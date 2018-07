Tour de France: Eine Chance für die Kleinen?

Man stelle sich vor, die FIFA entscheidet, dass die WM nur noch mit zehn statt elf Spielern pro Team gespielt wird. Um das Spiel zu beleben, interessanter zu machen. Ein Aufschrei wäre die Folge. Elf gegen Elf, das war doch schon immer so. Sicher sähe der eine oder andere Tradition und Erbe des Fußballs bedroht. Und im Radsport? Da ist so etwas möglich, ohne großen Aufschrei führt die Tour de France eine Regeländerung ein, die das Rennen entscheidend verändern könnte: Statt bisher neun Fahrern dürfen jetzt nur noch acht Profis pro Rennstall an den Start gehen. Damit will die veranstaltende ASO das Rennen offener gestalten, weniger kalkulierbar und wohl vor allem weniger kontrollierbar für dominante Mannschaften wie Team Sky von Titelverteidiger Chris Froome.

Die meisten Teams haben sich vor der 105. Tour de France, die am Samstag mit einer Flachetappe von Noirmoutier-en-l'Ile nach Fontenay-le-Comte (201 km) beginnt, mit der neuen Regel arrangiert. "Es ist eine Herausforderung", sagt Cedric Vasseur im DW-Gespräch. "Man muss sich stärker fokussieren. Wir wollen natürlich auf jedem Terrain erfolgreich sein, aber das ist nicht immer möglich", so der Chef des französischen Cofidis-Rennstalls, der 1997 selbst für fünf Tage im Gelben Trikot fuhr. Für Jean-François Bourlart, Teammanager der kleinen belgischen Wanty-Mannschaft, bleibt alles beim alten: "Wir sind nur noch acht Fahrer, aber das ändert nichts an unserer Strategie: Wir greifen an." Den kleinen Mannschaften könnte Acht-Fahrer-Regel durchaus in die Karten spielen, denn den Sprinter- und Favoriten-Teams fehlt damit ein Mann in der Verfolgungsarbeit von Ausreißergruppen.

Sprinter-Festival im Schatten der WM

Kräftemessen der schnellen Männer: Auf den flachen Zielgeraden der Tour kommt es wieder zu packenden Ellebogen-Duellen

Gleich zu Beginn wird dieses in der Vergangenheit mal mehr, mal weniger spannende Katz-und-Maus-Spiel zwischen den Ausreißern und dem jagenden Feld zu sehen sein. Auf der ersten Etappe geht es fast 140 Kilometer lang geht es durch die Sumpflandschaft des Marais Poitevin an der Atlantikküste entlang, Seitenwind ist dort nahezu garantiert, Windkantensituationen könnten das Feld sprengen. Ganz weit vorne werden also auch sie sich aufhalten: Marcel Kittel, Andre Greipel und John Degenkolb. Die deutschen Top-Sprinter rechnen sich gute Chancen auf einen Sieg und das damit verbundene Gelbe Trikot aus. Doch die Sprint-Konkurrenz um Marc Cavendish (Großbritannien), Fernando Gaviria (Kolumbien), Alexander Kristoff (Norwegen), Dylan Groenewegen (Niederlande), Arnaud Démare (Frankreich) oder Weltmeister Peter Sagan (Slowakei) ist beträchtlich.

Mit Ausnahme des Mannschaftszeitfahrens auf der dritten Etappe in Cholet und der Ankunft an der Mur-de-Bretagne am sechsten Tag "gehören" die ersten neun Etappen den Sprintern. Allein die Vielzahl an starken Leuten garantiert Spannung, nicht zuletzt, weil dabei immer wieder auch brenzlige Situationen entstehen, wie im Vorjahr, als Peter Sagan nach einem Kontakt mit Mark Cavendish (der stürzte und aufgeben musste) in einer umstrittenen Entscheidung von der Tour ausgeschlossen wurde.

Das Festival der Spinter fällt allerdings in die letzte Woche der Fußball-WM in Russland, die als weltweit größtes Sportereignis selbst die große Tour de France in den Schatten stellt. "Klar wäre es schöner gewesen, wenn es keine Überlappung mit dem Fußball gegeben hätte", sagt Ralph Denk, Teammanager des deutschen Bora-Hansgrohe-Rennstalls, im DW-Interview. "Aber es ist nun einmal so, dass Fußball aus medialer Sicht das größere Event ist", so Denk, der mit Blick auf den Kampf um Gelb eine "sehr offene Tour" erwartet.

