt sportlich keine Rolle mehr und ist in dieser Spielzeit noch ohne Pflichtspiel-Einsatz. Sein Vertrag bei den Schwarz-Gelben besitzt noch bis 2020 Gültigkeit.

+++++