DokFilm

Trailer: Irak - Zerstörung eines Landes,Teil1: Die Ölnation

Anfang 1980 greift der Irak unter der Führung von Saddam Hussein den Iran an. Der Beginn eines jahrzehntelangen Krieges in der Golfregion, geprägt von Lügen und Manipulation und mit unzähligen Opfern. Damals sehen die westlichen Nationen in Hussein einen Modernisten und ein Schutzschild gegen die radikalschiitischen iranischen Mullahs.