Konkurrenz für Froome

Dunkle Wolken über der Tour: Das D-Thema ist mit dem Fall Froome zurück

Im weiteren Verlauf der 21 Etappen übernehmen dann die Berg- und Klassement-Fahrer das Zepter. Zunächst in den Alpen, später in den Pyrenäen und schließlich in einem Zeitfahren nahe der Atlantik-Küste tragen die besten Rennfahrer der Welt ihr Rennen um "Gelb" aus. Top-Favorit Chris Froome plant nach dem Vorjahressieg sowie den folgenden Siegen bei Vuelta und Giro nun den vierten Streich infolge. Nach seinem Freispruch in der Salbutamol-Affäre durch die UCI scheinen viele Zuschauer in Frankreich jedoch verärgert über Froomes Umgang mit dem Doping-Verdacht zu sein. Bei der Teamvorstellung pfiffen die Fans Froome aus. Auch auf den Landstraßen Frankreichs droht dem vierfachen Sieger des Rennens offener Unmut der Fans.

Sportlich betrachtet hat Froome noch immer das stärkste Team an seiner Seite. Aber die Konkurrenz hat aufgerüstet: Der Movistar-Rennstall mit der Dreifach-Spitze Nairo Quintana, Mikel Landa und Alejandro Valverde könnte dem Briten zusetzen. Daneben dürfen sich aus dem Kreis der Favoriten dieser Tour de France der Australier Richie Porte, der Franzose Romain Bardet und der Kolumbianer Rigoberto Uran Hoffnungen auf den Sieg machen. Das Team von Froome ist wie in den Vorjahren mit Edelhelfern wie Geraint Thomas, Wout Poels oder dem Jungstar Egan Bernal das stärkste. Doch auch hier können die Gegner auf weniger Ordnung, weniger Kontrolle hoffen, da auch Team Sky nicht mit acht Fahrern fahren kann wie mit neun. Die Franzosen hoffen, dass Bardet sie nach 33 Jahren des Wartens auf einen Toursieger aus dem Gastgeberland erlöst. Doch der stellt klar: "Ein Platz auf dem Podium ist sehr, sehr schwer zu erreichen. Die Tour ist schwer und hart."

Wer gewinnt die Tour de France? 10. Primoz Roglic - der Umsteiger Was haben Skispringen und Radsport gemeinsam? Nicht viel. Falsch, sagt Primoz Roglic (28), der in seinem ersten sportlichen Leben Weltcup-Skispringer war: "Kraft, Flexibilität des Körpers, Konzentration, sogar Aerodynamik - es gibt viele Gemeinsamkeiten." Von der Schanze auf die Straße, der Umstieg gelingt dem Slowenen erstaunlich schnell. Nach einem Etappensieg 2017 ist er bereit für die Top Ten.

Wer gewinnt die Tour de France? 9. Tom Dumoulin - der Zeitfahrer Tom Dumoulin (27) ist vielleicht zur falschen Zeit geboren. Als Fahrertyp ähnelt er dem großen Miguel Indurain: Im Zeitfahren spitze, am Berg hält er mit. Dumm nur für den Niederländer, dass Zeitfahren bei Rundfahrten etwas aus der Mode gekommen sind. Und damit ist es schwerer für ihn zu siegen wie 2017 beim Giro. 2018 wird er dort Zweiter - die Doppelbelastung Giro-Tour könnte zu viel sein.

Wer gewinnt die Tour de France? 8. Vincenzo Nibali - der Vielseitige Der "Hai von Messina" ist immer noch gefährlich. Das sieht die Radsportwelt, als dem Italiener im März das Kunststück gelingt, Mailand-Sanremo als Solist zu gewinnen. Aber ist Vincenzo Nibali bei Rundfahrten noch der Alte? Der Tour-Sieger von 2014 ist inzwischen 33 Jahre alt und fährt in der Vorbereitung hinterher. Alles nur Timing oder ist der Hai nicht mehr so bissig wie früher?

Wer gewinnt die Tour de France? 7. Rigoberto Uran - der ewige Zweite Daheim in Kolumbien ist Rigoberto Uran ein Star. Er könnte aber ein Held sein. Wenn die Dinge etwas anders gelaufen wären. Denn Uran (31) wird bei der Tour 2017, beim Giro 2013 und 2014 sowie bei den Olympischen Spielen 2012 jeweils Zweiter - im Radsport der erste Verlierer. Sein finales Vorbereitungsrennen zur Tour, die Slowenien-Tour, beendet Uran übrigens - richtig - als Zweiter.

