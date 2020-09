Tour de France: Caleb Ewan setzt sich im Sprint durch

Knapper geht es kaum! Am Ende der elften Etappe der Tour de France rasten vier Fahrer nebeneinander über die Ziellinie und schoben in einem letzten Impuls ihre Räder nach vorne, um die entscheidende Reifenbreite vorne zu sein. Am besten gelang das dem Australier Caleb Ewan vom Team Lotto-Soudal, der bereits den dritten Tagesabschnitt der diesjährigen Tour für sich entschieden hatte. Einen Tag nach dem Sprintsieg von Sam Bennett auf der 10. Etappe gab es also erneut die erwartete Sprintankunft nach den 167,5 Kilometern, die von Chatelaillon-Plage an der Atlantikküste nach Osten ins Landesinnere zum Zielort Poitiers führten.

120 Kilometer Alleinfahrt

Dabei wäre der Sprint auf der langen Zielgeraden in Poitiers fast noch vereitelt worden, denn Lukas Pöstelberger vom Team BORA-hansgrohe sorgte kurz vor Schluss für Unruhe, als er sechs Kilometer vor dem Ziel an einem Kreisverkehr eine Attacke wagte. Doch die Sprinterteams hatten sich längst formiert und holten den Österreicher 2,2 Kilometer vor dem Ziel wieder ein. Hinter Ewan wurde Peter Sagan, der Träger des Grünen Trikots des Punktbesten, Zweiter. Allerdings wurde der Slowake anschließend wegen unsportlichen Verhaltens bestraft und ans Ende des Feldes gesetzt. Er hatte den Niederländer Wout van Aert im Zielsprint mit dem Kopf zur Seite gedrängt. Daher wurde Sam Bennett vor van Aert als Zweiter gewertet.

Ansonsten war es insgesamt eine eher ereignisarme Etappe gewesen. Mathieu Ladagnous vom Team Groupama hatte sich gleich beim Start abgesetzt und war knapp 120 Kilometer lang alleine an der Spitze unterwegs gewesen - teilweise mit bis zu drei Minuten Vorsprung auf das Hauptfeld, das in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie unter besonderen Bedingungen fährt. 43 Kilometer vor dem Ziel wurde Ladagnous wieder eingeholt.

Im Gesamtklassement behält der Slowene Primoz Roglic das Gelbe Trikot mit 21 Sekunden Vorsprung auf Vorjahressieger Egan Bernal. Am Donnerstag folgt mit der zwölften Etappe der längste Tagesabschnitt der diesjährigen Tour: Die Strecke von Chauvigny nach Sarran führt über 218 Kilometer.