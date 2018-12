Tote und Verletzte durch Tsunami in Indonesien

Es war Samstagabend (Ortszeit), als die verheerende Welle ohne Warnung das Ufer erreichte. Betroffen waren der Süden der Insel Sumatra und die Westspitze von Java. Dutzende Gebäude wurden zerstört, als die Welle auf Land traf. Internetvideos zeigen panische Küstenbewohner in Taschenlampenlicht, die versuchen, höher gelegene Areale zu erreichen.

Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Tsunami offenbar Folge einer Kettenreaktion: Durch den Ausbruch des Vulkans Anak Krakatau, bekannt als "Kind" des geschichtsträchtigen Feuerbergs Krakatau, kam es offenbar zu einem Unterwasser-Erdrutsch, der dann die Flutwelle auslöste. Verstärkende Wirkung hatte zudem anscheinend die Anziehungskraft des Monds. "Diese Kombination löste einen plötzlichen Tsunami aus", so der Sprecher der Katastrophenschutzbehörde, Sutopo Purwo Nugroho. Geologen seien dabei, genau zu ermitteln, wie dies geschehen konnte. Die Zahl der Opfer könnte weiter steigen.

Zerstörte Häuser

Nach Worten des Behördensprechers kamen sowohl in der zu Sumatra gehörenden Provinz Lumpang auf der nördlichen Seite der Sundastraße Menschen zu Tode als auch in Javas Provinz Banten, die südlich der Meeresenge liegt. Außerdem gebe es mehrere Vermisste. Einige der am heftigsten getroffenen Gegenden befinden sich in Banten, wo es viele Strandunterkünfte für Touristen gibt. Angesichts der Urlaubssaison dürfte dort Hochbetrieb geherrscht haben.

Meerenge Sundastraße: Eruption und Unterwasser-Erdrutsch

Nugroho zufolge wurden mindestens 430 Häuser, neun Hotelanlagen, zehn Schiffe und Dutzende Autos beschädigt. Schwere Tsunami-Schäden wurden unter anderem vom Urlauberstrand Carita gemeldet.

Böse Erinnerungen an frühere Katastrophen werden wach: Ende September war die bei Urlaubern beliebte Insel Sulawesi von einem schweren Erdbeben und einem dadurch ausgelösten Tsunami heimgesucht worden. Mehr als 2200 Menschen kamen ums Leben, Tausende wurden verletzt. Damals machte sich unter vielen Indonesiern Verbitterung breit über die aus ihrer Sicht zu langsame Reaktion der indonesischen Behörden auf die Katastrophe.

Noch schlimmere Folgen hatte der Tsunami vom 26. Dezember 2004, der neben Indonesien zwölf weitere Länder im Indischen Ozean traf. Infolge der Riesenwelle kamen damals schätzungsweise 230.000 Menschen ums Leben.

Geologisch aktivsten Zone der Erde

Anak Krakatau ist eine kleine Insel, die ein halbes Jahrhundert nach der todbringenden Eruption des Kratakatau aus dem Meer stieg. Als er 1893 ausbrach, schleuderte der Krakatau eine Aschewolke 20 Kilometer hoch in den Himmel und löste einen Tsunami aus. Die Folgen waren damals weltweit zu spüren.

Indonesien liegt am Pazifischen Feuerring, der geologisch aktivsten Zone der Erde. Durch Bewegungen der Erdkruste kommt es dort immer wieder zu Vulkanausbrüchen und Erdbeben. Der Inselstaat hat so viele aktive Vulkane wie kein anderes Land der Welt.

