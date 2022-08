Ideal für Wochenendausflüge

Das 9-Euro-Ticket war besonders beliebt bei Wochenendausflüglern. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, lag die Nutzung der Regional- und Nahverkehrsbahnen im Juni, dem ersten Monat des Aktionszeitraums, an Sonntagen um 83 Prozent und an Samstagen um 61 Prozent über dem Niveau vor der Corona-Pandemie. Wie hier in Stralsund sorgte das für eine hohe Auslastung der Züge und Andrang am Bahnhof.