Trüffelhuhn mit Grünspargel

Rezept Weißhuhn mit Grünspargel

Zutaten für zwei Personen:

1 Hähnchenbrustfilet

200 gr. Grünspargel

30 g Sommertrüffel

Salz

Butter

Zitrone

Für die Beilage:

80 gr. Pilze

50 gr. Erbsen

50 gr. Brokkoli



Zubereitung:

Das Hähnchenbrustfilet in der Mitte aufschneiden, so dass eine Tasche entsteht. Salzen, mit Mehl bestäuben und mit den zu dünnen Scheiben geraspelten Trüffelscheiben belegen. Die Tasche zuklappen, gut in Folie einwickeln und 45 Minuten bei 70 Grad Celsius pochieren. So kann das Fleisch gut das Trüffelaroma aufnehmen.



Der Grünspargel muss nicht geschält werden. Nur die hölzernen Enden abschneiden oder abbrechen. Die Spargelstangen in kochendes Salzwasser geben und kochen, bis sie al dente sind.

Die Pilze in Butter braten, einen Schuß Zitrone hinzugeben, erst zum Schluss salzen.

Erbsen und Brokkoli blanchieren.

Das Hähnchenfilet portionieren und mit dem Gemüsemix anrichten.

Guten Appetit!