"Tracks Spezial" in russischer Sprache: Deutsche Welle kooperiert mit ARTE

Pressemitteilung von ARTE:

Aus aktuellem Anlass ändert ARTE am 1. April 2022 sein Programm und strahlt um 23.30 Uhr ein "Tracks Spezial" aus, in dem russische Künstler*innen und Aktivist*innen Stellung zur aktuellen Lage in Russland und der Ukraine beziehen, berichten und informieren. Um die Sendung auch einem russischsprachigen Publikum zugänglich zu machen, ist auch die Deutsche Welle (DW) in das Projekt eingestiegen und wird das Programm in Gesamtlänge auf ihrem YouTube-Kanal DW Reportaschi auf Russisch weltweit abrufbar zur Verfügung stellen. Die russische Fassung wird auch in der ARTE-Mediathek sowie in Ausschnitten auf dem Tracks-YouTube-Kanal zu sehen sein.

Tracks Spezial: Russische Kulturschaffende gegen den Krieg

Der brutale Feldzug von Putins Regime gegen die Ukraine nimmt einen Monat nach seinem Anfang immer verheerendere Ausmaße an. Widerstand und Protest sowie Solidarität und Hilfsbereitschaft nehmen jedoch ebenso zu, auch und gerade in der Popkultur – und dies auch in Russland und unter den Exilrussen und -russinnen. Insbesondere sind es zahlreiche Musiker*innen, Künstler*innen und Influencer*innen, die ihre Stimme erheben. "Tracks" gibt den Artrockern von IC3PEAK, Rappern wie Face und Oxxxymiron, der Punkrock-Band Pussy Riot oder dem Social-Media-Star Nikita Sass ein Forum, ihre Sicht der Dinge zu zeigen, für die sie mehrheitlich das Land verlassen mussten, sofern sie die Möglichkeit dazu hatten. Außerdem wirft die Sendung einen Blick auf die russische Exil-Community in Berlin und hört vom Street-Art-Fotografen Olf, wie er seine Freunde in der Ukraine besucht hat, die sich für einen Einsatz an der Front vorbereiten.

Um auch ein russischsprachiges Publikum zu erreichen, wird die "Tracks Spezial"-Episode in Kooperation mit der Deutschen Welle auch auf Russisch angeboten. Diese Fassung wird in voller Länge auf dem YouTube-Kanal der Deutschen Welle "DW Reportaschi" sowie in der ARTE-Mediathek zur Verfügung stehen. Teile der DW-Fassung mit russischer Tonspur werden außerdem auf dem "Tracks"-YouTube-Kanal zu finden sein.

Akteure der deutschen HipHop-Szene bei "Tracks"

Auf dem YouTube-Channel von "Tracks" wird über die Sendung hinaus weiterer Content zum Thema zur Verfügung stehen. "Tracks" spricht mit herausgehobenen Akteuren der deutschen HipHop-Szene wie Kontra K, dessen Wurzeln sowohl in der Ukraine als auch in Russland sind; Massiv, der selbst Hilfsgüter an die ukrainische Grenze gebracht hat und sich für Flüchtlinge einsetzt; Olexesh, der ukrainischer und belarussischer Abstammung ist. "Tracks" schaut aber auch in die Ukraine selbst und spricht mit Musiker*innen wie Alyona Alyona, die mit Olexesh gemeinsam einen Song aufgenommen hat.