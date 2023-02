Tote nach Schüssen an Universität in Michigan

Bei einem neuen Schusswaffenangriff in den USA sind auf einem Universitätsgelände im Bundesstaat Michigan mindestens drei Menschen getötet worden. Fünf weitere Menschen seien mit Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden, einige seien lebensgefährlich verletzt, teilte die Polizei mit.

"Weglaufen, verstecken, kämpfen"

Der Angriff habe sich am Montagabend (Ortszeit) auf dem Gelände der Michigan State University in Lansing ereignet, teilte die Campus-Polizei mit. Schüsse wurden demnach an zwei Orten des Hochschulgeländes abgefeuert. Alle, die sich auf dem Universitätscampus befanden, wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen.

"Weglaufen, verstecken, kämpfen", hieß es in einer ersten Warnmitteilung der Universität an Studierende und Angestellte. Wenn möglich solle man sich von der Gefahr entfernen, andernfalls verschanzen. Falls beides unmöglich sei, solle man sich verteidigen, hieß es zur Erklärung. Mehrere Gebäude wurden evakuiert. Videos lokaler Medien zeigten, wie Polizisten den Tatort stürmten.

Polizeigroßeinsatz auf dem Campus der Michigan State University

Der mutmaßliche männliche Täter sei maskiert gewesen und habe eine Baseball-Kappe getragen, berichtete die Polizei weiter. Nach den Schüssen auf dem Campus floh er offenbar zu Fuß. Später soll der Mann nach Informationen der Polizei seine Waffe gegen sich selbst gerichtet haben, wie mehrere Medien berichten. Der Täter ist demnach tot. Über seine Motive ist noch nichts bekannt.

In den USA kommt es immer wieder zu Schusswaffenangriffen. Ziel sind dabei oftmals Schulen und Universitäten.

Lansing liegt etwa 145 Kilometer nordwestlich von Detroit. Die dortige Universität von Michigan wird laut der offiziellen Webseite von mehr als 50.000 Studierenden besucht. Der Campus erstreckt sich über mehr als 21 Quadratkilometer.

qu/sti (ap, dpa, rtr, afp)