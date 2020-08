Tour de France: Viele Stürze zum Auftakt in Nizza

Die südfranzösische Mittelmeerküste ist eigentlich eine Wetter-Bank Ende August - Sonnenschein garantiert. Aber ausgerechnet zum Auftakt der 107. Tour de France öffnete der Himmel über Nizza seine Schleusen. Was besonders dann gefährlich wird, wenn der Regen auf eine lange Trockenphase folgt. Dann werden Blütenstaub und Schmutz zu Schmierseife. Egal, wie langsam die Radprofis die nassen Kurven ansteuern, drohen auf den 156 Kilometern teils schwere Stürze.

Einer von vielen Stürzen, direkt an der Uferpromenade in Nizza

Beim überraschenden Sieg des Norwegers Alexander Kristoff, der sich auf der Zielgeraden an der berühmten Promenade des Anglais im Massensprint vor Weltmeister Mats Petersen aus Dänemark und dem Niederländer Cees Bol durchsetzte, trugen etliche Radprofis mehr oder minder schlimme Schrammen davon. Unter anderem erwischte es die prominenten und routinierten Caleb Ewan, Sam Bennett, Richie Porte und Julian Alaphilippe. "Das war nicht einfach. Die Strecke war sehr gefährlich, sehr rutschig", resümierte der deutsche Klassement-Fahrer Emanuel Buchmann im Ziel. "Das Team hat einen guten Job gemacht. Ich bin sicher an der Ziellinie angekommen. Das ist wichtig".

Martin als Wortführer

Die wenigen Zuschauer hielten sich an die Maskenpflicht

Buchmann freilich, obwohl einer der Kapitäne des deutschen Teams Bora-hansgrohe, gehört zu den eher Stillen im Peloton. Dafür demonstrierte ein anderer deutscher Profi seine natürliche Autorität: Erst, als der mehrmalige Zeitfahr-Weltmeister Tony Martin rund 50 Kilometer vor dem Ziel seine Kollegen zur Vorsicht mahnte, wurde das Tempo reduziert, das Risiko damit wenigstens etwas kalkulierbarer. Unfälle passierten trotzdem. Thibaut Pinot, Lokalmatador und schon im Vorjahr tragischer Held der Tour, weil er in aussichtsreicher Position aufgeben musste, war drei Kilometer vor dem Ziel in eine Massenkarambolage verwickelt, in der nicht nur sein Trikot Löcher davontrug. Desillusioniert trudelte er mit größerem Rückstand an den Corona-bedingt wenigen Zuschauern vorbei über die Linie.

Da war Kristoff längst vom Rad gestiegen - freiwillig, ohne Unfall. Der 33-Jährige vom Team UAE Emirates jubelte über das Gelbe Trikot. "Ich habe immer schon davon geträumt, einmal das Gelbe Trikot zu tragen, mehr geht nicht als Radfahrer". Mit ihm erreichten auch die Favoriten im Gesamtklassement, Titelverteidiger Egan Bernal und Primoz Roglic, das Ziel, ebenso Buchmann.

Wenige Zuschauer in Nizza

Fahrt durch den Regen an der Mittelmeerküste

Von einer Tour-Stimmung vergangener Jahre konnte diesmal angesichts der Pandemie keine Rede sein. Zuschauer standen zwar am Straßenrand, aber bei weitem nicht mehr wie einst in Zehner-Reihen oder mehr. Die Region an der Côte d'Azur gehört zur "Roten Zone", wo das Virus besonders stark zirkuliert. In den letzten Tagen waren die Infektionszahlen in die Höhe geschnellt. Entsprechend wurden die Maßnahmen rund um die Tour verschärft. Weitaus weniger als die ursprünglich angedachten 5000 Zuschauer jubelten den Radstars im direkten Zielbereich zu.