Wer gewinnt die Tour de France? 6. Adam Yates - der Zwilling Die Yates-Brüder sind nah dran am großen Coup: Simon fährt beim Giro lange unantastbar in Rosa, ehe er doch einbricht. Und Zwillingsbruder Adam (25) ist Tour-Vierter von 2016. Beim Critérium du Dauphiné präsentiert er sich stark und scheint gereift. "2018 ist das erste Jahr, in dem er realistisch um den Tour-Sieg fahren kann", sagt Teammanager Shayne Bannan. Prognose: Fast, aber noch nicht ganz.

Wer gewinnt die Tour de France? 5. Romain Bardet - der Hoffnungsträger Seit nunmehr 33 Jahren hoffen die Franzosen auf einen heimischen Sieger. Generationen von französischen Rennfahrern scheiterten am Erwartungsdruck. Auch Romain Bardet? "Nein, das ist für mich eine Herausforderung", gibt sich der 27-jährige Franzose mit BWL-Abschluss selbstbewusst. Zweiter (2016) und Dritter (2017) war er bereits. Für Platz 1 fehlt ihm immer noch etwas: Zeitfahr-Qualität.

Wer gewinnt die Tour de France? 4. Nairo Quintana - der Stille Wenn man ihm seine Ruhe lässt, blüht Nairo Quintana (28) auf. Medienrummel und Erfolgsdruck mag der stille Kolumbianer nicht. Dabei feiern ihn seine sportbegeisterten Landsleute bei jedem Rennen, wo er auftaucht. Im Vorjahr noch geschlaucht vom Double Giro-Tour, nun mit deutlich weniger Renntagen zur Tour. Wieder Podiumsanwärter - aber einer seiner stärksten Gegner kommt aus dem eigenen Team.

Wer gewinnt die Tour de France? 3. Mikel Landa - der Newcomer Im Vorjahr noch als Helfer von Chris Froome Vierter, in diesem Jahr einer dessen härtester Gegner: Mikel Landa (28) fährt nun für das Movistar-Team und soll gemeinsam mit Alejandro Valverde und Nairo Quintana Froome in die Zange nehmen. Als Trio könnte es tatsächlich klappen. Die Hackordnung scheint indes unklar. Der Spanier Landa ist stark, muss die Rolle des Kapitäns aber noch lernen.

Wer gewinnt die Tour de France? 2. Richie Porte - der Pechvogel Mit einer Traumform erscheint Richie Porte 2017 am Start der Tour, doch die kurvige Abfahrt vom Mont du Chat macht alles zunichte. Porte stürzt, muss aufgeben (Bild). So ein Pech soll ihm nicht noch einmal widerfahren, hat er sich geschworen. Der Australier ist nämlich 33 - seine letzte Chance. 2018 kommt er wieder in Topform (Sieg bei der Tour de Suisse), erneut ist er Froomes stärkster Gegner.

Wer gewinnt die Tour de France? 1. Chris Froome – der Verdächtige Das Ansehen von Chris Froome ist ebenso ramponiert wie sein Dress beim Giro-Zeitfahren in Jerusalem (Froome stürzte). Mit Pfiffen begrüßt ihn das Tour-Publikum, das ihm seine Unschuldsbeteuerungen in der Salbutamol-Affäre nicht glaubt. Freigesprochen ist Froome, Zweifel bleiben. Sportlich überragt Froome nicht mehr, vor allem sein Team macht den Unterschied. Prognose: Knapper Sieg und Pfiffe. Autorin/Autor: Joscha Weber



Das können auch die bestätigen, die weit hinter den Bergflöhen über die Gebirgspässe fahren. "Es sieht keiner im Fernsehen, aber weit hinter den Besten müssen wir genau so hart fahren", sagt Marcel Kittel und beschreibt damit die tägliche Arbeit der Sprinter im Gruppetto, der letzten Gruppe im Rennen, die meist mit dem Zeitlimit kämpfen muss. Am Ende kann sie sich aber auszahlen: Denn in Paris winkt ein prestigeträchtiger Etappensieg auf den Champs-Élysées, der fast schon traditionell an die Sprinter geht.