Trösten, wie eine Mutter tröstet

In der Seelsorge wollen Menschen begleitet, beraten und manchmal auch getröstet werden. „Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet“, diese Zusage Gottes aus beim Propheten Jesaja gibt das Thema vor am Muttertag.

Im Gottesdienst haben ehrenamtliche Seelsorgerinnen und Seelsorger der Gemeinde eine wichtige Rolle. Sie arbeiten im Altenheim oder Hospiz oder sprechen als sogenannte Spaziergangspaten mit Menschen, die Beratung suchen.

Pfarrer Peter Krogull ist im Kirchenkreis zuständig für die Ausbildung der ehrenamtlichen Seelsorgerinnen und Seelsorger. Er hält die Predigt. Pfarrerin Konstanze Meschke von der Friedenskirchengemeinde gestaltet die Liturgie. Die musikalische Leitung hat Kantor Andreas Petersen.